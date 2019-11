La seconda settimana del mese di novembre è quasi conclusa, ed è interessante vedere i presagi degli astri e delle stelle per quanto i dodici segni zodiacali per il week end. Saranno due giornate di grande energia e vitalità per lo Scorpione, al contrario le prime ore di sabato potrebbero costringere l'Ariete a rallentare un po' ritmi. Capricorno al top. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo completo per le giornate di sabato 16 e domenica 17 a novembre per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

L'oroscopo del fine settimana, sabato 16 e domenica 17 novembre 2019, segno per segno

Ariete: durante le prime ore della giornata di sabato potrebbe esserci un rallentamento, qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energie ed accusare banali fastidi fisici. La serata al contrario si rivelerà positiva, potrete recuperare la carica e trascorrere piacevoli momenti di svago e leggerezza. È un buon periodo per parlare di amore e anche gli incontri sono favoriti.

Domenica sono favoriti i contatti e gli spostamenti, qualcuno potrebbe pensare di organizzare un viaggio o una gita fuori porta.

Toro: questo week end sarà da dedicare all’amore. Chi durante la settimana ha affrontato liti e discussioni con il partner, può tentare di riconciliarsi con la propria metà e trascorrere un fine settimana romantico ed emozionante. Le stelle favoriscono i progetti, come chi decide di sposarsi o avere un figlio, ma anche i nuovi incontri e le relazione appena nate.

È un buon momento dal punto di vista fisico, anche se sarà bene non abusare delle energie ritrovare. Siate cauti con le spese.

Gemelli: durante le giornate di sabato 16 e domenica 17 novembre vi sentirete in gran forma ed energici. La voglia di fare non mancherà e vi spingerà a voler raggiungere nuovi obiettivi all'interno della sfera lavorativa. Tuttavia gli astri consigliano al segno di non sovraccaricarsi e di concedersi anche un po’ di riposo e tempo da dedicare alla famiglia o ai propri hobby.

È un buon momento per l’amore, ma il partner potrebbe risentire dell'assenza degli ultimi giorni, organizzare qualcosa di speciale. Incontri favoriti.

Cancro: dopo una settimana sottotono, inizia per il segno un buon momento di recupero che lo accompagnerà fino alla fine di novembre. Durante queste giornate saranno i sentimenti a ricoprire un ruolo centrale. Sia che siate single o che viviate in coppia, potrete vivere 48 ore di emozioni e sorprese.

È un momento vantaggioso anche per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo, durante la nuova settimana qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante o dar vita ad un nuovo progetto o collaborazione.

Leone: durante queste tre giornate avrete dell’occasione di portare a compimento alcune opere lasciate a metà durante il corso della settimana. Saranno due giornate positive anche per il fisico, tuttavia gli astri consigliano ai nativi del segno di non sovraccaricarsi e di non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

In amore e in ambito familiare si può recuperare e ritrovare la serenità e la complicità. Incontri favoriti per i single.

Vergine: quelle di sabato 16 e domenica 17 novembre saranno giornate abbastanza sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico a causa della stanchezza e dello stress lavorativo e sfogare il proprio nervosismo all'interno dei rapporti di coppia o in famiglia. Questo non farà che inasprire i conflitti già esistenti, cercate di evitare un atteggiamento eccessivamente critico e polemico nei confronti delle persone che vi circondano. Gli astri vi consigliano di ritagliarvi dei momenti di solitudine, in cui ritrovare l’equilibrio e riordinare i pensieri.

Bilancia: durante questo fine settimana ci si potrà dedicare ai sentimenti, anche se durante le giornate precedenti non sono mancati momenti di dubbio e indecisione. Per ristabilire l’armonia all'interno del rapporto di coppia sarà bene per i nativi del segno farsi un’analisi di coscienza, capire ed ammettere i propri errori e parlarne apertamente con il partner. Da qui alla fine del mese ci sarà una rinascita per il segno, molte problematiche troveranno soluzione. Vi attende una fine dell’anno molto interessante.

Scorpione: vi sentite energici e spumeggianti, quello che vi attende sarà un weekend indimenticabile, ricco di emozioni. Gli astri vi favoriscono. Sia in amore che per quanto riguarda gli affari e l’ambito professionale potreste ottenere delle soddisfazioni. Anche i nuovi incontri sono favoriti. Chi vuole ricominciare dopo una separazione o una storia finita, farebbe bene a rimettersi in gioco, gli astri hanno dei bei disegni in serbo per il segno.

Sagittario: sarà un week end un po’ agitato, vi sentirete nervosi e sotto stress. Le stelle consigliano al segno di evitare le decisioni affrettate, soprattutto se di mezzo ci sono situazioni legali o finanziarie. Meglio rimandare le trattative e gli appuntamenti alla prossima settimana, quando vi sentirete più positivi e anche gli astri saranno favorevoli. Concedetevi un po’ di riposo e cercate di limitare le polemiche e le discussioni.

Capricorno: quelle di sabato 16 e domenica 17 novembre saranno due giornate vantaggiose per il segno, che sta vivendo un momento astrale veramente positivo. Gli astri vi favoriscono e soprattutto per gli affari e il lavoro, questo è un momento che regala belle soddisfazioni. Anche l’amore ricoprire un ruolo di rilevanza, ma durante le prossime 48 ore un ritorno dal passato, come un ex o una vecchia conoscenza, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Acquario: durante questo fine settimana sarà bene prendersi una pausa dagli impegni e dagli stress lavorativo e dedicarsi al rapporto di coppia e alla famiglia. Nonostante durante le giornate precedenti ci sia stato un buon recupero sentimentale, alcune situazioni restano ancora da chiarire e queste giornate vi offriranno l’occasione giusta per farlo.

Pesci: il consiglio delle stelle per questo fine settimana e quello di seguire il vostro istinto, che secondo il presagio degli astri vi guiderà sulla strada del successo. Durante le prossime giornate potrebbero nascere delle situazioni veramente vantaggiose, destinate a portare grandi soddisfazioni già con l’inizio il 2020. È un momento positivo anche per i sentimenti, le stelle favoriscono anche i nuovi incontri.