L'anno che sta per lasciarci ha messo il segno della Bilancia a dura prova a livello amoroso e affettivo, ma il 2020 potrebbe rivelarsi una vera e propria sfida, soprattutto per le relazioni più datate. Le discussioni e le gelosie vi daranno molto da riflettere, portandovi a decisioni per le quali alla fine sarete molto combattuti.

A livello familiare talvolta riuscirete a sorvolare questa negatività, ma dovrete comunque prestare la massima cautela sulle parole che utilizzerete. Le amicizie andranno meglio, ma anche qui fate attenzione ad eventuali malelingue e a quelle persone che creeranno solo dissapori all'interno della comitiva.

Amore sentimentale

Purtroppo Giove e Saturno nel prossimo anno influiranno negativamente su di voi e, a partire dal mese di giugno, Marte si troverà addirittura in opposizione, creandovi parecchie difficoltà a livello comunicativo. Con questa situazione astrologica i primi mesi per le coppie non saranno molto positivi, anzi. Si andrà incontro ad incomprensioni, forse sarete tentati di tradire o semplicemente di allontanarvi per non procurarvi tristezza. Ma se la prima parte dell'anno genererà dubbi e perplessità sull'andamento e, soprattutto, sulla stabilità della vostra relazione dal punto di vista prettamente sentimentale, nella seconda parte le cose peggioreranno con dei litigi che purtroppo non troveranno sbocchi positivi.

Ciò, inevitabilmente, vi farà pensare ad una eventuale rottura che potrebbe essere produttiva per entrambe le parti, però il vostro lato romantico la farà sempre da padrone inducendovi a tentare di rinsaldare il vostro rapporto. In molte occasioni, però, le separazioni saranno pressoché inevitabili. La fiducia stessa sarà minata alla radice.

Per voi single non ci saranno occasioni di allacciare dei rapporti di amicizia con potenziali partner e, dopo qualche approccio spesso illusorio, finirete con il decidere di trascorrere l'anno da soli, magari concentrandovi su altri aspetti come, ad esempio, il lavoro.

Affetti e amicizie

In ambito familiare la fortuna non sarà dalla vostra parte, ma riuscirete a gestire meglio i dissidi interni e le incomprensioni con qualche gesto che farà la differenza anche se non in modo molto significativo. Alcune dinamiche consolidate nel tempo però faranno sì che i litigi si risolveranno nel modo meno rissoso possibile. I rapporti fra genitori e figli saranno quelli che risentiranno di più di questi effetti di Giove e Saturno.

Le amicizie saranno quelle che, bene o male, avranno un prosieguo più lineare durante il 2020.

A parte qualcuno che vi metterà i bastoni fra le ruote con il preciso scopo di non farvi avvicinare a quelle persone con cui avete un legame più stretto, gli “scossoni” non saranno così gravi come potrebbero apparire a prima vista. Gli ascendenti positivi per il segno della Bilancia a livello affettivo saranno la Vergine e lo Scorpione.