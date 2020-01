L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Cancro sarà caratterizzato da un periodo altalenante per quanto riguarda la sfera sentimentale a causa di configurazione astrale a tratti favorevole. Potrebbero capitare infatti delle giornate in cui la relazione con il partner non decollerà, attraversando dunque un breve periodo di stallo. Potrebbe essere un’idea provare a sbloccare la situazione facendo qualcosa di nuovo assieme.

Per i single Marte suggerisce di non fare nulla di avventato dinanzi una nuova conoscenza.

Nel lavoro Giove e Saturno sfavorevoli potrebbero portare dei rallentamenti, anche se si saranno dei discreti risultati. Ci saranno piccoli eventi fortunati grazie al pianeta Venere che porteranno un pizzico di felicità. La salute sarà sufficiente per fare il minimo indispensabile.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi Cancro.

Amore e amicizie

Dal punto di vista dei sentimenti la prima settimana del mese potrebbe essere favorevole per voi nativi del segno grazie al passaggio di Venere nel vostro cielo.

Cercate di approfittarne per tirare fuori il meglio dalla vostra relazione di coppia in quanto la restante parte del mese potrebbe rivelarsi complicata per via di una configurazione astrale non sempre a vostro favore. Se avete dunque dei progetti di coppia da realizzare o da proporre al partner, aspettate il momento più adatto. Per quanto riguarda i single avrete un oroscopo formato dal pianeta Marte che vi donerà le energie necessarie per trovare l'amore, ciò nonostante fareste meglio ad evitare quelle relazioni che potrebbero finire poco tempo dopo.

Le amicizie saranno una parte importante per voi nativi del segno per confidarvi con i vostri cari e trovare una soluzione ai vostri problemi.

Fortuna e salute

L'oroscopo del mese di febbraio prevede piccole dosi di fortuna da sfruttare al meglio in ogni ambito e che potrebbero regalarvi attimi di felicità.

La salute sarà soltanto sufficiente per svolgere le vostre mansioni quotidiane. Evitate dunque di cimentarvi in mansioni che richiederanno tante energie.

Lavoro e impegni

L'oroscopo prevede un ambito lavorativo poco favorevole durante il mese, in quanto Giove e Saturno saranno sfavorevoli. Le vostre mansioni dunque potrebbero subire dei rallentamenti oppure attraversare una fase di stallo.

Fortunatamente potreste riuscire a sbloccare la situazione nella seconda parte del mese e ottenere dei discreti guadagni da mettere da parte per progetti importanti. Coloro che sono alla ricerca di un lavoro potrebbero riuscire a trovare qualcosa e spetterà a loro decidere se accettare tale incarico oppure no.