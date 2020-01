L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 28 gennaio diventa molto misterioso e profondo grazie alla presenza di Luna in Pesci. L'astro d'argento in dodicesima casa astrologica sprigiona sentimenti ed emozioni ultrasensibili in grado di coinvolgere mente e cuore in modo anche suggestionabile. Non solo i Pesci ma anche Toro, Capricorno, Cancro e Scorpione sfiorano quasi l'autolesionismo, tanto è forte la partecipazione emotiva nelle previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: vitali e carichi di energia grazie a Marte in trigono, potrete aprirvi a un dinamismo fondamentale in campo sentimentale. Buono l'amore con Venere e Luna molto vicine, ma non esigete la perfezione dal partner. Applicate un'intuizione impeccabile nel rapporto a due e otterrete successo.

Toro: buona la posizione di Luna in sestile astrologico dai Pesci. In sinergia con Urano, seguirete una scia stimolante. Sole e Mercurio in quadratura cercano di arginare il tutto, rendendovi troppo superficiali.

Gemelli: troppo sensibili con Luna in quadratura, potreste ricorrere al pianto, utilizzandolo come valvola di sfogo per scaricare le emozioni eccessive. Attenzione però a non attuare questo surplus emozionale e farvi compatire dalla persona amata.

Cancro: la partecipazione emotiva è talmente forte con Luna in Pesci che quasi sfiora l'autolesionismo. Molto sensibili e premurosi nei confronti del partner, potreste addirittura apparire fragili poiché molto empatici e comprensivi.

In sinergia con Venere, l'amore diventa romantico e contrasta alla perfezione la severità degli astri presenti in Capricorno.

Leone: cercate di arginare una tendenza a polemizzare in amore. Sole quadrato a Urano potrebbe rendervi diffidenti in campo sentimentale e piuttosto intolleranti a un atteggiamento imposto dal partner. Le discussioni accese potrebbero essere dietro l'angolo.

Vergine: Marte in quadratura con Venere mette alla prova la relazione a due.

Se il rapporto poggia su basi solide, ne trarrete maggior coinvolgimento amoroso. Se vi sono delle tensioni nascoste, potrebbero emergere in maniera dirompente. Potrebbe essere privilegiata più l'attrazione fisica che il sentimento.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole e Mercurio dall'Acquario fanno il tifo per voi e rendono il modo di amare più libero e vitale. Solo Plutone, Saturno e Giove potrebbero bloccarvi nelle azioni, limitandovi ad attuare un cambiamento benefico per la coppia.

Scorpione: come un radar che sonda l'interiorità di chi vi sta vicino, andrete a caccia di nuove emozioni derivate da una maggiore empatia garantita da Luna in Pesci.

Così potrete percepire ogni sfumatura del partner, unendovi in modo magnetico e sensuale con il corpo, con l'anima e la mente.

Sagittario: Marte incrocia le sue energie in quadratura con Luna, Venere e Nettuno, sprigionando qualche difficoltà amorosa e la tendenza a litigare. Eppure è presente una forza di volontà ferrea in voi che punta un riflettore sul vostro valore.

Capricorno: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dai Pesci. Non vi smuoverete più di tanto nel rivoluzionare alcuni aspetti del rapporto a due. Attenderete che siano gli eventi a presentarvi intriganti novità.

Acquario: la presenza di Sole rende la coppia più vitale ed energetica.

Mercurio apre a un dialogo costruttivo, così potrete decidere di muovervi in svariate direzioni per raggiungere una felicità tanto agognata.

Pesci: anche se Luna transita nel segno, acuisce una ipersensibilità che insieme a Marte in quadratura potrebbe sprigionare malumore. Attenzione quindi a non scattare per un nonnulla, seguendo una scia irrazionale che fa ingigantire le cose, in maniera alquanto frustrante.