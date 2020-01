L'oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio 2020 vedrà una settimana impegnativa per alcuni segni. L’Ariete dovrà fare i conti con i propri sentimenti, mentre i Pesci avranno qualche grana sul lavoro che potrebbe compromettere la buona riuscita di un progetto. Bene invece i Gemelli che, dopo un periodo particolarmente stressante, potranno dire di essere stati ripagati dal Karma.

Di seguito, le previsioni astrologiche e l'oroscopo di questa settimana per tutti e dodici i segni zodiacali su amore, lavoro, salute e soldi.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Leone

Ariete – Questa settimana passerete molto tempo immersi nella natura, un vero e proprio toccasana per voi. Non mancheranno contrasti con il partner, specie se siete in coppia da tanto tempo. Anche se vi è difficile, trovare un compromesso non sarebbe affatto una cattiva idea.

Per quanto riguarda la salute, attenzione agli sforzi. La settimana fino al 9 febbraio dovrà vedervi più rilassati del solito. Non strafate. Guadagni buoni, specie se saprete aspettare il momento giusto per agire.

Toro – Amore in primo piano in questa settimana. Non vi accadeva da tempo di essere così romantici, cogliete dunque il momento propizio.

Se avete figli, potreste avere con loro qualche contrasto. La mediazione sarà la vostra arma vincente, imporsi non servirà a nulla. Nel lavoro così come nello studio sarete al top: la concentrazione non mancherà e riuscirete a concludere un progetto che vi stava a cuore e nel quale avete convogliato molte energie.

La vostra testardaggine non sarà un problema stavolta. L’Oroscopo settimanale infatti, vi vede puntare i piedi nella maniera giusta, con quella determinazione che vi renderà irresistibili.

Fortuna non al massimo, evitate di giocare. Il mese scorso avete fatto faville, quindi le stelle consigliano di non approfittare troppo della loro buona influenza.

Gemelli – Quella fino al 9 febbraio sarà una settimana decisiva per la vostra vita sentimentale.

Vi sentite da troppo tempo delusi, forse avete fatto incontri sbagliati. Non chiudetevi in voi stessi o potreste perdere occasioni davvero buone. Ogni tanto, è bene lasciarsi andare, sebbene con intelligenza. I single faranno un incontro interessante, ma dovranno stare attenti a non fare passi falsi. Ricordate: l’esperienza insegna.

Nei prossimi giorni sul lavoro ci saranno grandi novità. Riuscirete ad affrontarle nella maniera giusta, in quanto la vostra capacità di adattarvi alle varie situazioni è davvero encomiabile. Se saprete organizzarvi al meglio, arriveranno ingenti guadagni che rimpolperanno il conto corrente.

Cancro – Non pretendete troppo da chi vi sta accanto, o rischierete di rimanere delusi e soprattutto soli. L’oroscopo di questa settimana vi vede piuttosto nervosi e intolleranti, meglio passare un po’ di tempo in un luogo tranquillo per schiarirvi le idee.

Chi deve cambiare casa dovrà attendere ancora. Il vostro nervosismo potrebbe essere un cattivo consigliere. Il periodo migliore sarà quello che partirà dalla prossima settimana e che vi accompagnerà fino a marzo 2020. Per quanto concerne l’amore, tutto procederà bene e senza intoppi. State vivendo una storia molto bella e ricca di premesse allettanti ma, anche in questo caso, provate a non essere così esigenti e imparate anche a dare, oltre che a pretendere.

Leone – La salute non sarà al top questa settimana. Negli ultimi mesi avete avuto qualche problema che non sembra risolversi.

Anche se siete sfiduciati, non disperate. Molti dei vostri disturbi sono anche dati dal cattivo umore e dall’ansia, che non fanno altro che renderli ancora più fastidiosi. Le stelle consigliano di rilassarsi e di passare un po’ di tempo soli con se stessi, così da ritrovare la propria energia interiore, ora un po’ sopita. L’amore risente di questo stato d’animo non proprio gioioso e sereno. Fino a che non sarete in pace con il vostro Io, non riuscirete a dare ciò che vorreste al partner.

Sabato sarà un giorno perfetto per meditare e dedicarvi ad attività finalizzate al miglioramento del benessere psicofisico

La settimana astrologica da Vergine a Bilancia

Vergine – Vedete tutto nero e pensate che gli attuali problemi siano insormontabili ma si tratta solo di una vostra impressione.

In realtà, siete solo stati scottati dalle tante vicende del passato che hanno contribuito a farvi perdere la fiducia nel futuro. In questa settimana piuttosto ostica, un figlio o un amico speciale riuscirà a farvi ritrovare il sorriso. Parte del lavoro sta però anche a voi: non chiudetevi in voi stessi come siete soliti fare e condividete il vostro stato d’animo con chi si offre di starvi vicino.

Sabato farete una gita fuori porta o un’uscita che vi darà molta serenità. Lavoro al top, lo spirito organizzativo che vi contraddistingue sarà l’arma vincente.

Bilancia - Le previsioni astrologiche e l'Oroscopo rivelano che sul lavoro riceverete una proposta davvero interessante.

Avete investito molto nei mesi (o forse negli anni) precedenti, arrivando a mettere da parte anche gli affetti e i legami familiari. Ora è il momento di ricevere il frutti del vostro impegno. Questo vale sia per chi lavora che chi studia. In famiglia potreste avere qualche contrasto ma non allarmatevi, entro venerdì la situazione sarà rientrata.

In amore siete abbastanza fiacchi, provate a metterci un po’ più di impegno, magari facendo una piccola sorpresa al vostro partner.

Oroscopo settimanale da Scorpione a Pesci

Scorpione - L'oroscopo è ottimale. I nativi del segno saranno fortunati nei campi del lavoro, dell’amore e della salute.

Da qualche tempo siete indaffarati nella cura di una persona cara. Che sia un amico, un parente o un famigliare, siete decisi a migliorare il suo stato. Ciò comporta però un grande dispendio energetico, che potrebbe farvi perdere la cognizione del tempo. Provate a pensare anche a voi stessi. Prendetevi il weekend libero e liberate la mente dai pensieri negativi.

Sul lavoro ci potrebbero essere degli intoppi che, tuttavia, supererete alla grande.

Sagittario - Il weekend vi sorprenderà alquanto, specie se siete in coppia. L’amore farà da padrone e vivrete momenti dolcissimi con il vostro partner.

Bene anche la fortuna. Ricordate di giocare senza esagerare però, così da non farvi prendere la mano. Sul lavoro, un collega è pronto a mettervi il bastone tra le ruote perché invidioso dei vostri progressi. Non fate passi falsi e agite d’astuzia. Ricordate che per combattere i nemici occorre prima farseli amici. Nella giornata di venerdì, una telefonata inaspettata vi metterà di buon umore.

Capricorno – Questa settimana sarà all’insegna delle vostre passioni. Se avete un hobby, è il momento di dedicare ad esso qualche ora al giorno.

In famiglia si respirerà finalmente aria di serenità. Vecchi contrasti saranno un lontano ricordo, cosa che non vi sembrerà nemmeno vera. Ricordate che questo traguardo è anche merito vostro. Con il partner ci saranno momenti divertenti e giocosi, tornerete un po’ bambini e non vi dispiacerà affatto. Ottime le previsioni dell'Oroscopo per il lavoro. Tutto filerà liscio, anche quella pratica o quel progetto che non sembrava mai avere fine. Discreta la salute, attenzione a non prendere colpi di freddo, specie se frequentate una palestra.

Acquario – La settimana sarà piena ed intensa, specie se da poco in famiglia è arrivato un bebè. Sarete però felici di aiutare qualcuno.

Nel weekend riuscirete a riposare. Provate a lasciarvi tentare da una sessione di shopping o, perché no, da un cambio drastico di look, come suggerisce l'Oroscopo. Un nuovo taglio di capelli o un colore diverso dal solito non farà altro che aumentare l’autostima. Il partner apprezzerà senza dubbio. Bene il lavoro e lo studio. In particolare, chi deve dare un esame difficile, avrà grosse soddisfazioni. Dovete solo avere fiducia in voi stessi e non sottovalutarvi, cosa che ultimamente state facendo troppo spesso.

Pesci - Anche in questa settimana niente di nuovo da segnalare. Siete davvero fortunati in questo inizio di 2020, i Pianeti sono dalla vostra parte.

Se da poco avete avuto un figlio, potreste sentirvi stanchi e demotivati. Tranquilli, sarà solo un periodo di passaggio che gestirete al meglio grazie alla presenza del partner e della sua famiglia. Secondo l'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio, salute risente dello stress accumulato sul lavoro. Sarà il momento perfetto per rilassarsi in una spa, magari nel weekend. I single dovranno stare attenti a non buttarsi in relazioni che potrebbero rivelarsi sbagliate.

Sondate bene il terreno e non lasciatevi incantare da chi promette mari e monti al primo appuntamento.