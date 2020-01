L'Oroscopo dedicato alla giornata di giovedì 30 gennaio, punta un riflettore sulla presenza di Luna in Ariete, che rende le sensazioni più impulsive e avventurose. L'astro d'argento nella casa astrologica dell'affermazione del proprio io diventa istintivo e il sentimento coinvolge corpo e mente, in modo molto impetuoso. Questa Luna fa valere i propri diritti anche in campo lavorativo, come riassunto nelle seguenti previsioni astrali.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: impulsivi ed entusiasti con la Luna nel segno, non avete ostacoli davanti al vostro cammino e potete superare qualsiasi avversità con successo.

Molto desiderosi di ottenere subito ciò che volete, puntate su un'immediatezza impulsiva che fa passare all'azione sia in amore che sul lavoro.

Toro: Urano e Venere sono in perfetta sinergia, spingendo l'amore a toccare i massimi livelli di dinamismo. Ma c'è qualcosa che vi frena. Alquanto confusi nelle idee, non soffrite inutilmente a causa di pensieri vani. Che ne dite invece di aprire il cuore? Sarete così più positivi anche sul lavoro.

Gemelli: intraprendenti e più spontanei grazie agli influssi lunari derivanti dalla casa astrologica prima, sentite il bisogno di soddisfare i vostri desideri piuttosto velocemente.

Esternate dunque le emozioni che serbate nella vostra interiorità e sul lavoro. Sarete più decisi sul da farsi, attingendo a un pizzico di aggressività che non guasta mai.

Cancro: una Luna in quadratura e contrapposta a Sole in Acquario, punta un riflettore sull'emotività, il sentimento, l'immaginazione. Molto intuitivi nei confronti delle sfere vitali, seguite questa scia sensibile che alterna luci e ombre espandendo gradualmente il vostro mondo emotivo.

Leone: una Luna molto dirompente dall'Ariete fa affermare la vostra personalità in modo più libero. Capita quindi che le emozioni si liberano spontaneamente collegando mente, corpo e cuore in maniera completa e molto istintiva. Esternate i sentimenti che provate per la persona amata e sul lavoro, cercate di trovare maggiori punti d'incontro con i colleghi.

Vergine: i pianeti sono propizi ad avviare un cambiamento benefico per il lavoro, che accetterete con coraggio e ambizione.

In amore, potrebbe essere un momento di crisi a causa di Venere e Nettuno in opposizione, poiché non è tutto oro quello che luccica.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: Venere viaggia in angolo benefico e promette bene per l'amore. Potete rimettervi in gioco con coraggio e utilizzare un ampio potere di seduzione. Sono in arrivo delle conferme in campo sentimentale. Bando alla pigrizia anche in campo lavorativo e progredite con maggiore slancio vitale.

Scorpione: buoni gli influssi di Venere e Nettuno che rendono l'amore molto romantico. Solo Mercurio e Sole possono offuscare un po' la sfera affettiva, rendendovi piuttosto indecisi sul da farsi.

Le stelle consigliano di agire dunque, senza perdervi in chiacchiere, affrontando le situazioni amorose e quelle lavorative con la grinta che vi è consona.

Sagittario: Marte inconsapevolmente e in sinergia con la Luna in trigono, sprigiona un modo di vivere che offra quell'intensità emotiva che cercate. Siete a caccia di emozioni forti e le troverete, vivendole in modo completo e non lasciando nulla al caso. Il lavoro viene svolto con un dinamismo in più.

Capricorno: Venere e Nettuno vi sorridono dal domicilio astrologico dei Pesci e rendono le sensazioni amorose più avventurose. In amore, siate sinceri ed esprimete la vostra affettività con gesti concreti.

Buono il lavoro, dove i vostri sforzi sono premiati con successo.

Acquario: più avventurosi grazie agli influssi lunari dall'Ariete, amplierete la mente a 360° gradi raccogliendo le novità elargite da Mercurio nel segno. Le sfide in amore e sul lavoro non vi scoraggiano e le affronterete con forza e con un'avventatezza che fa concretizzare i desideri con successo.

Pesci: nuovi amori e incontri intriganti con nuove persone sono proposti da Venere e Urano in sestile astrologico favorevole. Cercate di rompere la solita routine seguendo una scia eccitante che solo l'astro uraniano sa elargire. Sul lavoro potreste dover superare delle prove.