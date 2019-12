Le previsioni astrologiche del 4 gennaio sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale, ci informano sulla giornata che passeranno coloro che sono ancora single. Il Sagittario vorrà stare con gli amici, i Gemelli dovranno seguire l'istinto.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: incontri interessanti che potrebbero portare a qualcosa di buono. Cercate di andare diretti all'obiettivo, senza perdervi in inutili giri di parole. Dimostrate di sapere perfettamente ciò che volete.

Toro: il vostro status in alcune circostanze vi rende nervosi, non ce ne é motivo fate la vostra vita e non imitate quella degli altri.

Le occasioni arriveranno e saranno anche molto piacevoli.

Gemelli: non mettete da parte il vostro istinto, vi aiuterà a determinare alcune situazioni. Troppe volte avete preferito mettere la 'testa sotto la sabbia', é arrivato il momento di tirare fuori un po' di carattere.

Cancro: potrebbe essere il giorno buono per incontrare l'amore. Cercate di capire con precisione se si tratta di un'infatuazione o di un sentimento vero e sincero.

Leone: non pensavate di ottenere l'attenzione di una persona che vi è sempre piaciuta.

Passate il momento di incredulità e affrontate la cosa con la necessaria concretezza.

Vergine: dedicate un po' di tempo a pensare cosa volete realmente fare, vi servirà per fare delle scelte. In questo momento potrebbero essere più indicate situazioni passeggere.

Bilancia: impegnatevi a fondo nel conoscere e fare nuovi incontri. Solo in questo modo riuscirete a mettervi in gioco. Tutto sommato riscuoterete un buon successo, sarà un inizio da non sottovalutare.

Scorpione: se avrete la volontà di conoscere nuove persone sarà una giornata eccellente. Farete incontri interessanti che vi porteranno a riflettere sul vostro futuro.

Sagittario: la giornata sarà dedicata per gran parte alle amicizie. Oggi preferite stare con loro piuttosto che avventurarvi in situazioni che non sentite totalmente vostre.

Non preoccupatevi, non c'é solo l'amore, verrà il momento per dedicarvi completamente al sentimento.

Capricorno: buona la giornata per i cuori solitari, sarete presi da una situazione che volete capire bene fino in fondo. Riuscirete nel vostro intento e la cosa si dimostrerà anche piuttosto interessante.

Acquario: giornata che potrebbe essere molto proficua, starà a voi renderla speciale. Non sempre avrete la voglia e la convinzione di portare a termine alcune cose che sembrano ben avviate.

Pesci: cercate di conoscere più persone possibili, solo in questo modo avrete opportunità di scegliere. Una frequentazione potrebbe essere facilmente ipotizzabile .