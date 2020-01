L'Oroscopo di sabato 18 gennaio annuncia parecchie sorprese per tutti i segni dello zodiaco: si prospettano delle novità per i segni del Leone e dei Pesci. Al contrario per il segno dell'Ariete ci saranno alcune complicazioni inattese. Il segno della Bilancia avrà a che fare con alcuni problemi, mentre quello dei Pesci sarà preso dalle novità in famiglia. Assai pensierose saranno le persone del segno zodiacale dello Scorpione, mentre il Sagittario concluderà alcuni progetti importanti. A seguire, le predizioni astrologiche.

Previsioni astrali del 18 gennaio per i primi sei segni

Ariete: i nativi avranno una giornata specificatamente debilitante e complicata, a causa di alcuni problemi imprevisti sul lavoro. Il pomeriggio sarà piuttosto quieto e monotono in famiglia, mentre la serata sarà alquanto festaiola.

Toro: il segno del Toro avrà una mattinata super con la persona amata, con la quale vivrà dei momenti davvero esaltanti. Il pomeriggio sarà dedicato al lavoro, mentre la serata passerà all'insegna dello svago assoluto.

Gemelli: il segno dei Gemelli passerà una giornata decisamente particolare, la mattina e il pomeriggio saranno dedicati ad alcuni progetti importanti, in campo lavorativo le opportunità saranno varie. La serata sarà assai divertente e spassosa.

Cancro: il Cancro avrà una mattinata abbondantemente agitata, per colpa di alcune discussioni inattese. Il pomeriggio sarà piuttosto sfiancante, mentre la serata sarà riservata alle cure delle casa.

Leone: il segno avrà una giornata caratterizzata da svariate novità importanti sul lavoro. Il pomeriggio sarà profittevole, mentre la serata verrà trascorsa con la persona amata.

Vergine: i nativi avranno una giornata oltremodo allegra e spensierata. Il pomeriggio sarà destinato allo shopping, mentre la serata sarà oltremodo confusa e agitata.

Oroscopo: gli ultimi sei segni

Bilancia: il segno della Bilancia avrà una giornata parecchio complicata, a causa di alcuni problemi imprevisti sul lavoro. Il pomeriggio sarà riservato allo shopping, mentre la serata sarà notevolmente noiosa.

Scorpione: i nati nel segno dello Scorpione avranno una mattinata considerevolmente pensierosa, mentre il pomeriggio sarà dedicato al lavoro. La serata sarà caratterizzata dal divertimento e dall'allegria.

Sagittario: il Sagittario passerà la mattinata all'insegna dello shopping incontrollato, il pomeriggio sarà dedicato senza eccezioni alla conclusione di alcuni progetti importanti. La serata passerà tranquilla e beata.

Capricorno: il segno del Capricorno avrà una mattinata totalmente positiva ed impegnata sul lavoro, anche il pomeriggio sarà assai sfiancante.

Mentre la serata sarà più pacata.

Acquario: l'Acquario avrà una giornata oltremodo vantaggiosa, soprattutto sul lavoro. Il pomeriggio sarà rivolto alle faccende di casa, mentre la serata passerà in compagnia delle persone care.

Pesci: il segno dei Pesci avrà una giornata particolare e caratterizzata da alcune novità importanti, specialmente in famiglia. Il pomeriggio sarà completamente stancante e contorto. La serata sarà molto tranquilla e rilassata.