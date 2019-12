Nel corso della settimana che va dal 2 all'8 dicembre, arriveranno tante buone notizie per i nativi dei Gemelli, che avranno nel loro cielo il pianeta Venere, mentre il Cancro potrà contare sul pianeta Giove per cercare di superare i propri problemi in ambito sentimentale. Per il Capricorno finalmente arriveranno i successi le giuste capacità di realizzazione sul posto di lavoro, mentre la Luna in congiunzione nel segno dell'Acquario permetterà loro di trascorrere serenamente avventure con il partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 2 all'8 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: la Luna sarà nel vostro segno a partire dal fine settimana, regalandovi fortuna e prosperità nella vostra relazione di coppia. Ciò nonostante, prima di allora, le cose potrebbero non andare esattamente come avevate previsto, per cui, non rovinate il vostro rapporto con delle incomprensioni da poco. Per i single qualcosa andrà meglio nel fine settimana, quando avrete una tregua dai vostri impegni.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, il dialogo sarà molto importante, soprattutto se avete un lavoro dove siete a diretto contatto con la clientela. Voto - 7

Toro: l'ingresso di Giove nel segno del Capricorno renderà particolarmente frizzante l'inizio settimana per i nativi del segno. La sfera sentimentale sarà propizia per far emergere il vostro lato più romantico. Siate pronti e generosi alle richieste del partner. Se siete single preferirete passare le vostre giornate con gli amici e portando a termine i vostri impegni.

Sul posto di lavoro sarete particolarmente creativi. Una risorsa che vi tornerà utile nei momenti di stallo, specie se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5

Gemelli: buone notizie per i nativi del segno durante la settimana. Una configurazione astrale formata da Venere e Giove vi consentirà di trascorrere momenti particolarmente felici in compagnia del vostro partner. I single mostreranno il lato migliore del loro carattere e del loro fascino. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarete particolarmente efficienti, portando velocemente a termine i vostri impegni, tuttavia i guadagni continuano a non essere il massimo.

Favorite inoltre le collaborazioni con i colleghi. Voto - 7,5

Cancro: nonostante il passaggio del pianeta Giove nel vostro cielo, la vostra relazione sentimentale sarà alquanto problematica. Avrete bisogno di molta pazienza ma soprattutto non causate incomprensioni e nervosismo tra voi e il partner. Per i single trovare l'anima gemella potrebbe rivelarsi più difficile del solito. In ambito lavorativo Mercurio in quadratura al vostro segno vi rende particolarmente attenti agli affari e con l'entusiasmo di fare e rendere sempre di più.

Voto - 7

Leone: sarete particolarmente riflessivi durante la settimana, tanto che potreste dedicare poco tempo alla sfera sentimentale. Ciò nonostante non vi mancherà il vostro temperamento piuttosto conciliante e affettuoso. Nel caso di inconvenienti con il partner, sappiate sfruttare il vostro lato emotivo per non causare ulteriori problemi alla vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non combinare pasticci per quanto riguarda un progetto lavorativo molto importante. Voto - 7

Vergine: precisi e attenti sotto ogni aspetto Plutone metterà in risalto le vostre abilità erotiche in ambito amoroso, permettendovi di aumentare a dismisura l'affiatamento di coppia.

Al contrario, i single non avranno tanta voglia di mettersi in gioco e, qualora ci provino, potrebbero ricevere una delusione. In ambito lavorativo, Urano, è in ottima posizione celeste dal segno del Toro e promuove la fortuna delle vostre azioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8

Bilancia: configurazione astrale formata dal pianeta Giove in opposizione al vostro segno, e dalla Luna nel segno dell'Ariete a partire dalle giornate di venerdì e sabato. La vostra relazione sentimentale procederà piuttosto bene inizialmente, ciò nonostante, proprio a causa della Luna in Ariete, la situazione potrebbe complicarsi.

I cuori solitari non sapranno che fare e non avranno voglia di frequentare gente. Sul posto di lavoro non è un periodo magico per la vostra concentrazione ma impiegando tanta buona volontà riuscirete ad ovviare alla distrazione incombente. Voto - 7

Scorpione: sarete in ottima forma fisica per tutta la settimana, grazie agli influssi di Marte e Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale. In amore non esiterete a raggiungere i vostri obiettivi, anche se si presenteranno degli ostacoli. I single potranno scegliere fra le tante opportunità che si porranno loro davanti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, una grande astuzia sarà importante proseguire i vostri incarichi.

Avrete buone opportunità per trovare un nuovo impiego qualora lo state cercando. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale in continuo cambiamento durante la settimana. Giove lascerà il vostro cielo, apportando dei cambiamenti sotto ogni ambito. In quanto ai sentimenti, questi saranno piuttosto altalenanti nei confronti della vostra dolce metà. Siate il più coerenti possibile per non causare malintesi con il partner che porterebbero solo guai. I single si lasceranno andare a nuovi incontri, anche se questi potrebbero rivelarsi fallimentari. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno ottime prospettive per chi da tempo è alla ricerca di un impiego e potrete anche fare dei salti di qualità grazie alla vostra spiccata intraprendenza.

Voto - 7,5

Capricorno: Giove entrerà a far parte del vostro cielo, donandovi una grande tenacia sul posto di lavoro, permettendovi di raggiungere i giusti successi grazie anche ad una notevole capacità di realizzazione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ogni tensione taciuta ma presente nel rapporto di coppia potrebbe venire a galla sotto lo sguardo irritante di Marte in Cancro. I cuori solitari proveranno a rimettersi in gioco e a dimenticare qualche sofferenza che in passato li ha spiazzati non poco. Voto - 8

Acquario: avrete modo di concentrarvi maggiormente sulla vostra relazione di coppia, grazie alla Luna in congiunzione al vostro segno nelle giornate di lunedì e martedì.

Ci saranno svariati momenti che potrete sfruttare per crescere sentimentalmente, e per rafforzare il vostro amore. Fate attenzione inoltre a dei piccoli inconvenienti che fortunatamente non sarete voi a causare, ma dovrete saperli gestire al meglio. I single avranno una grande voglia di svagarsi e vivere nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo senza novità di rilievo, ma che vi permetterà di programmare al meglio nuovi progetti lavorativi. Voto - 8

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro segno nelle giornate di mercoledì e giovedì, renderà particolarmente romantica la vostra relazione di coppia.

Inizierete la settimana in maniera scoppiettante, concedendovi svariati momenti di passione insieme al partner. Per i single si preannunciano momenti di noia da colmare immediatamente facendo qualcosa di divertente, da soli o in compagnia degli amici. Sul posto di lavoro, non vi mancheranno gli stimoli necessari per non rimanere annoiati e magari portare a termine i vostri lavori di controvoglia. Voto - 7,5