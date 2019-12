Il 2020 per i nati del segno del Sagittario sarà davvero eccellente in ambito lavorativo, a cominciare dai progetti che - sorretti dalla fortuna - riusciranno ad avere un buon epilogo, per finire con i guadagni che permetteranno di fare nuovi progetti.

Le energie saranno ottime e permetteranno di lavorare anche per molte ore ininterrottamente, anche se bisogna fare attenzione a un po' di stress che potrebbe mitigare l'entusiasmo. Sono favoriti i viaggi e l'attività fisica.

Lavoro e studio

Questo 2020 sarà un anno in cui più che cercare di rimanere sulla stessa lunghezza d'onda sul lavoro preferirete stabilizzare la vostra situazione e il vostro ruolo all'interno del posto di lavoro.

Non vi accontenterete di svolgere il vostro lavoro in modo ordinario, ma vorrete far maturare ed evolvere progetti, anche con nuovi investimenti. Vi capiterà anche di aiutare anche molti colleghi a migliorare la loro posizione. Ne nasceranno collaborazioni che potrebbero portarvi non solo dei guadagni economici, ma daranno vita pure a molti connubi professionali da sfruttare anche successivamente. Da giugno subirete un aumento della quantità di lavoro e Marte vi aiuterà regalandovi tantissime energie da impiegare sia di giorno che di notte, tanto da farvi sentire instancabili e quasi imbattibili.

Ottima annata anche per la ricerca di lavoro. Non mancheranno proposte allettanti e molto redditizie, l'importante è che vi dimostriate volenterosi una volta iniziate le vostre mansioni.

Saturno nel mese di dicembre vi darà una ulteriore “spinta” per un eventuale lavoro in un luogo diverso dalla vostra città, o addirittura all'estero.

Gli esami per gli studenti saranno svolti brillantemente e senza una particolare fatica o con troppe ore trascorse sui libri. Ma avrete anche un consolidamento della vostra personalità e del vostro pensiero: ciò sarà notato da molte persone attorno a voi.

Fortuna e salute

Molta della fortuna a vostra disposizione grazie a Giove e Saturno verrà impiegata sul lavoro e sugli investimenti che avrete intenzione di fare, ma anche la salute fisica e mentale ne trarrà giovamento. Ciò sarà importante, specie se riuscirete a ottenere più lavori contemporaneamente. Da giugno Marte vi regalerà anche delle energie erotiche, peraltro senza sottrarle all'ambito lavorativo.

Saranno favoriti i viaggi e le esperienze: anche se queste non avranno un particolare riscontro nella vostra carriera, saranno comunque utili per trovare una maturazione mentale a tutto tondo, soprattutto per i giovani.

Non ci saranno dei picchi di stress, ma pensando a ciò che vi attende sarà opportuno ritagliarvi dei momenti tutti per voi.

Gli ascendenti favoriti del segno del Sagittario saranno i Gemelli, il Leone, lo Scorpione, il Capricorno, l'Acquario e i Pesci.