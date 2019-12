L'Oroscopo del 31 dicembre approfondisce sensazioni molto intuitive e vulnerabili elargite da Luna in Pesci. L'astro d'argento in esaltazione sprigiona una comprensione protettiva nei confronti della persona amata. Una nuova intuizione molto emotiva anima le previsioni astrologiche di fine anno, puntando un riflettore sui sentimenti più profondi.

Sensibilità e comprensione nell'oroscopo di San Silvestro

Ariete: più sensibili e volubili, grazie alla vicinanza di Luna e Nettuno, i sentimenti diventano più romantici.

Tenderete inoltre a celare una realtà delle cose, analizzandole in modo surreale, e alcune idee troppo fantasiose potrebbero apparire inattuabili.

Toro: una voglia di scuotere chi vi sta accanto risulta contagiosa, poiché mossa dal sestile astrologico Urano-Luna, che garantisce voglia di movimento ed eccitazione. Alcuni aiuti provenienti da una figura femminile sono ben accetti e potrebbero ribaltare il destino in modo fortunato.

Gemelli: buona la posizione di Venere in Acquario che facilita i nuovi incontri amorosi.

Attenzione solo a una quadratura di Luna che potrebbe scombussolare la sfera emotiva. Non date conto ad alcune calunnie che cercano di gettare fango, tentando di sprigionare inutili paranoie.

Cancro: romantici e ben disposti nei confronti degli affetti familiari, vivrete un'entusiasmante fine anno. Luna e Nettuno emanano influssi surreali, rendendo il tutto molto magico. Bisognosi di affetto e protezione, non sarete però deboli e una grandissima forza interiore spronerà a contrastare le influenze bloccanti provenienti dal Capricorno.

Leone: gli astri che risiedono in Capricorno esortano ad attuare un rinnovamento amoroso, che fa rigenerare l'amore di coppia, avrete così l'occasione di conoscere nuove persone. Afferrate al volo queste opportunità, il senso dell'humour e la maestosità non mancheranno di certo.

Vergine: Luna e Nettuno opposti si fanno sentire e potrebbero provocare noie sentimentali. Attenzione ad arginare un'eccessiva sensibilità, che potrebbe fare salire i nervi a fior di pelle. Potrete contare su Urano che smorza il tutto con un atteggiamento originale e innovativo.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: le emozioni non mancano nella notte di San Silvestro e sono tutte da approfondire con slancio e vivacità. Accettate l'invito degli amici che contano. Voi single potreste incontrare una persona che farà battere il cuore a mille, coinvolgendovi con la mente e con i sentimenti.

Scorpione: Marte è carico di energia positiva e affianca anche una sensibilità lunare, creando un mix vincente per l'amore e per le altre sfere vitali. Assumerete una posizione da leader nelle feste e riuscirete a mantenere, in questa notte magica, lo spirito d'iniziativa vivo.

Sagittario: alcune sensazioni risultano alquanto confuse da una quadratura Luna-Nettuno, che potrebbe darvi un quadro affettivo illusorio o comunque non corrispondente alla realtà. Cercate quindi di tenere i piedi ben piantati a terra e attenzione a non innamorarvi della persona sbagliata.

Capricorno: dietro un'apparente sicurezza, nasconderete una vulnerabilità che Luna dai Pesci cerca di far salire a galla. Gentili e molto comprensivi dei bisogni altrui, sarete più emotivi in questo San Silvestro, ponendovi degli interrogativi sulla fiducia dimostrata dalle persone che vi sono accanto.

Acquario: Marte e Venere quadrati potrebbero puntare un riflettore sugli affetti e cercare di bilanciare un dare e avere non molto equilibrato.

Potreste sentirvi trascurati dalla persona amata: parlatene. La vicinanza di Mercurio e Giove sarà benefica per chiarire il tutto.

Pesci: i cambiamenti sono alle porte con Luna congiunta a Nettuno, che sprigiona energie sensibili e molto emotive. Una certa riluttanza da parte vostra potrebbe non fare accettare alcuni messaggi inviati dall'inconscio. Se aprirete mente e cuore, potrete analizzare la sfera affettiva con maggiore chiarezza.