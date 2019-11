Si avvicina una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo è pronto a svelare la situazione astrologica di mercoledì 27 novembre. I nativi del Toro devono evitare di esporsi troppo economicamente, mentre i nati sotto il segno del Capricorno devono fare attenzione a non illudersi in amore.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le relative previsioni per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Recentemente avete sofferto per amore. Per voi non sarà semplice metterci una pietra sopra e andare avanti come se nulla fosse. All'inizio di dicembre ci sarà l’opportunità di fare nuovi incontri. Anche se non vi sentite pronti, dovete riprendere in mano la vostra vita sociale e renderla molto attiva. Nel lavoro dovete avere pazienza, è il periodo giusto per impegnarvi, meno invece per ottenere dei risultati immediati.

Toro – In questi giorni non esponetevi troppo economicamente. Dovete procedere con cautela, soprattutto in quei progetti che comportano ingenti investimenti. Se proprio volete tentare, cercate qualcuno o un socio che condivida il rischio con voi. L'amore riporterà all'interno della coppia quella passione che era stata messa alla prova dalle difficoltà quotidiane. Tutto si supera con un po' di comprensione.

Gemelli – In questa giornata dovete concentrarvi sulle novità che vi porteranno i collaboratori. Potete avere sviluppi vantaggiosi se appoggerete le idee altrui. Quelle che in passato non vi sembravano geniali, adesso potrebbero rivelarsi brillanti. In amore la situazione è stabile: le coppie longeve resistono e i single restano tali.

Previsioni di mercoledì 27 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se volete apportare qualche cambiamento nella vostra vita quotidiana, fatelo senza problemi.

Potreste rivoluzionare il vostro modo di mangiare. È da qualche tempo che state pensando che un regime alimentare possa aiutarvi a ritrovare il peso forma, perciò iniziate da subito e vedrete che anche i vostri cari vi seguiranno a ruota. Il lavoro ha preso la giusta via e vi state riscattando per ciò che vi è stato tolto qualche tempo fa. Finalmente mandate avanti le vostre idee senza ostacoli.

Leone – Periodo positivo in amore, la passione divampa più forte che mai.

Le coppie che stanno cercando di avere un figlio, con un po' d’impegno in più, potrebbero vedersi realizzato il sogno entro la fine di quest’anno. Chi è single avrà qualche occasione in più: qualcuno verrà a bussare alla vostra porta. Dicembre sarà un buon trampolino di lancio, avrete la possibilità di andare molto lontano se vi darete la spinta giusta.

Vergine – In questa giornata le stelle sono dalla vostra parte, perciò il pessimismo non è gradito in casa vostra.

Chi è in coppia, questo mercoledì potrebbe portare con sé grosse novità. Avete ritrovato l’energia, l’equilibrio e la voglia di stare ore e ore con il partner come non succedeva da tanto tempo. In campo finanziario, se dovete riscuotere, fatelo presto. Far saldare debiti a chi vi deve qualcosa sarà la vostra prima preoccupazione, anche perché potreste avere bisogno di denaro per finanziare un vostro progetto.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Non è la giornata migliore per la vostra vita sentimentale. Ci sono diversi elementi di disturbo che non vi permettono di vivere serenamente una relazione ma neppure un’emozione. Dovete essere molto prudenti con la persona che vi ha colpito il cuore. Anche il lavoro potrebbe essere un po' in crisi, magari ci sono stati cambiamenti importanti a cui ancora non vi siete abituati e ciò vi provoca tensioni emotive.

Scorpione – In questa giornata, invece, di pensare continuamente a come investire i soldi per il futuro, cercate di concentravi sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento.

Non avete calcolato bene le vostre disponibilità e la portata dei vostri affari, per tale ragione i conti non quadrano. È arrivato il momento di cominciare a risparmiare, invece, di sperperare. Anche i rapporti di coppia potrebbero essere sottoposti a tensioni di ogni tipo, specie se avete una famiglia e dei figli.

Sagittario – Il rapporto con qualche nuovo collega o con qualcuno con cui non eravate abituati a condividere lo spazio, potrebbe provocare in voi dei momenti di rabbia. Cercate di reprimerli, altrimenti rischiate di sfogarvi con le persone sbagliate, pronte a fare terra bruciata intorno. Nel fine settimana avrete più lucidità, che vi permetterà di vedere le cose in modo diverso e con più positività.

L'oroscopo di mercoledì 27 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo benevolo per i nati sotto questo segno. I single devono approfittare questo momento per fare conquiste e cercare l’amore. Le coppie, invece, devono ingranare la marcia giusta per non spegnere la fiamma dell’amore. Fate attenzione a non mischiarvi anche in storie troppo complicate e che non avrebbero futuro. Chi dice che 'quando c'è l'amore c’è tutto' è un grande illuso. Il lavoro concede parecchie soddisfazioni, ma non aspettatevi più di quanto meritate.

Acquario – La prima cosa da fare in questa giornata è di non mettere sotto pressione la persona che avete accanto, sia essa il vostro partner o una persona cara. Nessuno si sentirebbe al sicuro con il fiato sul collo, né sarebbe pronto ad aprirsi nei vostri confronti. Molti di voi che hanno iniziato una nuova professione, forse capiranno di aver fatto il passo più lungo della gamba. State sereni, presto ogni cosa prenderà il verso giusto. Già dal weekend avrete maggiore energia per affrontare tutto ciò che vi attende.

Pesci – Chi nei giorni scorsi ha avuto problemi nel lavoro e, soprattutto, con i colleghi, la bufera potrà dirsi passata. Gli animi si sono rasserenati e anche voi siete più disposti al dialogo. Difficili sono i rapporti con i vostri superiori, che continuano a non interessarsi alle vostre idee. Non dovete demordere, anzi dovete lottare con tutte le vostre forze. Tenete sotto controllo il lato economico ed evitate inutili spese. Fare nuove amicizie è sempre una buona partenza, soprattutto, se vi sentite soli.

In weekend potreste concedervi un premio in un centro benessere.