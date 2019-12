E' arrivato un nuovo fine settimana per tutti i segni zodiacali. Come andranno le giornate di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019? Scopriamolo, di seguito, leggendo l'Oroscopo, gli astri e le stelle con l'amore, la salute ed il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del fine settimana per tutti i segni zodiacali

Ariete: nel weekend dovrete far fronte a molti impegni a livello professionale, in particolare nella giornata di sabato potreste stancarvi. Giornata particolarmente interessante per i sentimenti, quella di domenica.

Toro: weekend sottotono per il segno, in particolare in amore desiderate fare maggiore chiarezza. Nel lavoro, il periodo è positivo.

Gemelli: in campo sentimentale, in questo fine settimana, è possibile che nascano delle discussioni, anche a causa di una mancanza di fiducia nel partner. In campo professionale dovrete prendere delle decisioni, cercate di farlo con giudizio.

Cancro: in questo weekend avrete dei pensieri riguardanti la vostra professione, non tutti i progetti che avete iniziato, stanno dando i risultati sperati.

È possibile che qualcuno decida, quindi, di cambiare rotta.

Leone: weekend interessante, da sfruttare soprattutto in amore. Se ci sono delle discussioni in corso, è il momento di dire ciò che realmente pensate.

Vergine: sia nella giornata di sabato, che in quella di domenica, dovrete affrontare le cose con serenità, soprattutto le questioni che riguardano il campo familiare. Questo, per voi è un momento complesso per quel che riguarda le questioni economiche.

Bilancia: buone stelle per il segno, il cielo è dalla vostra parte e potrete ottenere delle vittorie. Domenica è possibile che viviate una giornata stancante.

Scorpione: buon momento per i sentimenti, state recuperando. In campo professionale arriveranno delle opportunità e delle novità che vi rallegreranno.

Sagittario: bel momento in campo professionale, state ricevendo delle risposte che cercate da tempo.

In amore è possibile che in questo weekend prendiate delle decisioni importanti.

Capricorno: a livello professionale i nati sotto questo particolare segno dovranno affrontare alcuni rallentamenti, mettetevi in gioco, ma senza esagerare. Per quel che riguarda l'amore, chi ha vissuto dei momenti di crisi, ora potrà recuperare.

Acquario: momento di ripresa sentimentale per voi, in particolare domenica vivrete una giornata particolarmente carica e vi sentirete maggiormente coinvolti in amore.

Pesci: weekend giù di corda per l'ultimo segno zodiacale, le stelle sono comunque dalla vostra parte, cercate di sfruttarle al meglio per ottenere soddisfazioni in amore e nel lavoro.