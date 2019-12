L'Oroscopo dell'amore per i single settimanale dal 9 al 15 dicembre indica una strada da seguire per giungere alla concretizzazione dei sogni amorosi. Spetterà a ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore, evolvere in positivo e dare una svolta alla sfera sentimentale, con fiducia e applicando anche i consigli benefici elargiti nelle previsioni astrali seguenti.

Transiti spettacolari nell'oroscopo dell'amore per i single dal 9 al 15 dicembre

Ariete: Luna passerà nel domicilio adiacente lunedì ma lascerà una scia luminosa e molto affascinante, da seguire con slancio per affermare l'amore in modo del tutto personale, con convinzione nelle proprie capacità.

Oltre a Sole complice, potrete usufruire anche di un Mercurio molto comunicativo e intuitivo che martedì dal Sagittario, porterà splendide novità amorose.

Toro: Luna presente nel segno già da lunedì, potrebbe causare sconvolgimenti emotivi difficili da tenere a bada. Molto sensibili, sentirete l'esigenza di dare una svolta alla propria vita, scacciando via le negatività e tagliando il cordone ombelicale con la famiglia. Buona fortuna.

Gemelli: un po' chiusi nel dialogo, potreste provocare irritazione da parte di un futuro probabile partner, a causa della vostra mancanza di un ascolto che potrebbe essere fondamentale per concretizzare il rapporto in modo armonioso.

Luna presente mercoledì e giovedì nel segno riparerà con la simpatia e un atteggiamento brioso e frizzante.

Cancro: se gli amori saranno alquanto tesi a inizio settimana, puntate tutto su un weekend molto profondo e romantico per i sentimenti. La presenza di Luna in sinergia con i Nodi lunari attuerà un'introspezione molto trascendentale, dove potrete capire quali sentimenti provate per una persona in particolare.

Leone: più tolleranti grazie all'influsso mercuriano che martedì raggiungerà il segno in trigono, dovrete stare attenti anche ai piccoli dettagli per avere un quadro amoroso completo.

Luna e Urano cercheranno di confondere un po' le idee ma già a metà settimana, Luna garantirà una marcia in più in amore.

Vergine: Urano e Luna in congiunzione nel Toro nelle giornate di lunedì e martedì, faranno dare un taglio netto con il passato, anche se creeranno degli sconvolgimenti emotivi difficili da tenere a bada. E' un periodo di cambi radicali dove non si potrà più tornare indietro, solo proseguire con maggiore sicurezza di voi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a meta settimana Luna in Gemelli sarà benefica per sprigionare delle emozioni che nasceranno da un'idea brillante.

Un po' riservati poiché diffidenti nei confronti dell'amore, sarete però aperti a vivere molteplici attività ricreative con slancio. Una comunicazione approfondita e fatta con il cuore sarà l'arma giusta per sbloccare una situazione in bilico.

Scorpione: buono il fine settimana dove potrete vivere le opportunità sentimentali in modo più aperto e sensuale. L'astro d'argento sarà intuitivo e garantirà un magnetismo che attirerà a voi eventuali partner, come una dolce calamita.

Sagittario: la comunicazione sarà potenziata martedì dall'entrata di Mercurio nel segno che sprigionerà un'intelligenza lineare.

Un'intuizione che si metterà in contatto con il lontano, potrà approfondire le conoscenze amorose con maggiore obiettività. Buona l'energia anche grazie alla presenza costante di Sole.

Capricorno: come una boccata di aria fresca, martedì l'astro d'argento benefico dalla casa astrologica seconda, avvierà una rigenerazione che ripulirà dalle scorie acquisite in passato. Potrete così procedere dritto alla meta prestabilita con successo. Solo il fine settimana sarà un po' teso per le sensazioni.

Acquario: buona la congiunzione Sole-Mercurio presente in Sagittario martedì che punterà un riflettore sulla vostra interiorità, aprendovi a vivere con maggiore entusiasmo le conoscenze che potrebbero diventare qualcosa di più.

Non dovrete tergiversare dunque e attingerete a un nuovo spirito d'iniziativa che potrebbe avviare nuove storie sentimentali.

Pesci: anche per voi il fine settimana sarà utile per scommettere con successo in amore. Luna in Cancro garantirà un modo di fare più protettivo e comprensivo, utile per sciogliere come neve al sole una probabile "preda amorosa", conquistata con la dolcezza.