Per il segno della Vergine, questo gennaio 2020 si dovrà considerare come “diviso in due”, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto lavorativo. Ci saranno molte energie e capacità al di fuori del comune, ma si dovrà prestare attenzione allo stress fisico e mentale scaturito dall'ansia dei guadagni.

Rafforzamenti positivi all'interno della coppia e per l'autostima personale.

Amore e affetti

Sicuramente Venere arriverà ad avere un'opposizione forte rispetto al vostro segno, ma grazie al Sole e a Mercurio ci sarà comunque una buona intesa e complicità all'interno di quelle coppie che sono già arrivate a maturazione.

Le cose potrebbero cambiare per quelle di più breve durata, ma non è detto che si finisca per forza a discutere. Ci potrebbe essere comunque una spiccata dote comunicativa da parte di entrambe le parti che sorprendentemente riusciranno a gestire una situazione piuttosto critica, soprattutto se si parla di gelosie dietro l'angolo. Dovreste però fare sempre e comunque attenzione al rischio di non riuscire a far prevalere l'amore.

Meno intenso ma comunque stabile il rapporto all'interno della famiglia di origine, ma saranno soprattutto le amicizie quelle che godranno di questo Sole favorevole.

Ottime le prospettive di stringere amicizie, anche quelle che eventualmente potrebbero trasformarsi in relazioni, e di intavolare discussioni interessanti.

Lavoro e studio

L'ambito lavorativo dividerà in due metà nette questo mese di gennaio. Se la prima parte sarà caratterizzata da una certa lentezza e poca fortuna, la seconda avrà a che fare con un Sole che porterà ottimismo e voglia di immergervi in campo lavorativo con entusiasmo. Mercurio sarà determinante per eventuali guadagni ingenti e una buona capacità comunicativa, ma molto dipenderà anche dalla vostra volontà e perspicacia, soprattutto per quanto riguarda gli accordi. Ovviamente un po' di attenzione a ciò che stipulate sul lavoro servirà lo stesso. Non siate precipitosi nell'intraprendere sentieri progettuali di dubbia entità o di difficile risoluzione.

Gli studi potrebbero essere altalenanti, ma Mercurio e le vostre stesse energie sapranno farvi valere anche con quelle domande su cui inizialmente potreste avere qualche dubbio. Gli investimenti invece saranno i favoriti.

Fortuna e salute

Anche se non vi mancherà del tutto, la fortuna avrà comunque un ruolo pressoché marginale, se si pensa all'enorme spirito di iniziativa a vostra disposizione. Inoltre, la vostra autostima in questo periodo potrebbe subire un'impennata davvero significativa e darvi maggiore carica. Dovreste cercare però di tenerla a freno in determinate circostanze, ad esempio in quelle in cui qualcosa potrebbe non andare. Ottimi i guadagni anche se lo stress a causa di questa corsa al denaro vi potrebbe lasciare delle serate piuttosto burrascose. La stanchezza fisica sarà molto più forte del solito.