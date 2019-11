Siamo entrati nel vivo del mese di novembre e questo periodo sembra essere parecchio impegnativo per i nativi sotto diversi segni zodiacali. Nel corso della seconda settimana, dall'11 al 17, alcuni segni come il Leone e il Capricorno dovranno fare delle scelte davvero complicate. La settimana sarà più fortunata, invece, per l'Ariete e i Pesci, i quali vivranno momenti pieni di relax e gioia. Scopriamo, dunque, cosa riserva l'Oroscopo per la seconda settimana di novembre a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: saranno sette giorni rilassanti e caratterizzati da calma nella vita dei nati sotto al segno dell'Ariete.

Anche il lavoro andrà bene, ma solo se manterrete la calma che vi contraddistingue.

Toro: la vostra indecisione sarà massima in questa settimana. Non riuscirete a fare scelte anche sulle questioni più semplici e questo potrebbe far innervosire le persone che vi sono accanto.

Gemelli: il vostro essere polemici e critici nei confronti di chi vi sta attorno vi creerà non pochi problemi e diverbi con il partner.

Un gesto romantico vi aiuterà a risolvere la situazione, ma attenti a non strafare.

Cancro: in questo periodo sarete in balia delle vostre emozioni positive. Ogni giorno sarà un pretesto per trasmettere felicità a chi vi sta accanto. Sarete sprezzanti e felici per l'intera settimana.

Leone: questi sette giorni si prospettano davvero complicati per il Leone, che dovrà fare una scelta lavorativa davvero delicata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Un passo falso potrebbe costarvi caro, quindi analizzate ogni imprevisto.

Vergine: le stelle saranno dalla vostra parte, di conseguenza vivrete un periodo pieno di allegria e spensieratezza. Questo periodo sarà anche favorevole per fare nuove conoscenze o farvi avanti con qualcuno che apprezzate particolarmente.

Astri settimanali: dal Bilancia a Pesci

Bilancia: il lavoro andrà a gonfie vele in questo periodo, avrete grandi soddisfazioni e vi sentirete appagati.

Per quanto riguarda le relazioni personali alcuni amici vi faranno innervosire.

Scorpione: la vostra settimana sarà all'insegna del divertimento in compagnia dei vostri amici più fidati. Vi lascerete andare e vi svagherete, ma attenti, perchè il divertimento non dura per sempre.

Sagittario: grandi cambiamenti stanno per accadere nella vostra vita e questo vi porterà molto nervosismo, che finirete per scaricare contro i vostri cari.

Moderate le parole e chiedete scusa quando necessario.

Capricorno: in questi sette giorni sarete carichi di energia e voglia di vivere. Tuttavia a metà settimana una difficile scelta porterà molta indecisione nelle vostre giornate. Scegliete con calma senza ansie o preoccupazioni.

Acquario: è importante dimenticare il passato e cercare di andare avanti contro qualsiasi difficoltà. Un caro amico vi aiuterà molto a superare ogni paura, tenendovi per mano in ogni situazione.

Fate molta attenzione a ciò che vuole comunicarvi.

Pesci: relax e felicità caratterizzeranno la seconda settimana di novembre per i nati sotto questo segno. Sarete al massimo delle vostre energie e sfrutterete questo stato d'animo sul lavoro.