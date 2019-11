L'Oroscopo dell'amore per i single settimanale di novembre approfondisce lo studio dei transiti planetari, a caccia di novità sentimentali che scuotono i segni zodiacali da un'eccessiva indecisione e apatia, aprendo gli orizzonti a nuovi incontri fortunati per i sentimenti. Le stelle sono davvero benefiche per il Toro, Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione e Sagittario che potranno vivere attimi davvero romantici, incontrando l'amore anche in modo imprevedibile. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Situazioni entusiasmanti nell'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: una Luna passeggera lunedì e martedì potrebbe creare qualche tensione, sprigionando situazioni amorose poco lineari che creeranno tensione. Meglio giovedì e venerdì dove mantenendo la calma potrete trovare la soluzione giusta per sbloccare una situazione sentimentale in sospeso.

Toro: molto altalenanti grazie all'influenza Urano-Luna che sprigionerà vere e proprie tempeste emotive, potreste essere investiti da improvvise infatuazioni amorose.

Investite questa vitalità per passare all'azione, gli astri sono favorevoli alla concretizzazione dell'amore.

Gemelli: romantici a metà settimana grazie all'entrata di Luna nel segno, mancherete di profondità d'animo apparendo molto distaccati nei confronti della storia. Forse troppo presi dalla logica e un po' confusi da una Venere in opposizione, potreste lasciar perdere una storia sentimentale in avviamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: l'influenza del satellite notturno sarà decisiva per l'amore e farà volare le emozioni che esploderanno in maniera imprevedibile e impulsiva nella giornata di lunedì. La fortuna sarà dalla vostra parte grazie a Giove in Sagittario che richiederà tuttavia maggiore dinamismo da parte vostra. Nel weekend Luna sarà una complice sensibile e tradizionalista, rendendo le sensazioni molto romantiche.

Leone: i cambiamenti potrebbero spaventarvi a inizio settimana, forse perché siete alla ricerca di conferme e di vivere un amore avvolgente e più stabile. L'intuizione non mancherà di certo con Luna sempre favorevole per tutta la settimana, in più Marte vi esorta a passare all'azione con coraggio, avrete così successo in amore.

Vergine: le emozioni diventeranno avvolgenti e molto profonde già da lunedì grazie all'influenza uraniana e lunare che garantiranno una marcia in più per concretizzare l'amore. Attenzione a non essere eccessivamente possessivi con un partner conosciuto da poco.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buona l'ironia e la versatilità con Luna che da giovedì incrocerà le sue energie con Marte, regalando tanta energia che non passerà di certo inosservato in comitiva. Anche Venere è dalla vostra, non avrete quindi che da scegliere quale preda amorosa conquistare.

Scorpione: qualsiasi battaglia deciderete di intraprendere, Mercurio, Sole, Saturno e Plutone saranno dalla vostra, garantendo una nuova grinta, tutta la determinazione di cui avete bisogno e una passionalità che lasceranno senza fiato.

Sagittario: attenzione a un'eccessiva indecisione che nuocerà all'amore e creerà grande confusione nella mente e nel cuore. Venere sarà nel segno ancora per molto e insieme a Giove, cercherà di smorzare un modo di amare troppo cerebrale.

Capricorno: già da lunedì potrete approfondire l'amore concretizzando un'affettuosità profonda. Siete alla ricerca di una storia che sia stabile e duratura, le avventure non soddisferanno più il vostro cuore. Sarete anche molto realisti con Luna in trigono con Saturno, capendo davvero chi sta davanti a voi.

Acquario: seguendo il consiglio di alcune stelle favorevoli, potreste aprirvi alle tenerezze e diventare più empatici, senza essere sempre diffidenti nei confronti dell'amore. Luna favorevole dai Gemelli renderà le giornate di giovedì e venerdì davvero speciali.

Pesci: puntate tutto su un inizio settimana al top che vedrà il transito di Luna in Toro favorevole per le occasioni sentimentali. Nettuno renderà l'amore molto profondo, solo Venere in quadratura potrebbe fare qualche capriccio ma riuscirete a raggirare gli ostacoli in modo ottimista.