L'Oroscopo dell'amore per i single settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio, farà riferimento alla presenza turbolenta di alcuni astri in Pesci, Acquario e Sagittario, elargendo delle dritte che colpiranno nel segno i simboli zodiacali alle prese con le faccende del cuore. L'amore, il romanticismo e le novità illumineranno la sfera sentimentale in maniera costruttiva e più armoniosa, nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Novità in arrivo nell'oroscopo dell'amore settimanale di inizio febbraio

Ariete: troppo tenaci a metà settimana e decisi a ottenere tutto e subito, potreste apparire sprovveduti in amore e prendere delle decisioni affrettate, di cui poi potreste pentirvi. Molto passionali grazie all'influsso di Marte dal Sagittario, i progetti potrebbero andare in porto, ma dovrete definire il tutto pianificando la strategia giusta, quella che colpirà dritto al cuore l'amata/o.

Toro: se la settimana già da lunedì, proporrà delle prove da superare attingendo a una maggiore razionalità difficile da applicare, a causa di Mercurio in quadratura che confonderà un po' le idee, Luna molto vicina nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato potrebbe darvi una scrollata dinamica e decisiva per l'amore.

Dovrete accoglierla però, arginando il nervosismo soprattutto domenica.

Gemelli: entusiasmo e apatia si alterneranno in modo molto confuso e ciò potrebbe minacciare la concretizzazione di alcuni progetti, tenuti in cantiere. Attenzione quindi a non essere troppo precipitosi o impulsivi. Piuttosto dovreste avviare un'introspezione profonda delle sensazioni, prima di prendere delle decisioni che potrebbero essere avventate.

Cancro: Venere, Luna e Nettuno faranno il tifo per voi, dal domicilio astrologico dei Pesci. La settimana partirà alla grande e prometterà amore, dovrete solo osare lasciandovi alle spalle dubbi e insicurezze. Attenzione che da giovedì Luna sarà in quadratura e potrebbe farvi rinchiudere in un'introversione che non faciliterà di certo l'avvio delle nuove storie.

Leone: occhio a una superficialità sprigionata da Sole e Mercurio in opposizione, troppo altalenante e disillusa nei confronti dell'amore.

Magari un corteggiatore penderà dalle vostre labbra per ricevere un sì, ma se non libererete le emozioni nel modo adeguato, non potrete mai giungere a una risposta dettata dal cuore.

Vergine: lunedì Luna sarà in opposizione e renderà la sfera sentimentale davvero grigia, poiché offuscata da Nettuno e Venere in dissonanza che getteranno ombre sulle nuove storie in avviamento. Attenzione però a non essere fin troppo chiusi e razionali, poiché a metà settimana la situazione cambierà e soprattutto domenica la sfera amorosa si illuminerà nuovamente.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: piuttosto stanchi e sfiancati da alcuni astri in dissonanza, potrete prendervi una pausa di riflessione in amore, almeno finché non avrete le idee ben chiare su ciò che desiderate.

Mercurio benefico dall'Acquario e in sinergia con Sole, potrebbe mettervi in collegamento con persone appartenute al passato, in grado di farvi battere nuovamente il cuore.

Scorpione: attenzione a non lasciarvi distrarre dagli impegni lavorativi, trascurando una sfera sentimentale in progressione. Forse potreste trovarvi di fronte una persona che cercherà di essere più testarda di voi, ma di sicuro non la spunterà. Via libera al romanticismo nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì.

Sagittario: nuovi stimoli saranno proposti da Luna in Ariete giovedì, che capovolgeranno in maniera imprevedibile una settimana iniziata in modo molto fiacco e apatico.

Più decisi di ciò che vorreste dall'amore, partirete in quarta nei confronti delle opportunità amorose e avrete la meglio poiché perseveranti e carichi di energia positiva marziana.

Capricorno: l'inizio settimana sarà splendido per l'amore, a patto che riflettiate prima di agire. Prima di progredire in amore e allargare gli orizzonti sentimentali a 360°, dovrete infatti chiudere alcune porte appartenenti a storie passate.

Acquario: la passione verrà infuocata da un Marte molto positivo per l'amore. Una Luna intraprendente nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, regalerà una grande intuizione per approcciarsi alle nuove storie, con una marcia in più.

La vostra allegria e simpatia non passerà di certo inosservata.

Pesci: una persona che vi ha rapito la mente e il cuore già da un po', potrebbe riaffacciarsi all'orizzonte proprio lunedì, oppure potreste prendere voi l'iniziativa e contattarla. In ogni caso, i cambiamenti saranno alle porte e gli astri si impegneranno a sprigionare un'energia turbolenta e irresistibile, in grado di rivoluzionare l'amore in maniera imprevedibile.