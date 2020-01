Le emozioni e le percezioni sensoriali, prendono il volo nell'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì 29 gennaio. Luna in Pesci rende l'amore molto affascinante, sensibile e a tratti deliziosamente fragile. Ecco perché non solo Pesci, ma anche tutti gli altri segni zodiacali di Acqua, vengono investiti da una sensualità sognatrice e intuitiva. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Fascino e magnetismo nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: la vicinanza degli astri presenti in Pesci coinvolge anche voi e una sensibilità eccessiva spinge l'immaginazione a toccare i massimi livelli.

Utilizzate questa empatia compassionevole, incanalando le emozioni nel verso giusto e recuperando una visuale più obiettiva che preserva dalle delusioni.

Toro: Venere e Urano in sestile astrologico, creano tensione emotiva e un forte desiderio di vivere una relazione perfetta. Piuttosto caparbi, mancherete di equilibrio e senso pratico, vivendo la storia con una mutevolezza d'animo troppo sregolata.

Gemelli: Saturno e Mercurio, schierati di fronte a voi, esortano a riflettere su alcuni punti deboli della relazione a due.

Potreste viaggiare in un mondo immaginario, fatto di sogni irreali e desideri non facili da attualizzare. Che ne dite di revisionare il tutto in modo più obiettivo?

Cancro: le percezioni sensibili derivanti dalla casa astrologica dodicesima, seppure in trigono favorevole, emanano un'emotività che rende il comportamento molto altalenante. Un'immaginazione esagerata, innesca correnti emotive di una certa portata che alternano momenti di gioia a fasi di crisi.

Leone: l'amore di coppia potrebbe essere offuscato da un'eccessiva gelosia da parte del partner. Forse apparite troppo superficiali nel modo di amare e ciò potrebbe essere dovuto alle mille preoccupazioni che pervadono la mente. Dunque, non perdete la pazienza e cercate di essere molto obiettivi con voi stessi e nei confronti del rapporto a due.

Vergine: in coppia potreste essere frenati da alcuni influssi di Nettuno, Venere e Luna in opposizione, che cercano di confondere un po' le idee.

Ma Giove e Plutone in congiunzione dal Capricorno, garantiscono una nuova energia per dare una svolta decisiva al rapporto sentimentale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro venusiano e Sole dall'Acquario, potenziano il potere di seduzione e il calore dei sentimenti avvolge la coppia come in un abbraccio. Molto affascinanti e in forma, darete libero sfogo alle emozioni che provate e inizierete a progettare in due in maniera più ampia.

Scorpione: troppo presi dalla congiunzione di Nettuno e Venere in Pesci, assumerete un atteggiamento sognante e visionario. Molto premurosi nei confronti del partner, ma anche bisognosi di una presenza materiale da parte sua, attenzione a non assumere un atteggiamento ansioso derivato dall'eccessiva sensibilità.

Sagittario: Marte è in domicilio astrologico, ma incrocia i suoi influssi in quadratura a Venere posizionata in Pesci. Sotto questa configurazione planetaria, potrebbe pervadervi una certa durezza d'animo che si manifesta con un distacco eccessivo nei confronti del partner. Per fortuna, Sole splende dall'Acquario ed elargisce entusiasmo e vitalità.

Capricorno: in coppia, vi farete carico anche dei bisogni del partner, portandoli avanti volentieri e senza alcuna fatica. Il senso del dovere e la felicità si fondono in un atteggiamento molto propenso a costruire con il partner, portando i desideri alla loro concretizzazione.

Acquario: la coppia viene invasa dai raggi lunari derivanti dalla casa astrologica dodicesima. In sinergia con Sole e Mercurio presenti nel segno, si crea un buon equilibrio tra l'affermazione della vostra personalità e l'ascolto ai bisogni del partner. Esaminate le vostre sensazioni in chiave più sensibile e introspettiva, questo è il momento giusto.

Pesci: la presenza di Luna nel segno, rende l'atmosfera di coppia molto sognante e romantica. Solo all'apparenza fragili, sarete molto forti e premurosi nell'anticipare i bisogni del partner in chiave quasi preveggente. Attenzione a qualche attrito provocato da Marte in Sagittario, che potrebbe rendervi scortesi e suscettibili.