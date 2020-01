Influssi astrali discreti animano l'Oroscopo dell'amore per i single, dedicato alla giornata di mercoledì 29 gennaio. Nuove situazioni si fanno largo nelle vite di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore, sprigionando grandi emozioni anche grazie alla presenza di una Luna molto sensibile in Pesci. Buoni gli influssi entusiasmanti di Sole e Mercurio che preannunciano novità nelle previsioni astrali per tutti i segni.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: siete molto aperti a un cambiamento che stenta ad arrivare a causa di Saturno, Plutone e Giove in aspetto di quadratura astrale.

Sole e Mercurio, però, garantiscono la vitalità giusta per affermare maggiormente la vostra personalità, incanalando le energie mentali verso le mete amorose giuste.

Toro: gli astri presenti in Capricorno esortano ad attuare un cambiamento in amore. Dovrete però aprire il cuore alle nuove opportunità, vincendo una quadratura dell'astro solare che vi rende apatici. Sono in arrivo dei colpi di fulmine improvvisi, ma dovrete essere preparati a coglierli al volo.

Gemelli: Marte in opposizione potrebbe rendervi un po' fiacchi, spegnendo una carica sensuale fondamentale per intraprendere i nuovi rapporti amorosi.

Forse troppo distratti da problematiche varie che animano il quotidiano, state perdendo di vista alcuni aspetti importanti per l'amore.

Cancro: alcuni vissuti amorosi pesano nella sfera sentimentale e Saturno con Plutone e Giove in opposizione, arginano un tentativo di progredire con maggiore risolutezza. Venere, Nettuno e Luna però fanno il tifo per voi, quindi via libera ad approfondire un lato romantico, seppur fragile, dell'amore.

Leone: Sole e Mercurio nel domicilio astrologico opposto, quasi sfidano ad accelerare il ritmo dell'amore, arginando la pigrizia e aprendovi la caccia di nuove intriganti opportunità. Il flirt di sicuro non è l'arma giusta per sedurre, ma potrete sempre contare sulla dolcezza di una Luna in Pesci, molto trascendentale e a tratti fragile, per fare breccia nei cuori.

Vergine: alcune critiche potrebbero confondere un po' le idee in amore.

Una nuova storia si affaccia all'orizzonte, ma dovrete affrontare il tutto a viso aperto, senza tentennamenti sprigionati da un'eccessiva razionalità. Bando alle mormorazioni altrui di tipo invidioso, piuttosto seguite il cuore e otterrete successo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio e Sole dall'Acquario promettono splendide notizie in amore. Piccoli imprevisti potrebbero offuscare per un po' il cielo sentimentale, gettando ombra sul vostro fascino innato e procurando apatia. Bando alla tristezza dunque e conquistate ciò che è vostro, con la fiducia e la diplomazia che vi è consona.

Scorpione: gli astri presenti in Pesci esortano a vivere l'amore in modo più sensibile e romantico. Molto empatici nei confronti di un probabile futuro partner, riuscirete a captare anche le più piccole sfumature dell'anima. Proprio come un radar, sarete voi a trasformare queste informazioni in splendide sensazioni a due.

Sagittario: Marte fa un po' i capricci con gli astri presenti in casa astrologica dodicesima. Ma è il momento di assumervi le vostre responsabilità in amore, quindi non rinviate più del dovuto un incontro chiarificatore che potrebbe preannunciare felicità.

Capricorno: se attendete il ritorno di un vecchio amore, questo potrebbe essere il momento giusto con Venere, Nettuno e Luna in Pesci che garantiscono una marcia in più, elargendo una nuova sensibilità che fa amare in modo più profondo ed emotivo.

Acquario: Sole nel segno riscalda il cuore e potenzia il vostro io, coccolandovi ed esortandovi ad avere maggiore fiducia in voi stessi. Mercurio rende i pensieri davvero sottili e potrete mettere in atto un piano strategico per conquistare una persona che vi fa battere il cuore. Forza e coraggio.

Pesci: Luna vi tocca da vicino e fa salire a galla le proprie fragilità, per avere un quadro interiore più completo prima di aprirvi all'amore. Dopo aver svolto quest'esame approfondito, non abbiate paura di mettervi in gioco. Se non rischierete, non saprete mai l'amore quale svolta prenderà.