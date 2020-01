La nuova settimana è appena iniziata, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni durante la giornata di martedì 7 gennaio. Nonostante la Luna in opposizione, sarà una giornata vantaggiosa per i Pesci. L'Acquario potrà beneficiare del transito di Venere, che fa riaffiorare la vena romantica e passionale del segno, oltre che portare benefici anche al Sagittario. Alti e bassi per il Leone: potrebbero esserci dei contrasti. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, martedì 7 gennaio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 7 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: in questo momento il segno nutre un forte desiderio di cambiamento, che riguarda tanto il lavoro quanto l’ambito lavorativo. Durante questa giornata qualcuno potrebbe essere tentato dal prendere decisioni importanti, tuttavia gli astri consigliano di attendere l’inizio della prossima settimana.

Toro: il transito di Urano nel segno inviterà il Toro a far piazza pulita di tutte quelle situazioni o rapporti che non vanno più bene. Durante le prossime ore sarete intransigenti e non vi accontenterete di ciò che non vi soddisfa.

In amore potrebbero nascere dei contrasti, non è il momento ideale per chi desidera iniziare una relazione o andare a convivere. In tal senso si rivelerà positivo il mese di febbraio.

Gemelli: sarebbe bene per il segno prestare attenzione all'aspetto finanziario, durante le giornate precedenti qualcuno potrebbe aver speso più del dovuto o essersi trovato a dover affrontare delle spese improvvise. Le preoccupazioni economiche potrebbero portare dei contrasti all'interno dell’ambito sentimentale, agite con cautela. Bene il lavoro.

Cancro: è un momento faticoso per il segno anche se l’oroscopo non è negativo. All'interno dell'ambito lavorativo non mancano i contrasti e le discussioni, la stanchezza e lo stress vi impediranno di agire come avreste che voluto. Durante il weekend inizierà un momento di vantaggioso recupero e si potranno risolvere alcune situazioni.

Leone: La giornata di martedì 7 gennaio sarà leggermente sottotono per il segno, qualcuno potrebbe farti risentire di un calo di energie. Ricominciare con la routine quotidiana dopo le vacanze natalizie non sarà semplice, il Leone avrà bisogno di qualche giorno per riprendere il ritmo. Serenità in amore, è un buon momento per le coppie che riscoprono la propria passionalità, ma anche per i single favoriti dagli astri nelle ricerca dell’anima gemella.

Vergine: la nuova settimana inizia un po' sottotono per il segno, questa giornata infatti potrebbe essere un po’ malinconica e qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico. Nonostante questo le stelle hanno degli splendidi progetti in serbo per voi e da mercoledì potrete recuperare alla grande. È un momento vantaggioso in amore e anche in ambito lavorativo si potrà tenere qualcosa in più.

Bilancia: il segno dovrà occuparsi di alcune situazioni che hanno bisogno di essere chiarite. Tuttavia il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non fare qualcosa che non vi va di fare. Agire contro voglia comprometterà il risultato finale del vostro lavoro. Recupero a partire dalla giornata di venerdì, weekend favorevole per i sentimenti.

Scorpione: i nativi del segno potrebbero risentire degli influssi della Luna in opposizione che ha influenzato negativamente le ultime giornate del mese precedente. Gli inizi di gennaio sono vantaggiosi per coloro i quali desiderano dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo e dell’alimentazione, è un buon momento per iniziare a praticare dello sport o iniziare dei trattamenti.

In amore potrebbero esserci dei contrasti, meglio la sfera lavorativa.

Sagittario: il 2020 sarà un anno vantaggioso per il segno e la giornata di martedì 7 gennaio inizia con energia e creatività.Tuttavia gli astri consigliano di aspettare le giornate centrali della settimana per avanzare una proposta o stringere nuove collaborazioni, ora infatti qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi. Serenità in amore, Venere vi favorisce.

Capricorno: nonostante il quadro astrale vantaggioso che protegge il segno, la giornata di martedì potrebbe essere caratterizzata da un calo fisico. Qualcuno potrebbe risentire della stanchezza causata durante i giorni precedenti ed accusare dei fastidi a schiena e gambe.

E' comunque un momento positivo per il lavoro e l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Acquario:grazie al transito di Venere nel segno questa giornata trascorrerà all'insegna della serenità e della spensieratezza. È un ottimo momento per parlare di sentimenti, per dichiararsi alla persona del cuore o chiarire delle incomprensioni nate precedentemente con il partner. Anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo non mancheranno i contrasti, tuttavia riuscirete a risolverli nel minor tempo possibile.

Pesci: nonostante la Luna in opposizione che potrebbe causare dei piccoli contrasti o degli imprevisti, quella di martedì 7 gennaio sarà una giornata positiva per il segno.

Vi sentite energici e pieni di creatività, è il momento ideale per iniziare qualcosa di nuovo. Incontri favoriti per i single, durante il weekend potrebbero esserci delle belle sorprese.