Durante il prossimo anno 2020 non sempre il segno del Toro riuscirà ad essere efficiente sul posto di lavoro. Ci sarà una impennata sui progetti in essere e un buon rendimento sia scolastico che lavorativo. Ma da giugno in poi si percepirà questa situazione cambiare lentamente ma in modo abbastanza drastico. La Salute risentirà del molto lavoro a cui si verrà sottoposti, sia per gli impieghi in proprio o dipendenti, tanto che potrebbe giungere qualche malessere difficile da cancellare fino alla fine dell'anno.

Lavoro e studio

Quest'anno sarà decisamente migliore rispetto al 2019 per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, in particolare quello progettuale. Se ci sono stati vari ostacoli e problemi che hanno rallentato notevolmente il vostro rendimento lavorativo, ora subirà sicuramente una accelerata grazie a Giove in trigono. Si affacceranno nuove idee da mettere a punto e tanti spunti favorevoli per eventuali collaborazioni. Se sarete in procinto di cominciare un nuovo percorso lavorativo sarà anche meglio, perché ripartire da zero vi darà occasione di gestire i vari aspetti del vostro lavoro come vi piace di più senza dover sottostare ad alcune “regole” consolidate nel tempo.

Ci saranno anche molti guadagni in più, e se siete dei dipendenti potreste avere tutte le carte in regola per poter avere un aumento che vi soddisfi ampiamente.

Sarà opportuno mandare curriculum, ma se vorrete potrete “candidarvi” anche soltanto per quei lavori che ambite fare da molto tempo e che non avete mai avuto occasione di sperimentare.

Anche voi studenti sarete efficaci nelle vostre esposizioni e potreste anche avere dei voti più alti di quelli a cui solitamente siete abituati.

Complessivamente, la seconda metà dell'anno potreste subire un calo dei vostri potenziali, ma rimanendo comunque sulla stessa lunghezza d'onda.

Fortuna e salute

Se la fortuna vi sosterrà per molti dei mesi iniziali dell'anno, da giugno in poi ci potrebbero essere delle situazioni in cui dovrete assolutamente fare appello a tutta la vostra determinazione e tenacia, soprattutto sul lavoro. Infatti, la vostra mente concentrata al massimo man mano che procederanno i mesi potrebbe cominciare a subire un crollo significativo. Anche se il vostro lavoro riguarderà un aspetto più fisico, dovrete fare attenzione allo stress che sarà dietro l'angolo e potrebbe crearvi del nervosismo.

E come solitamente accade, la tensione potrebbe essere deleteria per molti aspetti. I mesi autunnali ed invernali avrete una stanchezza molto accentuata che purtroppo potrebbe aumentare sensibilmente fino a costringervi a staccare la spina per un po'.

Gli ascendenti del segno del Toro positivi per questo anno 2020 per il lavoro e la salute saranno il Capricorno, la Vergine e i Pesci.