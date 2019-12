La seconda settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di accogliere ufficialmente il weekend, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani 13 dicembre. Con l'avvicinarsi del fine settimana, inizia per i Gemelli e per la Vergine un interessante momento di recupero. Il Sagittario è tra i preferiti degli astri, sia in amore che in ambito lavorativo ci saranno delle sorprese. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di domani, venerdì 13 dicembre 2010 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 13 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: potrebbe rivelarsi una giornata alquanto faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. L'Ariete potrebbe essere messo a dura prova; il consiglio delle stelle è di non lasciarsi condizionare dagli eventi e non diventare succubi del proprio nervosismo. Migliorano invece le stelle per quanto riguarda l’amore, anche le coppie che durante le giornate precedenti hanno attraversato dei momenti sottotono, potranno trovare una strada verso la riconciliazione.

Incontri favoriti per i single durante il weekend.

Toro: Il fine settimana sarà un crescendo di emozioni per il segno, lo stress delle giornate precedenti sembra ormai un ricordo e si può recuperare l’ottimismo. A trarne maggior vantaggio saranno soprattutto i rapporti sentimentali e interpersonali; sarete dei bravi comunicatori e ottimi ascoltatori, quasi da attrarre magneticamente a voi le persone. Con un oroscopo così anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: un quadro astrale decisamente favorevole, che permette al segno di recuperare e tornare in carreggiata.

Quella di venerdì 13 dicembre sarà una giornata vantaggiosa, carica dal punto di vista delle energie ed emozionante in amore. Anche in ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa di più: non statevene con le mani in mano, avete tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Cancro: l’inizio del 2020 porterà dei cambiamenti alla vita del segno. Gli astri ci fanno sapere che questo è il momento ideale per gettare le basi di progetti futuri, siano questi sentimentali o professionali, se iniziati per tempo, porteranno le meritate soddisfazioni.

Durante il weekend i nativi del segno potranno rilassarsi e ricaricare le energie, ma anche trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

Leone: l’avvicinarsi del fine settimana porterà nuove consapevolezze al segno, che si prepara a vivere una fine dell’anno molto vantaggiosa. Tuttavia, delle difficoltà potrebbero continuare per quelle coppie che di recente si sono trovate spesso a litigare per questioni finanziarie o legate alla gestione dell’anno casa. Le stelle vi consigliano di cercare una mediazione.

Sfruttate le prossime giornate per concedervi un po’ di riposo e dedicare maggiori cure al fisico.

Vergine: la seconda metà del mese di dicembre si rivelerà più fortunata della prima per il segno, che si prepara a vivere un positivo momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda l’amore e la gestione dei rapporti interpersonali. Le prossime 48 ore saranno vantaggiose per chi desidera spostarsi o stringere nuovi legami, anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Chiarimenti per le coppie in difficoltà.

Bilancia: la settimana non è iniziata in maniera positiva per il segno, ma durante la giornata di venerdì 13 dicembre si può recuperare. Certo non sarà possibile dimenticare quanto successo nelle giornate precedenti e qualcuno, soprattutto a livello sentimentale, potrebbe pagarne ora le conseguenze. La seconda metà del mese vi darà l’occasione di sbrogliare delle problematiche e ritrovare la serenità.

Scorpione: l’ultimo mese dell’anno si sta rivelando estremamente vantaggioso per il segno, tuttavia qualcuno potrebbe trovarsi nel pieno di un momento sottotono.

C’è insicurezza e disagio, cercati di circondarvi di persone di fiducia e di cui avete la piena stima, in questo momento avete bisogno di stimoli e certezze. È un momento positivo per chi vuole rimettersi in gioco, tanto in amore che in ambito professionale.

Sagittario: è un buon momento per il segno, ideale anche per chi desidera ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Le stelle favoriscono gli incontri e ci fanno sapere che le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti per il futuro. Anche coloro i quali sono alla ricerca di un incontro occasionale saranno accontentati, l’importante è prediligere i luoghi che vi permettano di stringere nuovi contatti.

Bene l’ambito professionale.

Capricorno: la settimana si conclude con un ottimo recupero fisico, energia e grinta non mancheranno al segno. È un buon momento per i rapporti interpersonali, particolarmente fortunati si riveleranno quelli con Scorpione, Vergine e Toro, mentre con Cancro, Ariete e Bilancia potrebbero esserci delle incomprensioni.

Acquario: la giornata di venerdì 13 dicembre porterà un recupero per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Il segno ritrova ottimismo e vitalità, così come la voglia di stare in compagnia e costruire nuovi legami. Sono giornate risolutive in amore e anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: il consiglio delle stelle per questo venerdì è di lasciarsi alle spalle il passato e guardare al futuro con maggior convinzione. Dunque è giunto il momento per il segno di investire di più nella propria felicità. Durante il weekend l’amore avrà un ruolo centrale e gli incontri sono favoriti. Soddisfazioni in ambito lavorativo.