Per il segno del Toro questo gennaio 2020 sarà molto efficiente sul lavoro ma anche per le energie. Ci sarà una focalizzazione più marcata sull'amore, sui sentimenti e sui desideri fatti in due.

La fortuna sarà dalla parte anche di chi sta cercando un impiego e per chi vorrà una promozione o un aumento.

Amore e affetti

Con la giusta pazienza di attendere il giorno 14, avrete il pieno appoggio di Venere. Questo significa che sarà un periodo decisamente brillante sul fronte amoroso, soprattutto per le relazioni che ultimamente hanno avuto un calo della passione e una minore concentrazione sugli aspetti sentimentali.

Ottime le prospettive di fare progetti insieme al vostro partner, ma cercate di non lasciarvi trasportare troppo dall'aspetto emozionale quando dovrete prendere delle decisioni importanti, come il matrimonio o la convivenza.

Prestate attenzione all'opposizione di Marte nei primissimi giorni del mese, che potrebbero suscitare un “inatteso” calo del desiderio.

Anche la famiglia sarà particolarmente affiatata. Non mancheranno dei progetti anche per quanto riguarda questo ambito: alcuni potrebbero decidere di fare un viaggio insieme ai proprio cari o di trascorrere dei pomeriggi a discutere di rinnovamenti del look della casa.

Lavoro e studio

Sul fronte lavorativo ci saranno molti pianeti in trigono, perciò a vostro favore. Se avete in mente un'idea progettuale ottima o una prospettiva di lavoro promettente sarà il caso di cominciare immediatamente ciò che avete in mente, perché anche Urano nella vostra costellazione vi darà quel supporto necessario per provare qualcosa di nuovo e che vi faccia guadagnare molto di più.

Datevi da fare se volete cercare un nuovo lavoro, inviando curriculum e dando un volto migliore alle vostre capacità durante un colloquio. Sicuramente avrete le possibilità che cercate senza dover attendere troppo tempo. L'ultima settimana di gennaio invece sarà quella in cui emergeranno delle complicazioni a livello burocratico e finanziario, perciò sarà consigliato agire prima di questo periodo e di fermarsi per un po' durante l'arco del tempo indicato.

Nemmeno a voi studenti mancheranno intraprendenza ed energie, sarete perfino in grado di studiare fino a notte fonda senza sentire i sintomi della stanchezza in modo troppo significativo.

Fortuna e salute

Il pianeta della fortuna Giove sarà in positivo per gran parte del mese di gennaio, mentre dal 14 l'aggiunta di Venere genererà un'ulteriore spinta proficua per eventuali novità positive da sfruttare. Le energie avranno un incremento con il passaggio di Marte dalla seconda settimana, quindi vi sentirete anche abbastanza pronti per riprendere a fare sport o semplicemente a svolgere un'attività fisica che vi farà sentire più forti.

Ottime anche le energie mentali, le quali saranno di notevole aiuto nelle relazioni fra amici e colleghi, ma anche per eventuali accordi molto remunerativi.