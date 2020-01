Le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di mercoledì 29 gennaio rivelano alcune novità interessanti in ambito professionale per il segno zodiacale del Toro, mentre sul fronte passionale si presenteranno delle situazioni di difficoltà per i Gemelli e per i nativi del segno della Vergine. Vediamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per la giornata di mercoledì 29 gennaio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Gemelli

Ariete: è il momento di dare una svolta alla vostra vita.

Avete voglia di mettervi alla prova, siete pieni di capacità e volete tirar fuori il meglio di voi stessi. Mercoledì sarà una giornata impegnativa al lavoro, avrete l'occasione di mettere in risalto le vostre qualità e far capire il vostro valore a chi fino ad ora vi ha sottovalutato.

Toro: novità in campo professionale per i nati sotto il segno del Toro. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle notizie interessanti per quanto riguarda il vostro impiego, tuttavia bisognerà valutarle con attenzione.

Gemelli: siete leggermente sottotono ultimamente, il fatto di sentirvi insoddisfatti influisce negativamente sul vostro rapporto di coppia. Mercoledì sarà una giornata di diverbi con il vostro partner ma tutto si risolverà in breve tempo, probabilmente già nell'arco della giornata.

Previsioni astrologiche di mercoledì 27 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro: Giove è in una buona posizione e questo influirà in modo positivo nel vostro rapporto di coppia.

Siete in totale sintonia l'uno con l'altro e questo vi regalerà momenti piacevoli e di tranquillità con il vostro partner.

Leone: siete molto determinati nel vostro lavoro, al tempo stesso molto competitivi e volete a tutti i costi portare a termine i vostri progetti. Nella giornata di mercoledì avrete chi vi darà del filo da torcere a lavoro ma non sarà un problema, riuscirete a gestire la situazione con gran successo.

Vergine: la vostra storia d'amore sta attraversando una fase difficile. Il vostro rapporto è un po' in crisi e alcune situazioni non aiutano a riappacificarvi. In particolar modo non riuscite a non pensare al vostro amore, tuttora instabile e fragile. Nei giorni a seguire si potrebbe presentare l'occasione di chiarire con il vostro lui o con la vostra lei tutte le vostre incertezze.

L'oroscopo di mercoledì 29 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia: siete alla ricerca di qualcosa di nuovo che vi porti delle ispirazioni più particolari. Avete voglia di sfoggiare la vostra creatività e la vostre capacità artistiche.

Mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per dare qualche dimostrazione delle vostre abilità.

Scorpione: la falsità e le scuse improvvisate non aiutano a mantenere i nervi saldi. Riuscite a perdere facilmente le staffe e siete capaci di disdire tutto in pochi minuti. Le discussioni e il cattivo umore, purtroppo, non mancheranno nella giornata di mercoledì.

Sagittario: mercoledì sarà importante avere positività e ottimismo, alcune situazioni difficili che si presenteranno al lavoro metteranno a dura prova la vostra pazienza.

Capricorno: non vi sentite abbastanza apprezzati dal vostro partner. Volete sentirvi maggiormente desiderabili e riconquistare quella passionalità che, nell'ultimo periodo, sembra essere svanita.

Acquario: avete bisogno di rimettervi in sesto e di riprendere le buone abitudini. Iniziare a prendervi cura del vostro corpo sarà utile per recuperare la vostra salute sia fisica che mentale.

Pesci: il buon umore vi accompagnerà per tutta la giornata di mercoledì, il lavoro vi lascerà un po' di tregua e avrete modo di passare la serata in totale serenità e armonia con il vostro partner.