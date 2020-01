L'Oroscopo dell'amore di coppia del 30 gennaio accoglie l'entrata di Luna in Ariete. Una nuova energia passionale e dirompente non aspetta altro di essere affermata nella relazione a due, che acquista nuovo smalto. Non solo Ariete, ma anche Leone, Gemelli, Capricorno e Sagittario affermano il loro carattere battagliero in coppia, a volte anche fuggendo dalle responsabilità per eccessiva impulsività. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Ariete nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: estroversi con Luna nel segno, attenzione a non dominare il partner affermando la personalità e le vostre idee in maniera impulsiva. Le critiche non sono bene accette e fate di testa vostra, anche se a tratti evitate di assumervi eventuali responsabilità.

Toro: un po' di attrito offusca l'amore di coppia e le insicurezze pesano come un macigno nelle relazioni a due. Che ne dite di spazzare via queste paure che minacciano la vostra felicità?

Forse non avete analizzato bene i sentimenti che provate e quelli del partner a causa di Mercurio e Sole che rendono il tutto molto superficiale, poiché in quadratura.

Gemelli: la situazione è in netto miglioramento grazie a Luna complice dall'Ariete, che rende l'affettuosità più focosa. Un nuovo coraggio spinge a fare di più in coppia. Attenzione però a non essere troppo suscettibili nei confronti del partner e a non portare rancore.

Cancro: il satellite notturno rema contro dal domicilio astrologico dell'Ariete e un atteggiamento altalenante potrebbe scombussolare un po' il rapporto a due. Potreste passare dall'insoddisfazione più profonda a un modo di fare istintivo che non pondera bene i pro e i contro in coppia.

Leone: Sole e Mercurio sempre in opposizione dall'Acquario rendono gli affetti piuttosto superficiali. Luna dall'Ariete cerca di arginare questa inconcludenza sprigionando una forza passionale che non ha eguali.

Attenzione però a non partire a razzo nelle situazioni di coppia, proprio perché spinti dal bisogno di affermare la vostra personalità.

Vergine: Venere e Nettuno in opposizione potrebbero farvi rinviare una decisione risolutiva per la coppia. Riflettete dunque, prima di agire e nel frattempo mettete in conto che la persona amata possa aver bisogno di maggiore comprensione da parte vostra. Non trascuratelo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro d'argento è in opposizione e potrebbe farvi diventare a tratti capricciosi. Un'immediatezza sensuale e dirompente non chiede altro che di essere soddisfatta in coppia all'istante.

Proprio come bambini desiderosi di avere tutto e subito, non irritatevi poiché spinti da quest'eccessiva impulsività. Tempo al tempo.

Scorpione: alcuni attriti vi sembrano difficilmente realizzabili a causa degli astri in Acquario, in grado di confondere un po' le idee. Che ne dite invece di dare maggiore fiducia al partner? Potrebbe trovare la soluzione giusta a un problema che vi affligge.

Sagittario: Marte in trigono con Luna sprigiona un modo di amare sensuale e dirompente. L'attrazione fisica è forte e la passionalità attiva. Gli influssi derivanti dall'Ariete fanno affermare il proprio io con convinzione tanto da sprigionare sensazioni forti e immediate, anche se a tratti irresponsabili.

Capricorno: attenzione a una Luna in quadratura che insieme a Saturno potrebbe provocare malinconia. Avrete difficoltà nel comunicare le emozioni, ma attenzione poiché alcuni imprevisti che riscontrerete non sono così complicati come li percepite.

Acquario: Mercurio e Sole incrociano i loro influssi entusiasmanti con Luna in casa astrologica. Più impetuosi, dinamici e solari, lo spirito d'iniziativa non manca di certo e cercherete a tutti i costi di affermare le vostre idee nella relazione a due.

Pesci: la relazione a due assume un aspetto più libero poiché spinta dalla voglia di maggiore indipendenza proposta da Urano e Venere in sestile.

Il rapporto potrebbe assumere un aspetto fuori dal comune, basato sulla spontaneità e la libertà reciproca.