L'Oroscopo di venerdì 3 gennaio approfondisce il transito di Luna in Ariete, che garantisce un modo di vivere molto dinamico. Un nuovo spirito di iniziativa lambisce la sfera sentimentale e quella lavorativa in modo molto impulsivo. L'astro d'argento nella propria casa astrologica sprigiona un modo di vivere le sfere vitali molto competitivo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: splendido il sestile Luna-Venere che rende molto affascinanti ed empatici.

Più gentili anche sul lavoro, non dovrete impegnarvi più di tanto per ottenere ciò che desiderate. In amore, il bisogno di affetto è alto e non riuscirete a stare senza una persona vicino.

Toro: Urano incrocia le sue energie con una Venere in quadratura che sprigiona il bisogno di intraprendere delle battaglie amorose, pur di mettere le carte in tavola e dare una svolta costruttiva alla relazione amorosa. Attenzione però a non provocare litigi, siate più concilianti con la persona amata e più flessibili in ambito lavorativo.

Gemelli: Marte è un po' troppo aggressivo dallo Scorpione, ma Venere benefica dall'Acquario regala una sferzata di energia frizzante. Innovazione e movimento non mancano di certo con la vicinanza di Urano che spinge a fare di più in campo professionale.

Cancro: molto impulsivi con Luna in quadratura a Sole, la vitalità e l'emotività potrebbero entrare in conflitto, creando zone luce e zone ombra nell'amore così come nel lavoro. Spinte inconsce potrebbero creare tumulti interiori.

Leone: tra un po' Marte romperà la quadratura astrale e passerà in posizione favorevole per l'amore. In questo modo ritroverete quella sensualità perduta e potrete aprirvi all'amore con maggiore slancio. Fortunati i rapporti lavorativi.

Vergine: Saturno promette bene dal Capricorno e fa ripartire in quarta, avviando un processo costruttivo che abbraccia tutte le sfere vitali.

Il sacrificio non vi spaventa e insieme a Plutone lavorerete sodo per attuare i desideri, raccogliendo i frutti di questo investimento vitale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le quadrature astrali di Luna con Saturno, Giove, Plutone, Mercurio e Sole di certo non aiutano. Alcuni problemi finanziari restringono le uscite, moderando le spese e lo shopping. Ripensamenti e incomprensioni in amore potrebbero gettare ombre sui sentimenti.

Scorpione: più creativi grazie alle preziose influenze di Nettuno dai Pesci, potrete cacciare i sogni dal cassetto e rimboccarvi le maniche per attuarli. Gli astri presenti in Capricorno vi faranno raggiungere anche una soddisfazione amorosa molto ambita.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno dall'Ariete sprigiona un atteggiamento più indipendente e dinamico nei confronti della vita.

Un atteggiamento difensivo nei confronti della propria libertà farà ottenere successi in campo lavorativo, per concretizzare i progetti con una marcia in più. Un nuovo entusiasmo personale sarà benefico anche per la sfera affettiva.

Capricorno: buona la comunicazione che diventa più approfondita sia per la presenza di Mercurio che di Sole nel segno. Una nuova vitalità è tutta da investire nelle sfere vitali, attuando un processo evolutivo che tiene conto delle sensazioni amorose e delle opportunità lavorative, in maniera molto concreta e costruttiva.

Acquario: sicuramente non passerete inosservati.

Sul lavoro saranno apprezzate le vostre qualità e potreste avere un avanzamento di grado. In campo affettivo, una Luna molto cordiale smorzerà l'irruenza di Marte in quadratura.

Pesci: la vicinanza di Luna carica di energia sensibile e positiva, farà ottenere il meglio sia in amore che in ambito lavorativo. Urano attua un cambiamento importante e cerca di rivoluzionare il tutto in modo innovatore e costruttivo. Nettuno completa l'opera con la creatività.