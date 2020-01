La settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 lo Scorpione avrà nei suoi gradi la Luna, che renderà i nativi, appunto, molto “lunatici” anche se nel weekend la situazione in amore si stabilizzerà nel migliore dei modi. La costellazione dei Pesci “ospiterà” non solo Nettuno, ma anche Mercurio, che donerà capacità comunicative e creative ai nati di questo segno. Il Sole rimarrà nei gradi dell'Acquario, mentre Saturno e Plutone daranno ancora del filo da torcere ai nati del segno del Capricorno, anche se la fortuna di Giove sarà essenziale.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

L'oroscopo dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: avrete una settimana di contrasti molto forti con i colleghi, inoltre anche gli affari saranno notevolmente ardui da concludere. Se i primi giorni saranno quelli più “accesi”, con l'incedere dei giorni le cose si mitigheranno sensibilmente. Relazione amorosa in “stallo”, cercate di ravvivarla.

Scorpione: la prima parte della settimana sarà fatta di incomprensioni sul lavoro, ma soprattutto in amore.

Molti litigi saranno rivolti soprattutto verso un senso di inadeguatezza e di gelosia. Però nella seconda parte della settimana avrà luogo una riappacificazione veramente molto intensa e sentita.

Sagittario: ottime le energie che riguarderanno l'attività lavorativa. Potrete anche osare su qualche iniziativa interessante che non volete assolutamente rimandare. Viaggi, investimenti e intraprendenza saranno le parole chiavi della vostra settimana.

Il coinvolgimento del partner o di amici e parenti sarà assicurato.

Dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: vorreste recuperare il tempo perso e gli insuccessi il prima possibile ed evitare gli ostacoli che potrebbero mettere a repentaglio le vostre finanze. Neppure i momenti di svago a cui gli altri attorno a voi vorranno coinvolgervi vi distrarranno dal vostro senso del dovere.

Acquario: nonostante la presenza di iniziative interessanti ed appaganti dal punto di vista professionale, ci saranno dei dettagli lavorativi che non saranno esattamente come vi aspettavate.

Cercherete di cambiare la vostra situazione, anche conoscendo persone che vi aiuteranno in tal senso.

Pesci: farete sfoggio della vostra strabiliante vena creativa per far fronte a situazioni lavorative o “casalinghe” decisamente spinose. Saranno particolarmente ottimali le situazioni fantasiose, la ricerca di lavoro porterà buoni frutti e anche eventuali esami saranno superati brillantemente. L'amore invece sarà bistrattato per qualche tempo.