Il weekend è appena iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle durante le prossime 48 ore per i dodici segni dello zodiaco. Saranno giornate di recupero per la Vergine, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe ricevere delle buone notizie. Al contrario il Leone potrebbe vivere dei momenti sottotono, così come i Gemelli per i quali non mancheranno i contrasti. Sagittario al top. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del fine settimana, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 11 e 12 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: durante la giornata di sabato i nati sotto questo segno zodiacale si troveranno a dover fronteggiare ancora qualche problema a livello sentimentale. Anche dal punto di vista fisico sarà un weekend sottotono, durante cui sarà meglio evitare gli sforzi e concedersi un po’ di riposo. La giornata di domenica al contrario si rivelerà più vantaggiosa, ideale per coloro i quali sono alla ricerca di chiarimenti.

Toro: il fine settimana rappresenterà a tutti gli effetti un momento di recupero per il segno soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Recuperate le energie e il buon umore, il Toro potrà organizzare un weekend romantico e spensierato, sorprendere il partner e vivere nuove emozioni. Anche i single alla ricerca dell’anima gemella saranno favoriti. Le stelle vi sorridono per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma potrebbero esserci delle questioni di carattere economico da risolvere.

Gemelli: durante la giornata di sabato 11 gennaio in nati sotto questo segno potrebbero avvertire un calo di energie. Vi sentirete nervosi e facilmente irritabili, non è da escludere la possibilità di contrasti tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Al contrario la giornata di domenica porterà leggerezza e spensieratezza, sarà il momento ideale per concedersi un po’ di spago, organizzare una gita fuori porta o una serata tra amici.

Cancro: il desiderio di primeggiare e di mostrare quelle che sono le vostre capacità potrebbe compromettere la vostra salute fisica durante questo fine settimana.

In ambito lavorativo qualcuno potrebbe non sentirsi appagato, cercherà dunque di dare il massimo pur lottando contro un momento di stanchezza fisica. Un cielo positivo protegge invece i sentimenti, c’è serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Leone: quelle di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 saranno due giornate di grande forza per il segno. È un momento di cambiamento e novità, avete voglia di ricominciare, concentrandovi soltanto sulle cose che portano positività e soddisfazione. Dunque durante le prossime giornate qualcuno potrebbe chiudere un rapporto o un legame sentimentale che da tempo non funzionava. Attenzione però a non esagerare con le pretese ed esporre il vostro punto di vista con diplomazia, senza cercare di imporvi sugli altri.

Vergine: il weekend si preannuncia molto positivo per il segno.

Durante la giornata di sabato qualcuno potrebbe ottenere una buona notizia in ambito lavorativo, è il momento ideale per coloro i quali intendono avanzare un progetto o presentare una proposta. Al contrario domenica ci si potrà dedicare ai sentimenti e alla cura delle persone care, anche i single saranno avvantaggiati e potrebbero fare degli incontri interessanti.

Bilancia: la settimana appena trascorsa è stata abbastanza faticosa per il segno che durante il weekend avrà un forte bisogno di riposarsi. E dunque consigliato dagli astri evitare di fare il passo più lungo della gamba, non sottoporre il corpo a stress eccessivi e circondarsi solo di persone positive.

Durante le giornate precedenti avete sottovalutato l’amore a causa di nervosismi professionali, è il momento perfetto per cercate di recuperare.

Scorpione: la giornata di sabato inizia con qualche tensione, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e sentirsi più nervoso del solito. Il consiglio delle stelle è quello di concedersi qualche momento di solitudine, evitando di favorire la nascita di nuovi contrasti, già in serata infatti l’atmosfera si rasserenerà. Quella di domenica sarà una giornata più vantaggiosa il segno recupererà il buon umore e si potrà tenere qualcosa in più.

Sagittario: il consiglio delle stelle per questo weekend è: osare!

Soprattutto in amore basta essere prudenti, le stelle sono dalla vostra parte, vi incoraggiano a farvi avanti e prendervi ciò che desiderate. È il momento ideale per sanare delle difficoltà in amore o avvicinare la persona amata, anche i single saranno favoriti. Saranno due giornate vantaggiose per il fisico, ideali per praticare dello sport, curare mente e corpo.

Capricorno: quello in arrivo è un weekend leggermente sottotono per il segno, che soprattutto durante la giornata di sabato 11 gennaio farà bene a tenere a bada la lingua. Soprattutto in amore potrebbero riemergere vecchie problematiche, cercate di risolverle evitando di alzare i toni o di assumere un atteggiamento eccessivamente critico e polemico.

Recupero con l’inizio della nuova settimana.

Acquario: quella di sabato sarà una giornata di soluzioni per il segno che sia in ambito lavorativo che in amore potrà risolvere alcune delle problematiche nate durante l’inizio del 2020. La giornata di domenica 12 gennaio sarà ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia, ma anche per concedersi un po’ di riposo.

Pesci: saranno 48 ore di grande forza e determinazione per il segno che potrà portare avanti con decisione e impegno alcuni dei propri progetti e vederli realizzarsi. Sia in ambito sentimentale che all'interno della sfera professionale è il momento ideale per agire.

Non abbiate paura di avanzare una proposta, presentare un progetto o stringere nuovi contatti, le stelle solo della vostra parte.