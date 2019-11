Durante la giornata di venerdì 22 novembre, i nativi Acquario avranno modo di dedicarsi maggiormente alla loro relazione sentimentale, mentre la Luna inquadrerà il segno della Bilancia, assieme al Sole, e faranno in modo che i nativi del segno lavorino con tenacia nei loro progetti lavorativi. Saturno continuerà a sorridere al segno del Toro, formando un trigono perfetto con il segno del Capricorno, regalando una situazione sentimentale in netto rialzo, mentre Vergine saprà organizzarsi al meglio la propria giornata lavorativa.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 22 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 22 novembre 2019 segno per segno

Ariete: cercate di non abusare della comprensione dei vostri amici in quanto il vostro rapporto potrebbe risentirne. Gli influssi di Saturno nel segno del Capricorno influenzeranno positivamente l'ambito sentimentale.

Infatti saprete esprimere il vostro amore con forza persuasiva notevole. I single potranno lasciarsi andare alle passioni, aprite la mente e il cuore alle novità che vi regala un presente sempre più stimolante. In ambito lavorativo, specie se siete nati nella prima decade, svolgete la vostra attività con il consueto senso del dovere, la serietà e la costanza. Voto - 8

Toro: gli influssi di Saturno nel segno del Capricorno, formeranno un trigono perfetto durante la giornata di venerdì.

Chi di voi abbia cominciato una relazione d’amore è in questa giornata protetto dal pianeta della ragione e del buon senso. I single decideranno finalmente di voltare pagina e tornare alla ricerca del loro partner ideale. Per quanto riguarda il lavoro, c'è qualche ostilità da affrontare: forse un capo ostinato, qualche critica di troppo, discussioni da evitare con i colleghi impiccioni. Cercate di risolvere la situazione con maturità.

Voto - 7

Gemelli: configurazione astrale diversa rispetto alle giornate precedenti. ma che non va a cambiare radicalmente il vostro umore oppure la vostra routine. In amore sarete vivacizzati da qualche spunto dinamico o da circostanze esterne frizzanti, che potrebbero portare qualche cambiamento nella vostra storia d'amore. Per i single ci saranno novità intriganti che farebbero meglio a sfruttare bene.

In ambito lavorativo, Sole in opposizione al vostro segno vi provoca qualche contrarietà con i colleghi, contrasto tuttavia che funge da positiva provocazione, ingresso che vi spinge a raccogliere alcuni guanti di sfida, per vincere poi la battaglia. Voto - 7,5

Cancro: Mercurio in trigono al segno dello Scorpione vi dona vivacità e senso pratico in amore. Arriverete a raggiungere una pace interiore sufficiente ad appianare i dissidi con la vostra dolce metà, ritrovando la giusta intesa.

I nati nella seconda decade avranno la possibilità di applicare dei cambiamenti all'interno della propria relazione di coppia. I single organizzeranno qualcosa con gli amici. In ambito lavorativo, ci sarà da fare attenzione, soprattutto se avete da gestire conti, numeri e situazioni di carattere pratico che riguardino i rapporti con il pubblico. Voto - 7,5

Leone: sentirete la necessità di lavorare in gruppo durante la giornata di venerdì in quanto ci sono tante mansioni da svolgere, al punto che una collaborazione sarà quasi d'obbligo.

In ogni caso, dinamismo, vitalità, esplosione di una nuova voglia di fare saranno comunque particolarmente presenti nel vostro modo di operare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere e Giove continuano guardarvi di buon occhio e adesso avete anche il Sole nel vostro cielo, promotore di diverse conquiste se appartenete alla schiera dei single del vostro segno. Voto - 8,5

Vergine: quadro dei transiti ottimale per i nativi del segno, a partire da Urano in trigono perfetto con il segno del Toro, che migliorerà sensibilmente la vostra relazione sentimentale.

Approfittatene per fare qualcosa di diverso dal solito con il partner, anche se il tempo a vostra disposizione non sarà molto. I single saranno troppo impegnati per dedicarsi all'amore, ma il loro desiderio di trovarlo arde particolarmente. Sul posto di lavoro sarete ben organizzati, riuscendo a mettere d'accordo i colleghi, e mettere su una squadra ben organizzata, volta a portare a termine con impegno e serietà i vostri progetti lavorativi. Voto - 8,5

Bilancia: la Luna sarà in quadratura al vostro segno zodiacale, e assieme al Sole si completa un quadro astrale decisamente positivo durante la giornata di venerdì.

Ciò nonostante, Plutone è sempre nel segno per voi tecnicamente ostile nella ruota zodiacale del Capricorno, può quindi creare qualche difficoltà di comunicazione con la persona che avete accanto. Cercate dunque di evitare potenziali incomprensioni. Per quanto riguarda i single, questi potranno dare voce alle loro emozioni, in particolare verso chi gli fa battere il cuore. Sul posto di lavoro, darete sempre il meglio, dovunque si esprima l’ambito di attività da voi svolta. Molto positivi i rapporti con l’ambiente circostante, che voi vi occupate di tenere sempre molto buoni.

Voto - 7

Scorpione: Urano tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote, creando qualche piccola discrepanza con la vostra relazione di coppia. Fortunatamente Saturno, Plutone, Marte e Nettuno vi sorridono, e vi inviteranno ad essere più decisi dinanzi alla vostra dolce metà. Per i single potrebbe accadere qualcosa di speciale. Sul posto di lavoro, intraprendenza e fortuna saranno le vostre carte vincenti, ma dovrete dosare le energie facendo attenzione ai dettagli. Voto - 8

Sagittario: se siete single, non avete che da muovervi e cambiare spazi e territori, per riuscire a trovare veramente la vostra anima gemella.

Venere, pianeta del fascino e dell’attrattiva erotica vi apre a nuovi ambienti e conoscenze, specie se appartenete alla sagittariana terza decade. Le relazioni fisse dovranno superare alcuni problemi relativi ad un progetto. Sul posto di lavoro, state davvero ottenendo numerosi consensi su più fronti, da quello del lavoro a quello personale. Tutta la positività di questa giornata si riverserà nelle vostre attività lavorative. Voto - 8

Capricorno: Saturno in congiunzione al vostro segno zodiacale rende la vostra giornata più movimentata, diversa dal solito.

Ospitate Plutone nel vostro segno, dove serietà e profondo rispetto caratterizzano il legame di coppia. Nettuno invece vi propone una serata che è tutta all’insegna della condivisione e dell’emozione con la vostra dolce metà. I single proveranno a rompere con il passato e riprovare la loro ricerca all'amore, stavolta con un po’ di esperienza in più. Al lavoro, avrete l’occasione di dimostrare all’ambiente esterno dei colleghi e dei capi che ci avevate visto giusto in una questione che, ai più, un po’ di tempo fa, appariva quanto mai nebulosa.

Voto - 9

Acquario: avrete modo di dedicarvi maggiormente alla vostra relazione sentimentale durante la giornata di venerdì. Variate invece le frequentazioni e le comitive di amicizie, se il vostro cuore non è impegnato. Non avrete infatti molta voglia di dedicarvi ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di concentrarvi sui vostri impegni, questo vi aiuterà a non dare retta alle parole di una persona poco affidabile. Voto - 7

Pesci: gli influssi di Mercurio nel segno dello Scorpione, assieme a Plutone e Marte, vi permetteranno di trascorrere una giornata molto rosea per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto per le relazioni di lunga data.

Se siete single, i tempi saranno abbastanza maturi qualora stiate frequentando una persona, e tutto ciò che dovrete fare è dichiararvi nel modo più romantico possibile. Per quanto riguarda il lavoro, è un giorno ottimo per un appuntamento di lavoro o per un colloquio, farete certamente una notevole prima impressione. Voto - 8,5