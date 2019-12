Il weekend è appena iniziato: questa domenica dell'Immacolata Concezione sarà una giornata positiva per il Capricorno, per il quale è in atto un buon recupero in ambito sentimentale, ma anche per l'Acquario, che stando all'Oroscopo potrebbe fare incontri interessanti. Il Sagittario, invece, dovrà fare i conti con un inaspettato ritorno dal passato.

Ecco di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, domenica 8 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 8 dicembre segno per segno

Ariete: sarà una domenica interessante per il segno, che avrà la possibilità di risolvere alcune incomprensioni nate in amore durante inizia la settimana.

La serenità torno all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. È il momento ideale per prendere delle iniziative, per organizzare un viaggio o una serata tra amici.

Toro: sarà una giornata un po’ faticosa per il segno, in amore ci sono delle incomprensioni mentre dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Il consiglio per questa giornata è quello di concedervi un po’ di riposo e concentrarvi sugli affetti e le questioni personali. Con l’inizio della seconda settimana di dicembre ci sarà un miglioramento sotto tutti i punti di vista.

Gemelli: Il presagio delle stelle per la giornata di domenica 8 dicembre è quello di sfruttare al massimo il favore delle stelle.

Infatti a partire dalla giornata di lunedì il segno potrebbe risentire di un calo di energie e vedersi costretto a rallentare un po’ i ritmi. È un momento fortunato per l’amore, un’amicizia o una conoscenza potrebbe rivelarsi qualcosa di più.

Cancro: Saturno vi metterà alla prova durante questo weekend, potreste dunque continuare ad avvertire un certo fastidio e disagio dal punto di vista fisico e per quanto riguarda i rapporti interpersonali. La nuova settimana sarà più fortunata e consentirà di recuperare, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

In ambito lavorativo al contrario restano delle titubanze, ma con l’avvicinarsi della fine dell’anno troverete delle soluzioni.

Leone: quella di domenica 8 dicembre sarà una giornata serena per quanto riguarda l’amore. Anche chi durante le giornate precedenti ha affrontato delle discussioni all'interno del rapporto di coppia potrà ritrovare la serenità. Al contrario l’ambito lavorativo continua a portare delle preoccupazioni, qualcuno inoltre potrebbe vivere un momento non vantaggioso per quanto riguarda le finanze.

Gli astri vi consigliano di avere pazienza e studiare con calma una strategia, entro l’inizio del 2020 la situazione migliorerà.

Vergine: gli influssi di Venere rendono questa giornata interessante per il segno che potrà recuperare per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Le coppie stabili infatti potranno trovare un compromesso e riconquistare l’equilibrio, al contrario coloro i quali vivono un rapporto incerto potrebbero decidere di concluderlo. Alti e bassi per quanto riguarda il lavoro, agite con cautela ed evitate le polemiche.

Bilancia: sono giornate faticose per il segno, che sta traversando un momento abbastanza sottotono. Durante questa giornata il nervosismo e l’irritabilità della Bilancia potranno portare ad accessi conflitti in amore è in ambito lavorativo. Il consiglio degli astri è quello di lasciare che le cose vi scivolano addosso, evitando la nascita di ulteriori polemiche e discussioni.

Scorpione: un oroscopo estremamente vantaggioso protegge il segno durante le prossime settimane, gli astri lasciano prevedere una fine dell’anno molto interessante per lo Scorpione sotto tutti punti di vista.

L’amore è tra i grandi protagonisti di queste giornate e in ambito lavorativo si potranno ottenere degli importanti successi. Certo, nulla verrà regalato al segno che per avvicinarsi ai risultati ambiti dovrà faticare molto.

Sagittario: sarà una giornata interessante per il segno, potrebbe esserci un ritorno dal passato, come un ex o un’amicizia di vecchia data. Durante questa giornata tutta via qualcuno potrebbe arrivare a rimettere in discussione alcune scelte prese precedente in ambito lavorativo.

Gli altri mi consigliano di agire con cautela ed evitare di prendere scelte affrettate.

Capricorno: è un momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti. All'interno della coppia si potranno vivere inaspettate emozioni e lo stesso vale per i single, che potrebbero fare degli incontri interessanti anche per il futuro. Al contrario delle delusioni arriveranno in ambito lavorativo, qualcuno che ha per lungo tempo lavorato ad un progetto potrebbe vederlo fallire o vedersi rifiutare una proposta su cui contava.

Acquario: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda la gestione delle finanze.

Infatti non è il momento ideale per fare spese pazze, meglio calcolare con prudenza le vostre uscite ed entrate. Al contrario è un momento più fortunato per quanto riguarda l’amore, c'è serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Pesci: quella di domenica 8 dicembre sarà una giornata positiva per il segno. Per godere al massimo di questo cielo positivo però il consiglio è di liberarvi di ogni preconcetto ed essere aperti a nuove prospettive. E' un momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti, la passione torna ad animare i nati sotto il segno.