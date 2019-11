Per voi nati del segno dello Scorpione, questo dicembre 2019 sarà un mese traballante. Dovreste fare attenzione a come si evolverà la vostra situazione sentimentale. Il lavoro in proprio sarà quello che rimarrà stabile per gran parte del mese, ma vi converrà fare molta attenzione. Ottima la fortuna, che procederà a buoni passi fino alla fine del mese.

Amore e affetti

Se dovete stabilizzare la vostra situazione sentimentale con il partner i giorni fino al 21 dicembre saranno quelli ideali.

In questo giorno Venere in quadratura potrebbe creare un calo del desiderio in sé, ma anche dei fraintendimenti che potrebbero non sciogliersi immediatamente, spesso e volentieri a causa del vostro atteggiamento un po' testardo. Attraversare questo mese in tutta tranquillità si rivelerà però molto produttivo nei mesi successivi.

Non andrà meglio con l'ambito familiare, dal momento che le discussioni potrebbero lasciarvi sottotono per giorni interi e farvi sentire piuttosto a disagio in presenza di parenti.

Procedete con molta calma con i rapporti, di qualsiasi natura si trattino.

Per voi single invece Giove sarà la chiave di volta per fare conquiste. Con tutta probabilità queste non avranno dei lunghi seguiti, ma se lo avranno sarà dipeso esclusivamente da voi.

Lavoro e studio

Dovreste fare i vostri progetti mettendoli in atto nel migliore dei modi fino al 10 dicembre, perché Mercurio vi sarà propizio fino a quel momento.

Dopodiché potrebbero subentrare dei problemi di comunicazione sul posto di lavoro che mineranno a prescindere eventuali collaborazioni fra colleghi. Se lavorerete esclusivamente da soli, allora avrete molte più possibilità di ottenere sia un rendimento ottimale che dei guadagni molto più proficui.

Voi che siete alla ricerca di un lavoro approfittate dei colloqui conoscitivi, sempre nella prima metà del mese.

Dopo questo periodo comunque le vacanze natalizie fungeranno da ostacolo per questo aspetto così importante per le vostre finanze.

Studio eccellente sempre nei primi giorni di dicembre. Purtroppo questa voglia di fare e di enorme entusiasmo si fermerà piuttosto presto, e fino all'anno nuovo non ci saranno nuove energie che vi permetteranno di fare ore e ore di studio senza stancarvi.

Fortuna e salute

La fortuna dettata da Mercurio prima e da Giove poi, vi permetterà di procedere con il lavoro abbastanza bene ed in modo piuttosto lineare per i progetti in solitaria.

Per i progetti da fare in due con la vostra dolce metà ci sarà Marte a darvi la spinta giusta per cominciare a concretizzarli.

I viaggi saranno quelli che faranno bene a tutti voi scorpioni, sia per la salute in buono stato che in quello meno soddisfacente. Una vacanza piuttosto lunga, ritemprerà sia la mente che il fisico dalla spossatezza di fondo che in questi mesi vi hanno accompagnato.