Nel weekend del 28 e 29 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna e Venere stazionare in Acquario, mentre il Sole, Plutone, Giove e Saturno sosteranno in Capricorno. Urano sosterà nell'orbita del Toro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Infine Mercurio permarrà sui gradi del Sagittario, così come Marte che proseguirà il suo moto in Scorpione.

Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine ed Acquario, meno rosee per Scorpione e Pesci.

Umore 'top' per Gemelli

Ariete: aiuti familiari.

Il focus del fine settimana nativo potrebbe essere orientato verso la famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione per venire a capo di un'annosa faccenda.

Toro: spossati. Il bottino energetico in casa Toro risulterà, con ogni probabilità, scarno a causa del contrasto tra Marte nell'avverso Scorpione in contrasto coi Luminari. Sarà bene rimandare alcune incombenze a data da destinarsi onde evitare di affaticarsi troppo.

Gemelli: umore 'top'. La Luna nel loro Elemento 'regalerà' ai nativi un tono umorale alle stelle che li aiuterà ad affrontare queste giornate festive col sorriso, anche se qualche parente non sarà così conciliante.

Cancro: perplessi. Il comportamento ambiguo del partner potrebbe rendere perplessi i nati del segno che, senza mezzi termini, esigeranno delle doverose spiegazioni in merito.

Incontri per Vergine

Leone: distratti. Qualcosa, in questo weekend, potrebbe sfuggire allo sguardo solitamente attento dei nati Leone che farebbero bene a rimandare ogni attività professionale di una certa rilevanza a giorni più 'lucidi'.

Vergine: incontri determinanti. Il fine settimana in questione potrebbe essere determinante per i nati del segno che avranno ottime chance di fare nuove conoscenze utili per il loro percorso evolutivo.

Bilancia: sereni. Il clima nel focolare domestico potrà presumibilmente volgere al bello e la serenità, finalmente, tornerà a regnare sovrana dopo le 'burrasche' dialettiche appena trascorse.

Scorpione: stressati. Nel pieno del periodo festivo queste giornate di fine settimana risulteranno estremamente pesanti e pressanti per i nativi che avranno soltanto voglia che passino presto.

Acquario passionale

Sagittario: lavoro 'top'. Col favore del duetto Venere-Luna le vicende professionali in casa Sagittario viaggeranno sui binari della tranquillità questo weekend, con probabili gratifiche economiche nella giornata di domenica.

Capricorno: testardi. Far cambiare opinione ai nati del segno in questi due giorni sarà un'ardua impresa, che le persone con cui avranno a che fare non vorranno certamente intraprendere.

Acquario: passionali. La 'scintilla' della passione potrebbe riaccendersi questo weekend, dono gradito della sosta di Venere nel loro segno, sebbene dal pomeriggio di domenica i toni focosi tenderanno ad affievolirsi col cambio della guardia del Luminare femminile.

Pesci: oziosi. La voglia di darsi da fare questo fine settimana potrebbe venir meno per i nati del segno che preferiranno probabilmente ciondolare per casa in ciabatte e vestaglia.