Il 2019 sta per concludersi, domani saluteremo definitivamente il vecchio anno per accogliere colmi di speranza il 2020. Vediamo allora secondo il presagio degli astri e delle stelle come sarà quest'ultima giornata dell'anno per i dodici segni dello Zodiaco. Si prospetta un Capodanno sereno e spensierato per i nati sotto il segno del Toro e dell'Acquario, mentre i Gemelli potrebbero vivere dei momenti di tensione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, martedì 31 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 31 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: sarà una Vigilia di Capodanno interessante per il segno, che in queste giornate si prospetta positivo verso il futuro. Sono ore di grande inventiva e volontà, ideali per chiudere dei conti o trovare dei chiarimenti tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Tuttavia qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, alcuni pensieri non vi lasciano dormire, affrontateli di petto.

Toro: il 2020 inizia con la convinzione e la voglia di portare avanti tutti i progetti iniziati nei mesi precedenti, anche se gli ostacoli non mancheranno.

I nativi del segno dovranno infatti scontrarsi con qualcuno che cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote. Serenità in amore e in ambito famiglia. Incontri favoriti per i single.

Gemelli: quest’anno si concluderà con molti grattacapi e poche certezze. In amore qualcuno sta vivendo dei momenti di disagio, alcune coppie potrebbero non riuscire a trovare un punto di incontro e decidere di concludere la propria relazione. In ambito lavorativo sarà bene non esporsi più del dovuto ed evitare di creare conflitti e discussioni. La serata tuttavia trascorrerà in serenità, se sarete circondati da chi vi vuole bene.

Cancro: quella di martedì 31 dicembre non sarà una giornata priva di agitazioni, sono molte le cose da chiarire e tante situazioni in sospeso potrebbero generare stress e malumori anche nel rapporto con gli altri.

L’inizio del nuovo anno porterà serenità, con l’arrivo della Primavera Saturno non sarà più in opposizione regalando serenità in amore e successi nel lavoro.

Leone: in questo momento pretendente sicurezza e chiarezza da parte delle persone che vi stanno vicine. Nelle ultime giornate potrebbero esserci stati dei contrasti in amore e nei rapporti interpersonali e ora non avete intenzione di iniziare il 2020 con queste preoccupazioni. Il 31 dicembre alcuni nodi verranno al pettine, anche gli incontri sono favoriti. Potrete iniziare il nuovo anno con maggior serenità.

Vergine: il consiglio delle stelle per quest’ultima giornata del 2019 è di prendere di petto tutte le situazioni, soprattutto quelle che vi portate dietro da molto tempo. In amore o in ambito familiare potrebbero esserci stati degli screzi, qualcuno ha dovuto allontanare una persona cara e non senza dolore, ma ora si può trovare la forza di reagire e sistemare le cose.

Bilancia: il 2019 per si conclude senza rimpianti, certo nei mesi precedenti le difficoltà non sono mancate, ma avete sempre agito seguendo i vostri ideali. Ora potrete tirare le somme e proiettarvi nel nuovo anno con spensieratezza, in amore e in famiglia torna la serenità; mentre i single potrebbero iniziare questo 2020 con un incontro interessante.

Scorpione: martedì 31 dicembre la Luna in posizione favorevole riserverà delle sorprese. È un buon momento in amore, gli incontri sono favoriti e per qualcuno potrebbe esserci un inaspettato ritorno dal passato. Da Venerdì Marte entrerà nel segno, sarà dunque un momento vantaggioso in ambito lavorativo, ideale per iniziare nuovi progetti o collaborazioni.

Sagittario: il 2020 inizia con qualche incertezza, i nativi del segno hanno ancora delle situazioni lasciate in sospeso da sistemare. Il Capodanno tuttavia trascorrerà in serenità e armonia, in compagnia delle persone care e degli amici. Anche gli incontri sono favoriti per i single e coloro i quali vogliono ricominciare dopo una separazione o una storia finita.

Capricorno: se circondati dalle persone giuste, trascorrerete un Capodanno allegro e spensierato, foriero di un anno vantaggioso e ricco di soddisfazioni. In ambito lavorativo si potrà ottenere molto e anche in amore le stelle lasciano presagire delle novità.

Sarà l’anno dei progetti, degli incontri e della serenità, un 2020 decisamente positivo.

Acquario: le stelle lasciano presagire un 2020 armonioso, che vi permetterà di recuperare dopo alcuni mesi sottotono e carichi di tensione. In amore c’è armonia e anche gli incontri sono favoriti. Sarà un Capodanno festoso, in cui beneficiare della compagnia delle persone care e ritrovare la spensieratezza.

Pesci: quella di martedì 31 dicembre potrebbe essere una giornata agitata per il segno, durante le giornate precedenti potrebbero esserci stati degli screzi in amore e in ambito familiare. Ora però potrete cercare di risolvere le problematiche, adoperando un atteggiamento calmo e diplomatico. Il 2020 regalerà belle emozioni al segno per quanto riguarda l’amore e nuove soddisfazioni nel lavoro.