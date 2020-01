L'Oroscopo dell'amore per i single, dedicato a martedì 28 gennaio, identifica buone prospettive per rivoluzionare la sfera sentimentale, in modo ottimistico e imprevedibile.

Sagittario, Vergine, Gemelli e Pesci devono fare i conti con una quadratura Marte-Luna un po' pesante per i sentimenti, ma Sole e Mercurio dall'Acquario cercano di rendere le faccende del cuore, più entusiasmanti e vitali.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Proposte e possibilità nell'oroscopo di martedì

Ariete: Luna, Venere e Nettuno molto vicini al segno, sprigionano un influsso romantico e fiabesco, quasi irresistibile. Attenzione però a tenere gli occhi aperti e a non farvi confondere da alcune sensazioni, in bilico tra il sogno e la realtà. Sole e Mercurio dall'Acquario, cercano di razionalizzare il tutto in modo molto chiaro e preciso.

Toro: Urano in sinergia con Luna dai Pesci, fa scattare intriganti colpi di fulmine. Alcune avance di un corteggiatore potrebbero tentarvi, portandovi fuori strada e allontanandovi dal vero amore.

Prudenza quindi e valutate la situazione a 360°, prima di lasciarvi prendere da promesse vane.

Gemelli: piuttosto confusi sul da farsi a causa di Luna, Nettuno e Venere che rimescolano i pensieri, potreste assumere un atteggiamento passivo nei confronti delle opportunità amorose. Sole e Mercurio in compenso formano un bel trigono, perfetto per fare luce su ciò che desiderate dall'amore.

Cancro: buona l'influenza degli astri presenti in Pesci, che acuisce l'immaginazione e fa volare con la fantasia, quasi portandovi a sognare a occhi aperti.

Ricettivi e concilianti, potrete utilizzare un'intuizione formidabile per capire a fondo la persona che sta di fronte a voi, accantonando dubbi e timidezza.

Leone: le sensazioni sono un po' fiacche con l'astro mercuriano e Sole in opposizione rispetto al vostro domicilio astrologico. Qualsiasi cosa pensavate di una persona che vi ha rapito il cuore, viene smentita dagli astri che rivoluzionano il tutto in modo imprevedibile.

Vergine: una situazione amorosa in avviamento, rischia di non prendere il volo a causa di alcune complicazioni causate da Marte in quadratura. Piuttosto impazienti di risolvere il tutto, riflettete prima di agire. Attenzione a non confidare a nessuno le vostre faccende del cuore, intrighi e pettegolezzi sono in agguato.

Previsioni astrologiche fortunate

Sagittario: qualche seccatura di troppo elargita dalla Luna in quadratura a Marte, potrebbe farvi perdere smalto in amore. Venere si nasconde un po' e potrebbe farvi soffrire per un'opportunità che avete perso. Attenzione però che un corteggiatore è lì in agguato e vi ama in segreto.

Spetta a voi farlo uscire allo scoperto.

Capricorno: buona la fortuna in amore e una figura di tipo femminile potrebbe darvi una mano a sbloccare una situazione sentimentale rimasta in sospeso. Saturno, Plutone e Giove esortano a guardare avanti con maggiore ottimismo. Questo coraggio sarà di sicuro premiato.

Acquario: affascinati grazie alla vicinanza venusiana, potrete sfoggiare uno charme invidiabile, assestando un bel colpo all'amore. Indossate gli abiti più belli e andate incontro alle opportunità con una grinta in più. Di sicuro farete la scelta giusta.

Pesci: cercate di collegare mente e cuore in amore, altrimenti potreste combinare disastri e vedere fantasmi dappertutto.

Un amore si è affacciato all'orizzonte, ma ora ristagna nella solita routine forse a causa di Marte in dissonanza che interferisce con i pianeti presenti nel segno. Non lasciate che questo legame si spezzi.