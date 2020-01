Le previsioni astrologiche riguardanti la giornata di giovedì 30 gennaio vedranno una giornata prosperosa per il segno zodiacale del Cancro mentre decisamente più difficoltoso sarà il momento per i Pesci e per i nativi del Toro a causa di delusioni passionali che si evolveranno in liti con il passare delle ore. Novità in ambito lavorativo per il segno del Leone, dubbi e incertezze per lo Scorpione. Scopriamo quale sarà l'Oroscopo di tutti i segni dello zodiaco per la giornata di giovedì 30 gennaio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Gemelli

Ariete: secondo l'oroscopo, giovedì si prospetta una giornata piuttosto tranquilla. Le ore trascorreranno piacevolmente anche sul posto di lavoro senza particolari intoppi. In serata, avrete modo di organizzare qualcosa in piacevole compagnia, o con il vostro partner o con gli amici più stretti.

Toro: nell'ultimo periodo avete accumulato troppe delusioni e non riuscite più ad intravedere la speranza di tenere unito il rapporto col partner. Giovedì sarà una giornata di contrasti e di possibili litigi che, tuttavia, dovrebbero risolversi in serata.

Non è da escludere, però, la possibilità che possano continuare nei giorni successivi.

Gemelli: giornata tutto sommato abbastanza positiva ma al tempo stesso impegnativa. Avete bisogno di una pausa dal vostro lavoro ma anche dai vostri impegni quotidiani: state vivendo una vita troppo frenetica e questo non vi permette di trovare il tempo da dedicare alla cura della vostra persona.

Previsioni astrali per giovedì 30 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro: giornata armoniosa quella di giovedì per i nativi del segno del Cancro. Marte influirà positivamente sulle vostra attività lavorativa. L'ottimismo vi accompagnerà per tutta la giornata e anche in serata ci saranno delle piacevoli sorprese.

Leone: potrebbero arrivare delle importanti novità in ambito lavorativo tra giovedì e venerdì.

Tali novità potrebbero giovare allo sviluppo della vostra carriera: magari, in un secondo momento, tutto questo potrebbe tornarvi utile per innalzare il vostro livello professionale.

Vergine: giovedì sarà una giornata alquanto faticosa. Al lavoro potrebbe presentarsi qualche piccolo inconveniente e forse potreste fare qualche ora di straordinario. In serata la stanchezza si farà sentire ma sarà attenuata da un riposo appagante.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: siete alla ricerca di qualcuno che vi possa procurare delle emozioni nuove, ultimamente avete in mente una persona in particolare ma non avete troppa fiducia.

Volete fare le cose con calma ed evitare di fare dei passi troppo affrettati che potrebbero rivelarsi sbagliati. Giovedì sarà una giornata interessante.

Scorpione: una novità riguardo una persona per voi importante vi ha lasciato particolarmente dubbiosi e sorpresi. Avete dei sospetti e siete decisi ad arrivare in fondo alla questione, giovedì potrebbe essere una giornata di rivelazioni.

Sagittario: secondo l'oroscopo, giornata molto gradevole. Al lavoro tutto procederà nei migliore dei modi e a fine giornata vi sentirete piacevolmente soddisfatti e gratificati. Anche con il vostro partner sarete in perfetta sintonia, entrambi ne beneficerete.

Capricorno: ultimamente siete facilmente irritabili, il vostro umore è pessimo e vi sentite sconfortati dagli ultimi eventi negativi che vi sono capitati. Giovedì sarà una giornata alquanto spenta: fortunatamente l'oroscopo prospetta qualche miglioramento in serata.

Acquario: ultimamente la fortuna non sta girando dalla vostra parte. Non siete al top della forma e avete bisogno di un recupero sia fisico che psicologico. Potrebbe svilupparsi una giornata non del tutto positiva.

Pesci: riuscirete facilmente a perdere la vostra concentrazione durante le conversazioni ma soprattutto al lavoro e questo vi impedirà di portare a termine i vostri compiti.

In particolar modo c'è qualcosa o qualcuno che tiene la vostra mente lontana. Giovedì sarà una giornata difficoltosa.