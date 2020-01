L'oroscopo del 28 gennaio presenta importanti novità per tutti i segni zodiacali. Per i nativi dell'Ariete aumenta la passione in amore, ma anche la gelosia. Per le persone nate sotto il segno Bilancia è una giornata lineare. Segno per segno, andiamo ad analizzare l'astrologia della giornata di martedì con le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata abbastanza positiva. In amore aumenta la passione e la sensualità, ma anche la gelosia e la possessività.

Siete troppo bruschi e impazienti nel risolvere eventuali problemi. L'oroscopo consiglia di fare attenzione, non si possono cambiare tutte le cose che da qualche tempo vi trascinate dietro in un battito di ali. Anche se è un periodo fruttuoso in senso economico, dovete stare attenti a stringere accordi con collaboratori o soci fidati. Verificate prima.

Toro – Se nei giorni scorsi avete discusso con la persona amata, ora è arrivato il momento chiedere scusa e di vivere emozioni romantiche e lasciarvi andare senza aver paura dei vostri sentimenti.

Se proprio non c’è niente da fare, voltate pagina. Sfruttate al massimo questo periodo favorevole in campo professionale. Non mancano occasioni davvero preziose per migliorare la vostra posizione attuale.

Gemelli – Nel lavoro potete proiettarvi verso nuovi orizzonti, mettere in cantiere progetti e iniziative imprenditoriali. Fino a giugno potrete raccogliere ciò che avete seminato. Se qualcuno di voi è ancora alle prese con le tensioni e lotte di potere, per risolverle dovete guardare in fondo al vostro cuore, c'è una risposta.

Le coppie che hanno litigato nel weekend devono mettere da parte l'orgoglio e seguire la voce del proprio cuore.

Previsioni di martedì 28 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questa non è la giornata ideale per risolvere problemi di natura amorosa. Non vi passa nemmeno per la testa l'idea che abbiate sbagliato. Cercate di essere più tolleranti, anche verso voi stessi. Potreste imporre la vostra volontà con troppa decisione, senza considerare il parere del partner oppure scontrarvi con i familiari.

State attenti alle distrazioni, verificate conti ed eventuali contratti. Non impegnatevi se non siete sicuri di rispettare i termini del patto.

Leone – Giornata favorevole per realizzare i vostri progetti, presentarvi a un colloquio e inviare curriculum. Attenzione alle spese eccessive. Non prendete impegni economici, è meglio aspettare tempi migliori. Nella coppia si respira un'atmosfera dolce e appassionata. Qualcuno di voi potrebbe decidere per il gran passo, lasciarsi finalmente andare all'amore. I single sono meno timidi, meno incerti e più consapevoli del loro fascino.

Vergine – Questo è un oroscopo piacevole per il vostro segno.

Per raggiungere i vostri obiettivi nella professione e in campo economico dovete impegnarvi al massimo. Presto riceverete piacevoli notizie. In linea generale, questa è una giornata molto dolce per la vostra relazione. Non mancano momenti esaltanti e i rancori sono ormai parte del passato. Dovete solo fare attenzione a qualcuno che vuole rompere il vostro equilibrio. Affrontatelo prima che inizia a tormentarvi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Giornata lineare. Molte coppie discutono per motivi familiari, una scelta non condivisa o per problemi economici. Nel campo professionale cercate di iniziare la giornata con cautela.

Controllate conteggi scritti e non stancatevi di rileggerli, in questo modo eviterete equivoci. Non demordete alla prima difficoltà. Con la tenacia potete superare qualsiasi problema.

Scorpione – Questa giornata è un percorso a ostacoli per il lavoro e il denaro. Gli impegni sono troppi e non riuscite a trovare un minuto di tempo da dedicare per voi stessi. Dovete fare i conti con qualche ritardo, un disguido o un imprevisto che potrebbe causare una perdita di denaro. L'amore va così e così. Con un po' di impegno da parte vostra potreste vivere una situazione più serena del previsto. Riflettete, meditate e fatevi consigliare, e poi affrontate di petto quello che non funziona.

Sicuramente ribalterete il pronostico.

Sagittario – C'è profumo di cambiamento, novità. Potete mettere in cantiere i progetti che vi stanno più a cuore. Regalatevi un viaggio con la persona amata e tanto altro ancora. Se da qualche tempo non vi corteggiate, approfittate di questo periodo per tornare ad amoreggiare. Non c’è bisogno di esortarvi all'impegno, siete già al lavoro: maniche rimboccate e solerti come sempre. I risultati non mancheranno.

L'oroscopo di martedì 28 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – La giornata inizia con qualche problema, forse un ritardo, un errore causato dalla distrazione o di quella di qualcuno altro.

Per colloqui di lavoro o riunioni aziendali rimandate tutto di qualche giorno. La fretta potrebbe rendervi incauti e farvi commettere un errore di valutazione. In amore siete nervosi e impulsivi. Cambiando spesso idea, rischiate di far impazzire chi vi circonda. Comunque, chi vi conosce a fondo vi apprezza per quello che siete.

Acquario – Clima favorevole per il campo amoroso. Le coppie longeve devono tornare a corteggiarsi, se vogliono tenere viva la fiamma dell'amore. Se non ricevete le attenzioni necessarie, diventate insoddisfatti. Potreste essere tentati di cercare qualcosa di meglio altrove.

Nel campo lavorativo dovete mettere in cantiere i vostri progetti.

Pesci – Un livello di maggiore irritabilità e frustrazione potrebbe indurvi a sfogarvi con gli amici o altre persone importanti. In giorni come questo potreste prendere in considerazione la possibilità di fare jogging, andare in palestra o prendere lezioni di aerobica. Ciò può fornire uno sbocco e produrre alcune endorfine che prevalgono sullo stress e sulla tensione. Se ci sono insoddisfazioni in coppia rischiate di rompere parecchi equilibri. Se amate il partner, l'Oroscopo consiglia di contare fino a dieci prima di reagire. Per il lavoro e le finanze, invece, è un periodo abbastanza positivo.

Dovete solo stare attenti a non essere frettolosi e superficiali.