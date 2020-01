Il 2 febbraio è il giorno in cui si festeggia la Candelora e dal punto di vista astrologico vede la posizione della Luna nel Toro al primo quarto. L'astro è in aspetto positivo con Giove e con Urano. Gli effetti di questo transito sono quelli di donare a tutti una gran voglia di stabilità. E' favorito pure il Capricorno, seguito subito dopo dalla Vergine.

Approfondiamo le previsioni della giornata per tutti i Segni.

Con la Luna al primo quarto il Toro si movimenta

Ariete - Questa giornata per voi sembra concentrarsi essenzialmente sul lato economico.

Pur essendo domenica, con il pensiero sarete rivolti alle prossime uscite di denaro, magari dovute semplicemente al pagamento delle bollette e, probabilmente, per molti di voi, si tratta di quelle per il consumo di elettricità. A parte questo, avrete voglia di uscire (meteo permettendo).

Toro - La Luna nel vostro Segno potrebbe farvi diventare piuttosto chiacchieroni e sicuramente più dinamici del solito. Potreste dedicarvi alla cura del look o a svuotare l'armadio per poi rinnovare tutto con i prossimi acquisti che avete in programma.

Troverete, comunque, qualcosa da fare in tutti i campi.

Gemelli - L'Oroscopo per voi Gemelli porta una leggera malinconia. Il consiglio è di non pensarci, uscite per fare una visita in un museo o per andare ad un concerto di musica classica. Potreste anche recarvi in quel mercatino dell'usato che vi piace tanto e comprare il primo oggetto che vi capita sotto mano.

Cancro - Le previsioni del 2 febbraio mettono l'accento sui rapporti di amicizia e in particolare al femminile, quindi c'è un probabile incontro con una persona amica.

Questa Luna per voi è molto benefica, perché rende la giornata piuttosto rilassante e serena. Per quanto riguarda i rapporti sentimentali "complicati", la Luna vi darà modo di migliorare la situazione.

Previsioni astrali del 2 febbraio: Leone in crisi, Vergine in forma

Leone - La posizione della Luna non vi aiuta moltissimo. L'umore, infatti, non sarà dei migliori. Potrebbero verificarsi problemi con la vostra famiglia di origine e, in particolare, potreste scontrarvi con l'opinione diversa di uno dei vostri genitori.

Il nervosismo che avvertirete sarà, comunque, passeggero.

Vergine - Il 2 febbraio la Luna in Toro vi farà sentire non solo dinamici e sereni, ma sarete anche molto più socievoli. Che ne dite di andare al cinema? Oppure potreste telefonare a un'amica che vive lontana e fare due chiacchiere.

Bilancia - Voi Bilancia continuerete anche a pensare a come agire al meglio in ogni campo. Anche se sembrate, come al solito, sempre i più tranquilli e i più sereni di tutti, dentro di voi state cambiando davvero molto e presto prenderete tante decisioni. A parte questo, però, se non avrete voglia di uscire, il consiglio è quello di leggere un bel libro giallo.

Scorpione - Il 2 febbraio per voi è la giornata giusta da dedicare al partner se siete in coppia oppure per uscire se siete single. Il consiglio, insomma, è quello di non restate in casa o da soli, perché sarebbe un vero peccato. La Luna, infatti, vi stuzzica, vi vuole attivi, brillanti e voi sapete come esserlo, quindi datevi da fare.

Il 2 febbraio mette a riposo il Sagittario

Sagittario - Qualcuno di voi potrebbe trovarsi a combattere con un raffreddore: certo, è una previsione che non vale per tutti, ma, comunque, questa è la giornata adatta per avere cura di voi stessi. Se siete stressati dal troppo lavoro di quest'ultimo periodo, lasciate stare le uscite per ristoranti o pub: per una volta passare la domenica sul divano non è la fine del mondo!

Capricorno - Passione, passione e ancora passione per voi nel cielo astrologico di questo 2 febbraio. Date qualche attenzione in più al partner oppure dedicate qualche ora al vostro hobby preferito. Chi di voi è genitore potrebbe dover accompagnare in automobile un figlio o una figlia ad una festa.

Acquario - Questo primo quarto di Luna non è certo molto rilassante. Alcuni Acquario potrebbe trovarsi costretti a accettare l'invito a un pranzo in famiglia. Abbiate pazienza: queste occasioni capitano di rado e sicuramente ce la farete a resistere all'assalto delle domande dei parenti sulla vostra vita.

Pesci - L'accento è posto sulla comunicazione. In arrivo messaggi, telefonate, visite: è una giornata che potrebbe essere davvero molto dinamica, forse anche troppo. Quelli di voi che si sono organizzati per fare una bella scampagnata, hanno avuto davvero un'ottima idea: buon divertimento.