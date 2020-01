L'Oroscopo lascia presagire un weekend positivo per il Toro, grazie alla Luna nel segno, ma anche per il Leone, che recupera la grinta e le energie. Saranno 48 ore intense per la Vergine che vivrà delle esperienze intense, fine settimana di passione per i Pesci. Distratto l'Acquario. Approfondiamo di seguito l'oroscopo del weekend, sabato 1 e domenica 2 febbraio, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 1 e 2 febbraio, segno per segno

Ariete: questo fine settimana potrebbe riservare della agitazioni al segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e le finanze. Secondo l'oroscopo sarebbe bene evitare le spese superflue, non è il periodo ideale per lanciarsi in grandi affari o acquisti. Gli influssi di Marte nel segno vi favoriranno per quanto riguarda i rapporti interpersonali, chi ha vissuto dei momenti sottotono all'interno del rapporto di coppia riuscirà a risolvere le incomprensioni nate durante le giornate precedenti.

Toro: l'oroscopo del weekend protegge il Toro, saranno 48 ore positive per l'amore e i rapporti interpersonali grazie alla Luna nel segno, ma anche per quanto riguarda la sfera lavorativa. Un quadro astrale positivo avvantaggerà il segno, che si sentirà energico, grintoso, vitale e di buon umore, e potrà ottenere molto, soprattutto negli affari.

Gemelli: la settimana appena trascorsa non è stata priva di incertezze e momenti sottotono, dunque durante il weekend il consiglio delle stelle è quello di evitare di sottoporre il fisico a stress e sforzi eccessivi.

I nativi del segno potrebbero prendere in considerazione la possibilità di praticare delle attività rilassanti, come lo yoga o la meditazione. L'oroscopo consiglia di ritagliarsi dei momenti di solitudine, almeno durante la giornata di sabato 1° febbraio. Quella di domenica 2 sarà una giornata più fortunata, soprattutto per parlare di sentimenti.

Cancro: saranno due giornate vantaggiose, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri.

Sarà il momento ideale per coloro i quali intendono organizzare un viaggio, una gita fuori porta o una serata tra amici. C'è serenità in amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Saranno due giornate ricche di carica ed energia.

Leone: l'oroscopo di sabato 1° e domenica 2 febbraio lascia presagire due giornate intense ed entusiasmanti per il segno, che ritrova la vitalità e la voglia di fare. Sono giornate fortunate per gli affari e le questioni lavorative, ideali per avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto. Anche la sessualità è in recupero, incontri per i single.

Vergine: stando all'oroscopo del weekend gli influssi della Luna in Toro, incoraggeranno il segno a lasciare la propria zona di comfort e rischiare qualcosa in più. Queste giornate saranno ideali per organizzare qualcosa di nuovo, fare un'esperienza da tempo desiderata o avvicinare la persona dei sogni. Sono favorite le iniziative e i progetti, i legami che nascono in questo periodo, siano questi di natura lavorativa o sentimentale, si riveleranno importanti per il futuro.

Bilancia: gli influssi della Luna, in combinazione con il transito di Plutone sestile a Venere farà riemergere la passionalità del segno, che durante questo weekend, secondo i presagi dell'oroscopo, dedicherà il proprio tempo e le proprie energie all'amore.

Anche i nuovi incontri sono favoriti. Alti e bassi nel lavoro.

Scorpione: le stelle lasciano presagire un fine settimana risolutivo per il segno. Le giornate precedenti sono state scandite da malumori e momenti sottotono, durante cui non sono mancati i contrasti e le discussioni in ambito familiare e nel rapporto di coppia. Durante le prossime 48 ore lo Scorpione potrà superare le difficoltà incontrate precedentemente e dedicarsi come vorrebbe all'amore e ai rapporti importanti.

Sagittario: l'oroscopo lascia presagire un weekend vantaggioso, durante il quale il segno potrà dedicarsi un po' di tempo, praticare il proprio sport preferito o dedicarsi alle proprie passioni.

Saranno giornate fortunate per l'amore, anche chi ha incontrato delle difficoltà nel rapporto con il partner, potrà ristabilire l'equilibrio e ritrovare l'armonia. Bene il lavoro.

Capricorno: questo weekend sarà caratterizzato da una forte carica passionale. E' il momento ideale per avvicinare la persona dei sogni, fare nuovi incontri o iniziare a parlare di importanti progetti con il partner. In ambito lavorativo al contrario sarà meglio non esporsi più del dovuto o si rischia di commettere futili errori, meglio aspettare la nuova settimana per avanzare delle proposte.

Acquario: durante questo weekend potrebbero esserci delle questioni di cui occuparsi, in amore, a causa di questioni finanziarie o riguardanti la gestione della casa.

L'oroscopo consiglia cautela nei rapporti interpersonali , meglio esporsi con diplomazia, evitando di alzare troppo i toni o creare inutili discussioni.

Pesci: gli influssi di Venere e Plutone aggiungeranno un pizzico di pepe a queste giornate per cui l'oroscopo lascia prevedere grandi emozioni e sorprese. La passione si riaccende, le coppie potranno vivere grandi emozioni e ritrovare la complicità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti per il futuro. Soddisfazioni nel lavoro.