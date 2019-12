Durante la giornata di venerdì 6 dicembre, i nativi Acquario saranno assistiti da un'ottima configurazione astrale, a partire dal pianeta Giove, fino alla Luna in quadratura a Pesci, donando ai nativi del segno un'ottima razionalità in ambito sentimentale, mentre la Vergine dovrà cercare di non dare importanza ad alcuni malintesi con il partner. L'Ariete sarà assistito da uno splendido Sole nel segno del Sagittario per creare la giusta atmosfera in amore, mentre il Leone sarà più vivace del solito.

Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di venerdì 6 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni venerdì 6 dicembre, segno per segno

Ariete: configurazione astrale abbastanza buona grazie al Sole nel segno del Sagittario che illumina la vostra giornata. La sfera sentimentale vi regala preziosi momenti in compagnia del partner, permettendovi di "riconquistare" la vostra anima gemella grazie alle vostre parole d'amore. Se siete single dovrete fidarvi del vostro intuito per capire quando arriverà davvero il momento di innamorarvi.

Per quanto riguarda il lavoro, la situazione sarà piuttosto tranquilla, tanto che avrete la possibilità di organizzare i vostri progetti per le prossime giornate. Voto - 7,5.

Toro: avrete modo di sfruttare la posizione benefica di Venere per trascorrere una giornata degna di essere vissuta. La sfera sentimentale la vostra flessibilità risulterà molto stimolante per il vostro carattere, spesso un po’ troppo riservato e concentrato unicamente sugli scambi familiari. Se siete single cercate di trovare delle scuse per vivere nuove esperienze amorose.

Al lavoro, Marte e Mercurio vi suggeriscono di non esprimere le vostre opinioni, specie se siete nati nel mese di maggio. Voto - 7,5.

Gemelli: giornata piuttosto movimentata per i nativi del segno, ma che potrebbe riservare per voi delle belle notizie. La Luna si trova nel segno dei Pesci, dandovi la giusta tenacia per credere nella vostra relazione di coppia, e cercare di non trascurarla del tutto. Se siete alla ricerca del partner, piccole nubi potrebbero affacciarsi all'orizzonte. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la quotidianità inizia a starvi stretta, quindi è giunto il momento di pensare seriamente a qualche novità.

Voto - 7,5.

Cancro: godrete ancora degli influssi dei pianeti Marte e Mercurio nel segno dello Scorpione durante la giornata di venerdì. Non sottovalutate le cose più semplici, che solitamente fanno felice il partner, altrimenti commettereste un errore. Cercate dunque di concentrarvi maggiormente verso la vostra anima gemella, anche se quest'ultima ogni tanto potrebbe ricambiare il favore. Se siete single, aspettate un momento più appropriato per mettervi alla ricerca dell'amore. In ambito lavorativo, sapete benissimo che la vostra coscienza vi incita a fare di più, perché ultimamente siete stati troppo distratti e questo potrebbe crearvi qualche problemino a lungo andare.

Voto - 7.

Leone: il Sole nel segno del Sagittario sarà la vostra guida durante la giornata di venerdì. Assieme a Marte in quadratura al segno dello Scorpione, avrete una buona dose di energie da dedicare interamente al partner oppure ad un familiare che ha bisogno di voi. Se avete una relazione fissa invece, sfruttate al meglio il fascino e la bellezza interiore che avete. I single dovranno tirare fuori il carattere e farsi avanti con convinzione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, se maneggiate denaro svolgendo un’attività commerciale e di vendita in pubblico, fate attenzione a non distrarvi e ad essere sempre presenti a voi stessi.

Urano in opposizione al segno del Toro infatti, potrebbe portarvi qualche ostacolo. Voto - 7,5.

Vergine: l’intesa di coppia va a gonfie vele ed è il momento giusto per portare avanti dolci progetti. Ciò che volete di più attualmente è la felicità della vostra anima gemella e, grazie agli influssi benefici di Venere e Saturno nel segno del Capricorno, sarete favoriti. I single preferiranno non dedicarsi all'amore, ma forse potrebbe essere la giornata adatta per farlo. In quanto a lavoro, ritroverete la creatività e nuovi interessi: un bell'Urano è lo stimolo che vi pungola reinventarvi e trovare nuove possibilità di espressione, specie se siete nati in agosto.

Voto - 8.

Bilancia: Venere in quadratura al segno del Capricorno, vi favorisce sotto ogni ambito, ciò nonostante la Luna in opposizione potrebbe porvi di fronte qualche ostacolo. In ambito sentimentale dunque qualche tensione con il partner potrebbe guastare la vostra giornata, specie se nati nella terza decade. Non vi lasciate frastornare dall'emotività e prendete una posizione dominate. I cuori solitari avranno voglia di stabilità, ma non possono di certo pretendere di trovarla in un attimo. Al lavoro ci saranno tante mansioni da portare a termine, ragion per cui fareste meglio ad organizzare al meglio la giornata.

Voto - 7.

Scorpione: Marte e Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale, farà ardere in voi il fuoco della passione durante la giornata di venerdì. Immergervi dunque in nuove infuocate passioni è un’occasione che non vi potete far mancare. Se siete alla ricerca dell'amore, nuove occasioni saranno alla vostra portata, ma dovrete saperle sfruttare al meglio. In quanto a lavoro, il vostro perfezionismo vi ha fatto apprezzare da chi vi conosce, attenzione però al rischio di perdervi in un bicchiere d'acqua. Voto - 8.

Sagittario: dicembre è il mese in cui si celebra in linea di massima il vostro compleanno e questa giornata appare per voi molto positiva, grazie al Sole dominante nel vostro segno zodiacale. In amore sarete accompagnati dal pianeta Giove, pronto a portare freschezza nella vostra relazione sentimentale, mentre se siete single alla ricerca dell'anima gemella, partecipate attivamente a incontri con i vostri amici, magari potreste fare un incontro molto particolare.

Per quanto riguarda il lavoro, ottime prospettive professionali si stanno disegnando per voi. Voto - 8,5.

Capricorno: Luna dissonante nel vostro segno, rende difficoltosa la vostra giornata. A partire dall'ambito lavorativo, dove sarebbe opportuno tenersi alla larga da eventuali discussioni che non vi riguardano. In amore v'intendete bene con il partner, ma sarà necessaria cautela nella realizzazione di proposte con la vostra anima gemella in quanto spesso potreste trovarvi in disaccordo. Per quanto riguarda i single, il fuoco della passione che arde in voi non si spegne mai, ma durante la giornata di venerdì non sarà così efficace.

Voto - 6.

Acquario: accompagnati dal pianeta Giove e dalla Luna in quadratura al segno dei Pesci, sarete dotati di un'ottima razionalità in ambito sentimentale, che vi permetterà di assaporare ogni momento che passerete accanto l'amore della vostra vita. Avrete inoltre la possibilità di pianificare, di trovare strade alternative per far progredire la vostra storia. I cuori solitari dovranno saper mostrare mistero e fascino allo stesso tempo. Per quanto riguarda il lavoro non è realistico che lavoriate così tanto, non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità.

Voto - 7,5.

Pesci: una splendida Luna in quadratura al vostro segno zodiacale, vi regala una giornata fortunata sotto tutti i punti di vista. In amore lasciatevi andare e scoprite lati del vostro partner che ancora non avete esplorato, e in ogni caso, lasciate che l'intesa di coppia aumenti sempre di più. Se siete single il comune gusto per l’avventura, interessi artistici e l’attitudine ad andare oltre le convenzioni, possono cementare il legame tra voi e la vostra potenziale anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio è in angolo armonico e vi apre a nuove strade e nuove avventure utili per guadagnare qualcosa in più.

Voto - 8,5.