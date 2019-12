La prima settimana di dicembre sta per avere inizio. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali per il periodo compreso tra lunedì 2 e domenica 8 dicembre 2019? Di seguito approfondiamo l'Oroscopo con l'amore, la salute ed il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle della settimana per tutti i segni

Ariete: in campo sentimentale in questo inizio di dicembre potreste sentirvi delusi per dei comportamenti da partner. Cercate di superare i disagi e le discussioni e non polemizzate se non è necessario.

Chi non ha ancora trovato l'anima gemella, dovrà prima comprendere ciò che realmente desidera e poi potersi impegnare realmente. In campo professionale non è un buon momento, cercate di risparmiare a livello economico.

Toro: la settimana sarà importante, in campo sentimentale giungeranno delle ottime notizie. Non mancheranno le buone occasioni anche per fare delle conoscenze. Nel lavoro con Giove dalla vostra parte è possibile che giungano delle opportunità, non tiratevi indietro.

Gemelli: Giove non è più opposto, potrete trovare delle soluzioni in amore, anche se la situazione non è ancora completamente risolta.

Chi sta insieme da molto tempo desidera mettersi in gioco e portare avanti il proprio rapporto ad un livello superiore. Nel lavoro se ci sono delle problematiche, riuscirete a comprendere come gestirle al meglio.

Cancro: a livello professionale nelle ultime giornate della settimana è possibile che nascano delle complicazioni, nervosismi con i collaboratori. In amore, dovrete prendere delle decisioni, affrettatevi e riuscirete così a superare la vostra agitazione.

Leone: è il periodo giusto per chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso, presto Mercurio inizierà un buon transito e potrete risolvere le difficoltà sopraggiunte fino ad oggi.

In campo professionale potrebbero nascere delle nuove collaborazioni, valutate nuovi percorsi.

Vergine: ottime stelle in campo sentimentale, avete voglia di rimettermi in gioco. Chi è reduce da conflitti, riuscirà ad andare oltre per ricercare le nuovi amori. Buone opportunità anche in campo professionale, il cielo è dalla vostra parte e potrete risultare vincenti.

Bilancia: nel lavoro sono molte le responsabilità che dovrete affrontare, ma le soddisfazioni non mancheranno. In campo sentimentale settimana sottotono, potrebbero esserci delle tensioni con il partner, proseguono le difficoltà iniziate nelle ultime settimane.

Scorpione: in campo professionale potrete fare delle scelte, Qualcuno avrà anche la possibilità di scegliere quale progetti far partire. In campo sentimentale il periodo inizia sottotono, ma con il concludersi le stelle torneranno ad essere appassionanti.

Sagittario: a livello professionale in questa settimana di dicembre è possibile che decidiate di affrontare dei cambiamenti. In amore, il weekend favorito è per fare degli incontri importanti. È un buon momento per vivere belle emozioni e innamorarsi.

Capricorno: con Giove e Saturno nel segno sarete molto fortunati in campo sentimentale. Una storia iniziata di recente potrà fortificarsi. Nel lavoro sono favorite le collaborazioni per iniziare dei nuovi progetti.

Acquario: i nervosismi nati precedentemente, ora sembrano essere dissolti. In questo periodo ci sarà un buon recupero a livello salutare. Nel lavoro potrete risolvere dei problemi ed affrontare delle trattative.

Pesci: le opportunità professionali non mancheranno in questa prima settimana mese di dicembre.

In amore, ritroverete complicità con il partner e potrete risolvere le problematiche che vi hanno causato agitazione negli ultimi tempi.