L'Oroscopo di venerdì 27 dicembre individua una strada che conduce alla serenità e alla realizzazione dei propri sogni più reconditi, grazie agli influssi stellari che non smettono mai di elargire fortuna ed emozioni entusiasmanti. Luna, ancora in Capricorno, cerca di rendere l'amore più stabile e responsabile, coinvolgendo anche la Vergine, il Toro, Pesci e Scorpione nelle previsioni astrali segno per segno.

Influssi stellari spettacolari nell'oroscopo di venerdì

Ariete: Urano, molto vicino, sprona ad attuare un cambiamento che avevate in cantiere da tempo e Venere, benefica dall'Acquario, sorride all'amore.

Attenzione a contenere un comportamento troppo irritabile causato da Luna in quadratura, che sprigiona un eccessivo nervosismo.

Toro: un influsso portentoso del satellite notturno spinge a vivere le situazioni con entusiasmo, ma senza seguire un'ascia troppo impulsiva che fa fare di testa propria a tutti i costi. Venere in quadratura, forse, farà modificare qualche progetto amoroso, tenendo conto di un modo di fare più responsabile.

Gemelli: le novità che giungeranno a breve saranno di sicuro positive, ma dovrete accoglierle con maggiore apertura mentale e con un modo di amare che sia più passionale.

Troppo razionali nel vivere le sensazioni, potreste perdervi intriganti emozioni.

Cancro: alcuni astri favorevoli come Urano, Nettuno e Marte garantiscono una spinta propulsiva ad amare con maggiore flessibilità, cercando di fronteggiare un rigore saturniano che rende gli affetti troppo rigidi. Una maggiore duttilità sarà benefica per avviare un'evoluzione costruttiva per l'amore.

Leone: Venere, nel domicilio di fronte, rende il modo di amare troppo teso e alcune noie potrebbero minacciare una serenità tanto ambita. Mercurio, per fortuna, garantisce passione e una marcia in più per passare all'azione e conquistare una persona che vi ha colpito dritto al cuore.

Vergine: fedeli e leali con la persona amata sarete affettuosi, ma al tempo stesso molto razionali, nel modo di vivere i sentimenti.

Attenzione a non lasciarvi prendere dalla tentazione di accettare una solitudine che fa rinchiudere troppo in se stessi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il cielo sentimentale è offuscato un po' da Luna che nel Capricorno ammonisce, quasi invogliando a vivere le emozioni in maniera più celata e rigorosa. Splendide le sensazioni in famiglia e tra amici, dove la familiarità socievole che vi accompagna sarà al top.

Scorpione: l'influsso lunare dal cielo astrologico del Capricorno cerca di smorzare il dinamismo e la passionalità marziana, attingendo a un modo di vivere le emozioni piuttosto rigoroso e riservato. Riuscirete a contenere i bollenti spiriti seguendo anche il consiglio di Saturno o deciderete di fare di testa vostra come al solito?

Sagittario: buono l'atteggiamento riflessivo che è il risultato di Mercurio molto vicino a Sole, Luna e Giove.

Tutto all'improvviso sembra più positivo grazie a un'energia ricca di benessere, che lambisce le sfere vitali. Alcune novità potrebbero sorprendervi in modo entusiasmante.

Capricorno: gli influssi di Luna sono portentosi nel segno e acuiscono una sensibilità che viene celata dal cuore, per paura di soffrire o di lasciarsi andare in modo imprevedibile. Dietro una corazza responsabile e rigorosa si nasconde un cuore veramente capace di amare.

Acquario: la posizione di Venere nel segno è benefica per l'amore. Mercurio dal Sagittario proporrà la strategia giusta per passare all'azione, infondendo un'audacia che farà concretizzare i progetti in modo costruttivo per l'amore.

Una spiccata intelligenza sarà regalata dagli astri per cogliere al volo una situazione fortunata.

Pesci: Luna, dal cielo astrologico del Capricorno, cerca di tenere a bada le sensazioni fantasiose di Nettuno nel segno, rendendo il modo di amare e di vivere gli affetti più razionale. Potreste essere molto silenziosi e riflessivi.