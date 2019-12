L'oroscopo del 29 dicembre è pronto a informare sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale e amorosa di coloro che sono cuori solitari.

In particolare fra i nati sotto lo Scorpione qualcuno riceverà delle proposte da una vecchia conoscenza, mentre tra i nativi Vergine ci sarà chi fiuta delle opportunità.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: giornata serena, avrete la possibilità di riflettere su alcune situazioni che normalmente tralasciate. Ogni tanto anche per voi arriva il momento di staccare un po' la spina.

Toro: giornata in cui vi andrà di stare realmente da soli. Vi accorgerete di non essere nella forma giusta per intavolare discorsi con parenti e amici, finireste sicuramente per polemizzare.

Gemelli: avrete la possibilità di conoscere alcune persone interessanti. Sfruttate l'occasione, potrebbe forse essere quella buona. Non tiratevi indietro.

Cancro: cercate di chiarire tutto ciò che potete, è la giornata adatta per togliere di mezzo quelle piccole incomprensioni che potrebbero farvi passare la voglia di festeggiare.

Il Capodanno è alle porte accoglietelo nel verso giusto.

Leone: risulterete essere molto interessanti. Attirerete l'attenzione di diverse persone che vorranno conoscervi meglio. Non trascurate niente e rendetevi disponibili al dialogo.

Vergine: siete indecisi sul da farsi, la serata potrebbe essere propizia per qualche avventura e opportunità. Avete però la sensazione che potrebbe lasciarvi solo l'amaro in bocca.

Bilancia: sarete orgogliosi di voi stessi, finalmente state mettendo in pratica quello che desideravate. Non cambiate idea, sennò potreste pentirvene amaramente: andate diretti alla meta.

Scorpione: qualcuno si ripresenterà a voi dopo molto tempo. Sarà una proposta che qualche anno fa avreste accettato senza batter ciglio, stavolta però siete intenzionati a rispedire tutto al mittente.

Il tempo passa e le cose cambiano anche per voi.

Sagittario: vi capiteranno diverse opportunità, scegliete quella giusta e andate fino in fondo. Questa potrebbe essere la volta buona, potreste ritrovarvi in una relazione in men che non si dica.

Capricorno: cercate di chiarire immediatamente alcuni equivoci. Una volta che tutto sarà più limpido riuscirete meglio ad affrontare alcune situazioni che si stavano facendo pesanti.

Acquario: l'atmosfera del Natale vi sta coinvolgendo molto. Vi sentirete più buoni, più romantici e propensi ad accettare qualche invito galante. Visto il periodo potrebbe anche andare a buon fine.

Pesci: mettete da parte il vostro orgoglio e cercate di guardare le cose in maniera più oggettiva. Non tutto ciò che a istinto vi pare sbagliato risulta poi esserlo realmente.

Ascoltate di più il vostro cuore.