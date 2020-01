Il fine settimana che va da sabato 8 a domenica 9 febbraio 2020, per la seconda parte dello zodiaco, vedrà indiscutibilmente protagonisti i segni dello Scorpione, grazie alla sua passionalità prorompente, e dell'Acquario, che oltre all'attenzione nei confronti del partner darà il suo affetto anche nella sfera familiare.

Fra i segni zodiacali che invece avranno qualche situazione negativa sia nel lavoro che nell'umore spiccano la Bilancia, il Sagittario ed il Capricorno, i quali dovranno darsi maggiormente da fare anche per ristabilire un equilibrio all'interno del posto di lavoro.

Di seguito, le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci del weekend.

Dalla Bilancia al segno del Sagittario

Bilancia: sarà meglio che afferriate le opportunità di uscire con gli amici nella giornata di sabato, perché la domenica si prospetta essere molto impegnativa e colma di imprevisti non del tutto inaspettati. L'amore sarà più tranquillo e ricco di iniziative stimolanti, ci sarà anche aria di progetti.

Scorpione: passionali, seducenti ma anche molto perspicaci e brillanti. La comunicazione, sia verbale che gestuale, sarà la vostra arma vincente sia nelle mattinate di lavoro che per fare delle conquiste davvero molto interessanti.

Il vostro partner avrà una proposta interessante.

Sagittario: l'irritazione di queste giornate potrebbe rovinare parte dell'atmosfera sul posto di lavoro, ma anche le relazioni interpersonali in generale potrebbero subire variazioni negative. Con il partner però cercherete di mitigare questa situazione per non mettere a repentaglio la vostra storia d'amore.

Dal segno del Capricorno ai Pesci

Capricorno: ci potrebbero essere delle schermaglie con chi vi sta attorno per questioni pratiche, soprattutto sul posto di lavoro.

Tutto sommato però sarete dell'umore adatto per fare qualche piccolo “strappo alla regola” con una gita fuori porta o con ore intere a fare shopping per distrarvi in modo efficace rinnovando anche il vostro guardaroba.

Acquario: la passionalità all'interno della vostra relazione sarà il punto focale di questo weekend. Anche per i single ci potranno essere opportunità imperdibili, ma apparirete meno coinvolti del solito con chi non conoscete.

La famiglia sarà un valido supporto per eventuali consigli di stampo amoroso, ma cercate di decidere definitivamente con la vostra testa.

Pesci: il lavoro vi darà qualche affare concluso bene, ma il vostro affetto sarà rivolto alle amicizie, specialmente quelle che hanno bisogno del vostro supporto. In amore ci sarà molto più spazio al sentimentalismo, rispetto all'erotismo. Qualche piccolo momento di relax vi ricaricherà le “batterie”.