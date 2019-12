Durante la giornata di martedì 3 dicembre, Venere in opposizione al segno del Capricorno favorirà i nativi Cancro per quanto riguarda il lavoro, considerata la mole da portare a termine, mentre Marte in opposizione al segno dello Scorpione potrebbe generare dei momenti di alti e bassi per i nativi Acquario. Cielo positivo per la Vergine che avrà dalla sua parte una relazione forte e solida, mentre l'Ariete sarà particolarmente dinamico, grazie agli influssi del Sole nel segno del Sagittario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 3 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 3 dicembre segno per segno

Ariete: giornata particolarmente dinamica per i nativi del segno.

Gli influssi del Sole nel segno del Sagittario regalano una situazione sentimentale rosea. Successi erotici e conquiste condotte con piglio guerriero saranno a portata di mano per i single, soprattutto se nati nella terza decade. Le relazioni fisse potrebbero trovarsi impreparate ad alcuni imprevisti, ma riusciranno a superarli. Per quanto riguarda il lavoro sarete volenterosi, pimpanti e un po’ fortunati nella realizzazione di tanti progetti, di iniziative di brillante creatività, in special modo se avete abbracciato la libera professione.

Voto - 7,5

Toro: una giornata piuttosto vivace per i nativi del segno in ambito sentimentale, dove Saturno in opposizione vi rende passionali e pieni di vita ma soprattutto di buonumore nei confronti della vostra anima gemella. I single dovranno tornare sui propri passi e acquisire nuovamente fiducia. Situazione differente per quanto riguarda il lavoro. Non sentitevi troppo afflitti in questa giornata se non riuscirete a combinare granché sul posto di lavoro, non dipende proprio da voi, ma dalla situazione che state attraversando con i vostri colleghi.

Voto - 7

Gemelli: avrete la strada spianata per raggiungere il successo in ambito sentimentale grazie ad una stupenda comunicazione con il partner. La Luna nel segno amico dell’Aquario vi aiuta a saper esprimere in modo convincente il vostro amore. Se siete single valutate alcuni nuovi incontri che avete fatto recentemente. Per quanto riguarda il lavoro Nettuno ostacola la vostra attività professionale, ma riuscirete a mantenere una certa lucidità per saper gestire i problemi che si presenteranno.

Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale discreta per i nativi del segno durante la giornata di martedì. In ambito lavorativo, sarete favoriti dal pianeta Venere in opposizione al segno del Capricorno, riuscendo dunque a portare a termine la grande quantità di lavoro da fare. Attenzione però alla salute che non sarà il massimo. La sfera sentimentale sarà piuttosto romantica. Una coinvolgente serata al riparo da ogni seccatura è il regalo che gli astri vi fanno per unirvi in un romantico abbraccio.

Se invece siete in cerca della vostra anima gemella, Marte vi può aiutare a cercare avventure stimolanti. Voto - 8

Leone: configurazione astrale formata dal Sole nel segno del Sagittario, che vi dona una consueta risolutezza utile per riuscire a mettere a posto una questione familiare tra voi e la vostra dolce metà. In ogni caso, ci saranno momenti di tenerezza con la vostra anima gemella. La buona posizione della Luna in sestile con Venere aiuterà i single a trovare nuove avventure. Al lavoro le risposte che volevate ora sono a portata di mano.

Grandi rivolgimenti professionali sono nell’aria e vi consentono di mettervi in luce e di tirar fuori le vostre capacità. Voto - 8,5

Vergine: cielo fortunato grazie al pianeta Venere che illumina la vostra giornata. Preparatevi a trascorrere un periodo in amore positivo, con una relazione forte tra voi e il partner. L’organizzazione di prossime iniziative insieme sarà il motivo dominante della giornata, permettendovi di ritrovare una maggiore armonia nella vostra dimensione di coppia. Per i single una serata con un amico sarà un toccasana.

Al lavoro avere potere e controllo sono due cose molto differenti e al momento attuale non ne conoscete le differenze. Voto - 7,5

Bilancia: potreste essere suscettibili nei confronti di chi vi sta attorno durante la giornata di martedì. Sarete innervositi al lavoro da chi combinerà dei guai, tanto che potreste combinarne anche voi. Per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale, sarete espansivi verso il partner. Una grande energia passionale vi caratterizza e in special modo se festeggiate il vostro compleanno tra il 18 al 22 di ottobre. Se siete single abbiate pazienza e mettevi più spesso in gioco, facendo attività all'aperto.

Voto - 6,5

Scorpione: cielo privo di nubi per i nativi del segno per la giornata di martedì. Nessuna nota dissonante andrà a influenzare negativamente la vostra prestazione al lavoro. Mercurio nel vostro segno vi dà la possibilità di essere precisi attenti, sempre decisi nelle vostre scelte e nello svolgimento delle vostre mansioni. Bene anche il vostro rapporto il partner, ciononostante non vi mostrate distratti o disattenti. Per il resto lasciatevi pure trascinare dalla forza dei sentimenti che unisce il vostro legame. Se siete single la giornata è tranquilla e potreste vivere qualche bel momento con gli amici.

Voto - 9

Sagittario: transiti planetari che vi regalano molta fortuna sotto ogni ambito. Il Sole abita il vostro segno e dà modo alla vostra verve e alla vostra amabilità di essere sempre in primo piano nella vostra relazione di coppia. Se siete single non dovete far altro che allungare la mano per prendervi tutto ciò che il destino ha riservato per voi. Fermo restando che non proprio tutto vi è dovuto. In quanto a lavoro, una grande attenzione nei vostri impegni potrebbe rendervi puntigliosi, ma in ogni caso sarà necessario tale atteggiamento. Voto - 8,5

Capricorno: a far scorrere la vostra giornata ci sono i pianeti Nettuno, Giove e Venere, pronti a rendervi allegri in amore e attivi al lavoro.

Un bel Giove nel vostro segno unito a una sensuale Venere vi allieta sentimentalmente il nuovo giorno, specie se avete relazioni di lunga durata. Per i Capricorno single, fate attenzione a non compiere passi falsi verso la vostra potenziale anima gemella. Attivi al lavoro, riuscite a mettere a posto alcuni punti che erano rimasti in sospeso nei giorni scorsi, approfittando dell’aria più tranquilla che si respira. Voto - 8

Acquario: alcune attività saranno da rivedere per i nativi del segno. Una luminosa Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, vi rende affascinanti e affascinati in amore, pronti a trascorrere delle ore in compagnia della vostra dolce metà.

Sono in arrivo invece tante belle novità per i single, anche innamoramenti e colpi di fulmine. In ambito lavorativo, sta per arrivare una buona notizia. Potrebbe riguardare il fronte finanziario, settore nel quale avete sofferto un po’ di recente. Voto - 8

Pesci: giornata promettente per i nativi del segno, grazie ad una configurazione astrale molto bilanciata. La Luna in Acquario vi sorride, mentre Nettuno vi consente di aggiustare, o, meglio di minimizzare, con un atteggiamento sereno, alcune vostre manchevolezze col partner, dimostrate nei giorni scorsi. Per i single sarebbe meglio dedicarsi alle amicizie.

Al lavoro la vostra sensibilità potrebbe tornarvi utile. Una grande osservazione ai dettagli inoltre potrebbe aiutarvi con un vostro progetto. Voto - 7,5