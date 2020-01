Luna e Marte, opposti nei segni zodiacali dei Gemelli e del Sagittario, animano l'Oroscopo dell'amore per i single del 9 gennaio. L'astro notturno, istintivo e sensibile, entra in opposizione al dinamico Marte provocando suscettibilità e irrequietudine anche alla Vergine, Sagittario e Pesci. Buoni gli influssi sensazionali di Venere in Acquario, benefica anche per l'Ariete e Scorpione, nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Gemelli nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: l'influenza del satellite notturno dai Gemelli fa razionalizzare le emozioni e analizzerete a fondo ogni sensazione, soppesandola con meticolosità.

Sarete molto prudenti nel prendere alcune decisioni risolutive per l'amore e una nuova curiosità rende l'approccio molto entusiasmante.

Toro: più convinti delle vostre capacità, potrete rimettervi in gioco in campo amoroso contando sull'influsso sensazionale di Urano nel segno. Nuove prospettive sentimentali si affacciano all'orizzonte e la vicinanza lunare dai Gemelli sa garantire un'intuizione benefica per cogliere al volo le opportunità che la vita offre.

Gemelli: le emozioni volano rapide e sconcertanti, difficile stare dietro a questi influssi imprevedibili elargiti da Luna nel segno.

Ma con un po' di impegno, riuscirete a cogliere al volo alcune opportunità favorevoli per l'amore. Basta solo organizzarsi in modo dettagliato e analitico.

Cancro: attingete energia positiva da Luna che rende gli affetti molto romantici. Cercate però di contenere una paura di fallire che potrebbe provocare ansia e potrebbe far vivere le nuove storie in modo troppo irrequieto. La prudenza e la sapienza che non smettono di accompagnarvi mai, saranno in grado di indicare una via che porta alla felicità.

Leone: cercate di contrastare al meglio una Venere in opposizione che causa qualche noia in amore. Potrete contare sull'influsso favorevole di Luna dai Gemelli che con la curiosità, fa aprire gli orizzonti amorosi a 360°, a caccia di novità intriganti per l'amore.

Vergine: cercate di entrare in contatto con le emozioni.

Luna in dissonanza rende le sensazioni molto irrequiete e ansiose. Frivoli e al tempo stesso inibiti, passerete da un modo di fare civettuolo e disinvolto a un atteggiamento distaccato nei confronti dei sentimenti. Cercate di riequilibrare il tutto.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ottimi gli influssi lunari dalla casa astrologica terza dove le idee geniali si fanno spazio nella mente e trovano terreno fertile per essere attuate senza esitazione. Adottate il flirt per conquistare la persona che vi ha rapito il cuore, difficile resistervi disinvolti e civettuoli come siete.

Scorpione: tutto dipende da voi, dalla vostra capacità di fronteggiare le situazioni con l'audacia che non vi abbandona mai. Forse alcuni di voi non desiderano una storia seria e si limiteranno a flirtare in modo leggero e magnetico.

Tirate fuori il meglio di voi in ogni caso.

Sagittario: attenzione a contenere una carica dinamica troppo "su di giri" regalata da Marte che subisce le influenze di Luna in opposizione. Con questo transito viene sprigionata un'irrequietudine quasi aggressiva, che potrebbe causare reazioni esagerate nei confronti delle nuove opportunità amorose.

Capricorno: gli astri nel segno caricano di energia talmente dirompente da rendervi quasi invincibili. Avrete investito molti sforzi nella sfera amorosa, ma forse fino a ora non siete stati apprezzati. Che ne dite di imparare dal comportamento degli altri, agendo di conseguenza?

Acquario: ottime le influenze di Venere nel segno che fanno volare le emozioni in modo leggiadro. E come un battito di ali di farfalla, assesterete il colpo vincente in amore, quello che concretizza i sogni in un attimo. Gli astri dal Capricorno consiglieranno l'intuizione giusta.

Pesci: Nettuno in quadratura a Luna confonde un po' le idee. Il vostro modo di fare creativo potrebbe non entrare in sintonia con una vena troppo concreta di coloro che vi circondano. Ma siate voi stessi e date il massimo a modo vostro, otterrete successo.