Il mese di dicembre, per i nativi Gemelli, sarà caratterizzato da una vita sentimentale estremamente positiva, grazie agli influssi dei pianeti Venere e Giove, pronti a offrire un affiatamento di coppia particolarmente alto, utile per rendere la relazione più magica che mai. Questo che si tratti di una storia iniziata recentemente oppure di una relazione fissa. Per i single sarà un periodo ricco di occasioni, da sfruttare saggiamente, in quanto non dovranno cercare di ottenere l'amore a tutti costi, piuttosto dovranno essere molto dolci e sensibili.

In ambito lavorativo la situazione migliorerà, anche se non è ancora il momento per raggiungere grandi guadagni. Bene anche la fortuna, che vi accompagnerà nella vostra scalata al successo e senza alcun problema per quanto riguarda la vostra salute. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre per i nativi sotto il segno dei Gemelli.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale, il mese di dicembre sarà particolarmente ricco di opportunità per dimostrare il vostro amore al partner.

Avrete una configurazione astrale particolarmente positiva, favorita dai pianeti Venere e Giove. Sarà, dunque, il momento adatto per cercare di portare a un livello superiore la vostra storia d'amore. Se avete vissuto una crisi, questa si risolverà. Potrebbero esserci, ovviamente, delle incomprensioni, ma saprete come superarle. A coloro che sono alla ricerca del vero amore, si presenteranno delle opportunità, in particolare alla fine del mese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In ogni caso, dovrete essere il più sinceri possibile, soprattutto nel mostrare le vostre intenzioni se volete fare colpo. Per quanto riguarda gli amici, questi passeranno più in secondo piano. Ciò non vuol dire però che non passerete più del tempo insieme.

Fortuna e salute

Nonostante il pianeta Mercurio entri in opposizione al vostro segno zodiacale, avrete un minimo di fortuna durante il mese. Tuttavia, i successi che raggiungerete, sia al lavoro che in amore, saranno per gran parte merito vostro.

Sarete in ottima forma per quanto riguarda la salute, pronti ad affrontare con serietà e con tenacia le varie mansioni, ritrovando quella voglia di fare che nel mese di novembre è mancata.

Lavoro e impegni

La situazione migliorerà di gran lunga in ambito lavorativo. Avrete più voglia di portare a termine le vostre mansioni, quasi come se fosse il primo giorno di lavoro. Ciò vi permetterà di scalare la vetta del successo con molta più grinta, stupendo talvolta i colleghi.

Ciò nonostante, dovrete fare attenzione quando avrete tante mansioni da svolgere, in quanto potreste non farcela. Se necessario, dunque, chiedete aiuto a un vostro collega, aprendovi a una possibile collaborazione.