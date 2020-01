Durante la giornata di giovedì 9 gennaio, i nativi del Cancro si riveleranno particolarmente utili ad aiutare i propri amici, mentre il Sole in trigono al segno del Capricorno darà una mano ai nativi Toro ad avere un quadro generale più chiaro della propria vita quotidiana. Lo Scorpione farebbe meglio a non giocare con i sentimenti di chiunque, specialmente verso chi fa battere forte il cuore, mentre la Bilancia sarà particolarmente sensibile con i propri amici e parenti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 9 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 9 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: con Giove in quadratura al segno del Capricorno, avrete maggior fiducia in ciò che farete durante la giornata di giovedì. Continuate su questa strada, e presto riceverete entusiasmanti risultati. Sul fronte lavorativo sarete particolarmente ambizioni e avrete il potenziale per diventare una figura di rilievo per l'azienda dove lavorate. In ambito sentimentale potreste essere più sensibili del solito e potreste prendere le cose nel modo sbagliato.

Siate un po’ meno estroversi per non combinare guai con il partner. Se siete single parlate con un amico di cui vi fidate per togliervi un peso dallo stomaco. Voto - 7,5

Toro: avrete una situazione generale decisamente più chiara della vostra attività lavorativa grazie al Sole in quadratura al segno del Capricorno. Se mettete energia in quello che fate e ci credete fino in fondo, il vostro lavoro sarà apprezzato e potrete ricevere anche ottimi compensi. Sul fronte sentimentale Saturno vi dona benessere sul piano degli affetti, tanto da fare progetti per un viaggio futuro, specie se appartenete alla seconda decade. I cuori solitari che stanno cercando l’anima gemella devono aprire il cuore se vogliono conquistare qualcuno. Voto - 8

Gemelli: la Luna lascerà il vostro cielo in favore di una splendida Venere pronta ad accompagnarvi sentimentalmente nelle vostre avventure amorose, soprattutto se appartenete alla terza decade.

In amore infatti, se siete single avrete buone possibilità di fare breccia nel cuore della vostra potenziale partner, oppure di iniziare a conoscerla ed instaurare un rapporto. Le relazioni fisse riceveranno delle novità che li aiuteranno economicamente. Sul posto di lavoro saprete mantenere un atteggiamento positivo, ottenendo discreti risultati con le vostre mansioni giornaliere. Voto - 8

Cancro: si aggiunge la Luna nel vostro segno zodiacale durante la giornata di giovedì, e vi donerà momenti molto positivi per voi nativi del segno. In ambito sentimentale mostrerete con tenerezza i vostri sentimenti nei confronti del partner, che non si tirerà indietro a ricambiare. I single invece trascorreranno delle ore molto piacevoli e inoltre si riveleranno particolarmente d'aiuto per gli amici. Per quanto riguarda il lavoro prendetevi del tempo per riflettere su alcune questioni che devono essere ponderate con la massima accortezza.

In questo modo non rischierete di commettere errori. Voto - 8

Leone: con Venere in opposizione al vostro segno zodiacale, se siete single non sforzatevi di fare i piacioni a tutti i costi, non ne avrete bisogno e inoltre potrebbe causarvi solo dei guai. Le relazioni di lunga data sentiranno la necessità di maggiore spazio e ciò potrebbe influire negativamente nella propria relazione di coppia. In ambito lavorativo la vostra energia e il vostro entusiasmo che mettete nelle vostre mansioni è molto importante, tuttavia non sempre sarà sufficiente per ottenere dei buoni guadagni. Voto - 6,5

Vergine: riuscirete a condividere le vostre idee con efficacia sul posto di lavoro durante la giornata di giovedì.

Ciò nonostante dovrete portare avanti i vostri progetti con decisione, anche perché non avrete tempo per tornare indietro. Cercate di essere chiari e concisi in ciò che fate. Sul fronte sentimentale saprete esattamente cosa vorrete dalla vostra relazione di coppia e farete salire di molto l'intesa di coppia tra voi e il partner. Tuttavia non siate troppo prepotenti per non causare problemi. Chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata. Voto - 8

Bilancia: in questo periodo potreste infiammarvi molto facilmente per via di alcune circostante che non vanno esattamente come previsto.

Sul fronte sentimentale sentirete la necessità di condividere le vostre esperienze con la vostra anima gemella, ma le cose potrebbero non andare come sperato. Se siete single riporrete particolare fiducia nei vostri parenti oppure nei vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non dubitare mai di voi stessi, anche quando la situazione non sarà a vostro vantaggio. Voto - 7

Scorpione: Marte in posizione favorevole nel vostro cielo vi darà una grande mano per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non vi mancherà il desiderio di sperimentare la tenerezza, di provare la componente emotiva e romantica dell’amore, da abbinare alla vostra grande esuberanza fisica.

Situazione differente per i single, che farebbero meglio a non giocare con i sentimenti altrui per non ricevere pesanti delusioni. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci delle novità importanti per la vostra carriera professionale. Ciò nonostante questo potrebbe incutere in voi un certo timore per quello che avverrà in futuro. Voto - 7,5

Sagittario: configurazione astrale che prevede Plutone e il Sole in posizione favorevole, pronti a darvi tutto il loro appoggio sotto ogni ambito. Sul fronte sentimentale se prendete le cose come vengono le probabilità di successo aumenteranno. La vostra immaginazione sarà al massimo e sarà un buon momento per lasciarvi alle spalle eventuali problemi di coppia.

I single prima di fare scelte importanti dovranno cercare di ritrovare un po’ di stabilità. Nel lavoro i rapporti con i vostri colleghi torneranno ad essere sereni e vi confronterete per iniziare interessanti progetti di gruppo. Voto - 8

Capricorno: con il Sole, Giove e Mercurio pronti ad assistervi, la giornata di giovedì si rivelerà spumeggiante sotto ogni aspetto per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà favolosa. Avrete voglia di trascorre il vostro tempo con la vostra anima gemella e fare qualunque cosa pur di renderlo felice. Se siete single sarà un momento di grande energia per trovare la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado sfruttare le vostre capacità fisiche e mentali in modo sicuro e decisivo superando eventuali difficoltà. Voto - 9

Acquario: Venere stazionaria ne vostro segno zodiacale vi aiuterà a prendere una posizione decisiva riguarda alcune questioni lavorative da risolvere entro breve tempo. Tutto ciò che in cui v'impegnerete riuscirete a condurlo al successo e la cosa vi farà molto piacere. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Potreste riuscire a fare colpo su qualcuno.

Se avete una relazione fissa non dovrete fare altro che stupire la vostra anima gemella facendo qualcosa di veramente romantico. Voto - 8,5

Pesci: sarete particolarmente concentrati verso l'ambito sentimentale durante la giornata di giovedì. Nettuno e Plutone benefici nel vostro cielo renderanno la vostra relazione di coppia ricca di passione, vivendo momenti ricchi di passione e riscoprendo affetti che avevate dimenticato. Se siete single sarete attratti da una persona in particolare ed eventuali coinvolgimenti romantici diventeranno più intensi. Per quanto riguarda il lavoro siate coordinati, ma ricordate che l'aiuto degli altri vi sarà quasi indispensabile, quindi non tiratevi indietro.

Voto - 8