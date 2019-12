Le previsioni astrali di sabato 14 e domenica 15 dicembre sono pronte a fornire tutte le informazioni relativamente alla sfera sentimentale e amorosa per coloro che sono in coppia.

Saranno due giornate confuse per i Gemelli, tanto divertimento per il Cancro. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i 12 segni dello zodiaco.

Dall' Ariete ai Pesci

Ariete: state comprendendo sempre di più il carattere e le esigenze del vostro partner, questo non farà altro che aumentare a dismisura il feeling della coppia.

Ottimi passi in avanti.

Toro: queste giornate non saranno affatto tranquille, la domenica sarà costellata di tensione e polemiche con la vostra dolce metà. Purtroppo alcune giornate cominciano male e rischiano di finire anche peggio.

Gemelli: avete tanta confusione in testa e questo non gioverà nell'intesa con il partner. Siate bravi a far passare la bufera e vedrete che le cose lentamente miglioreranno. Confidate anche nella comprensione di chi vi è vicino.

Cancro: domenica ideale per lasciarvi andare, coinvolgerete il vostro partner in una giornata divertente e a tratti irripetibile.

Sorprendete la vostra dolce metà con situazioni mai vissute prima.

Leone: è arrivata l'ora di distrarvi un po', nel weekend ci riuscirete. Mettete da parte tutte le vostre remore e spingete quell'acceleratore che troppe volte avete avuto paura di premere.

Vergine: non fate caso alla stanchezza, non createvi alibi e uscite con il vostro partner, vedrete che quando rincaserete a tarda sera tutto sarà passato.

Bilancia: giornate molto produttive, chiarirete le cose con il vostro partner e vi lascerete alle spalle un momento che rischiava di compromettere quanto di buono costruito fino ad ora.

Scorpione: alcune cose da risolvere non mineranno affatto la vostra serenità di coppia. Avete comunque fatto bene ad affrontarle e a non pensarci più. Mai mettere la testa sotto la sabbia.

Sagittario: domenica all'insegna dell'amore allo stato puro. Darete al partner tutte quelle attenzioni e quel pizzico di romanticismo che da tempo si aspettava da voi.

Capricorno: intrigo e passione caratterizzeranno le vostre giornate. Fate ciò che vi fa stare bene e per una volta non controllatevi, lasciandovi andare ai vostri bisogni.

Acquario: sarete molto indecisi sul da farsi. Una persona a voi cara vi consiglia di fare delle scelte che potrebbero portarvi lontano dal vostro partner. Cercate di riflettere attentamente e di capire se il consiglio è spassionato.

Pesci: potreste aver bisogno di prendervi la classica pausa di riflessione con la vostra dolce metà. Fategli però capire che è una decisione presa esclusivamente per evitare di rovinare un rapporto che si sta logorando.