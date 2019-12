Le previsioni astrologiche del weekend di sabato 21 e domenica 22 dicembre sono pronte a esprimersi relativamente alla sfera lavorativa e professionale. In particolare il Capricorno risolverà delle difficoltà, mentre lo Scorpione dovrà essere più concreto. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni zodiacali.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il fine settimana dal punto di vista lavorativo vi vedrà poco impegnati. Non sarà certamente il fatto di lavorare di sabato mattina a cambiare il vostro umore.

Risolverete una situazione che aveva bisogno da tempo di essere presa in esame.

Toro: tenete molto al vostro lavoro, nel weekend penserete ad alcune cose che possano migliorare il vostro progetto. Le prenderete seriamente e immediatamente in esame, a partire da lunedì.

Gemelli: il fine settimana, per coloro che lavorano, sarà ricco di appuntamenti e novità professionali. Fate tutto al meglio e la prossima settimana potreste avere qualche giorno di assoluto riposo.

Cancro: un pranzo di lavoro scatenerà il vostro entusiasmo.

Non c'è niente da fare, la vostra professionalità è veramente un fiore all'occhiello. Sarete invidiati da molti.

Leone: state prendendo in considerazione un'offerta importante, ma avete praticamente deciso di accettarla. Riflettete sulla maniera migliore per comunicarla al vostro attuale datore di lavoro. Avanti tutta.

Vergine: il progetto che state portando avanti vi sta dando talmente tanti stimoli e tanta felicità che tutto si riflette anche negli altri ambiti della vostra vita. Continuate a pensare in grande e ne trarrete grande beneficio.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Bilancia: avete un'alta concezione professionale di voi stessi. Cercate di rimanere con i piedi per terra e pensate meno agli altri e ai loro errori. Siate umili e cercate di migliorare in ciò che non eccellete.

Scorpione: siate maturi e concreti, non lasciatevi prendere da cose inutili che non portano da nessuna parte. Siete bravi nella vostra professione, non cercate di fare cose che non stanno né in cielo e né in terra.

Sagittario: qualche collega vorrebbe da voi qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo.

Potrebbe essere una buona cosa per rendere unito l'ambiente di lavoro. Rifletteteci, se non ci sono controindicazioni.

Capricorno: state risolvendo alcune problematiche lavorative presenti in ufficio, tornerete ad essere più sereni e prenderete con più tranquillità alcune attività lavorative.

Acquario: avete studiato per fare una professione che vi è sempre piaciuta, non fatevi deprimere da alcuni ostacoli che sicuramente state incontrando sulla vostra strada. Tenacia e perseveranza.

Pesci: in questo periodo non credete molto in voi, ma dovrete cercare di ottenere dei vantaggi dalle situazioni che vi vedono protagonisti.

Il tempo sarà galantuomo e aiuterà a stimarvi di più.